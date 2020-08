Lapin rajavartiosto määritteli rajayhteisön – karanteenisuositus Ruotsin ja Norjan rajoilla päättyy näiden alueiden asukkailta

Karanteenisuositus Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan rajayhteisöön kuuluvilta poistuu sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Lapin rajavartiosto on sunnuntaina julkaissut tiedon siitä, ketkä kuuluvat rajayhteisöön.

Lapin rajavartioston alueella paikallisiin rajayhteisöihin kuuluviksi katsotaan:

Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla

Ylitornio – Övertorneå -alueella Suomen puolella tien E8 (VT21) ja Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä (ml. teiden ja valtakunnan rajan välinen alue) asuvat henkilöt;

Pello – Pello -alueella Suomen puolella tien E8 (VT21) ja Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä (ml. teiden ja valtakunnan rajan välinen alue) asuvat henkilöt;

Kolari – Pajala -alueella Suomen puolella tien E8 (VT21) ja Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä (ml. teiden ja valtakunnan rajan välinen alue) asuvat henkilöt;

Muonio – Muodoslompolo -alueella Suomen puolella tien E8 (VT21) ja Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä (ml. teiden ja valtakunnan rajan välinen alue) asuvat henkilöt;

Karesuvanto – Karesuoando -alueella Suomen puolella tien E8 (VT21) ja Ruotsin puolella tien 99 läheisyydessä (ml. teiden ja valtakunnan rajan välinen alue) asuvat henkilöt;

Kilpisjärvi – Karesuoando välillä rajan läheisyydessä asuvat henkilöt liikkuessaan rajanylityspaikan kautta.

Suomen ja Norjan välisellä rajalla

Kilpisjärvi – Storfjord -alueella Suomen puolelta Kilpisjärveltä (ml. Kilpisjärven taajama) tien E8 (VT21) läheisyydessä Norjan puolelle Skibotniin (ml. Skibotn taajama) saakka asuvat henkilöt;

Hetta – Kautokeino -alueella Suomen puolella Hetasta (ml. Hetan taajama) tien 93 ja Norjan puolella tien E45 Kautokeinoon saakka (ml. Kautokeinon taajama) läheisyydessä asuvat henkilöt;

Inari – Karasjok -alueella Suomen puolella Angelista (ml. Angelin taajama) tien 9704 läheisyydessä Karigasniemelle saakka ja Norjan puolella kyseisellä alueella rajan läheisyydessä asuvat henkilöt;

Utsjoki – Karasjok ja Tana -alueella Suomen puolella Karigasniemeltä (ml. Karigasniemen taajama) tien 92 ja Norjan puolella tien 92 läheisyydessä Kaarasjoelle (ml. Kaarasjoen taajama) saakka sekä Suomen puolella Karigasniemeltä tien 970 läheisyydessä Nuorgamiin (ml. Nuorgamin taajama) saakka ja Norjan puolella Kaarasjoelta tien E6 läheisyydessä Tanan ja Varangebotnin saakka (ml. Tanan ja Varangebotnin taajama-alueet) asuvat henkilöt;

Inari – Sør-Varanger -alueella Suomen puolella Sevettijärveltä Näätämöön tien 971 läheisyydessä ja Norjan puolella tien 893 läheisyydessä Neideniin saakka (ml. Neidenin taajama) asuvat henkilöt;

Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen kertoi Ylelle aiemmin, että valmistelutyössä on keskusteltu muun muassa Tornionlaakson Neuvoston ja Pohjoiskalotin rajaneuvonnan kanssa, koska niissä on vahva alueen tuntemus.

Sisärajavalvonnan aikana rajanylitys Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla on mahdollista Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikkojen kautta.

Suomen ja Norjan välisen rajan voi ylittää Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikkojen kautta.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja Norjan väliselle rajalle 24.8. klo 00:00.



Asiakirjat helpottavat liikkumista

Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan normaalit matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Lauantaina julkaistussa tiedotteessa mainitaan myös, että rajatarkastusviranomaiset luottavat ensisijaisesti henkilön omaan ilmoitukseen rajayhteisöön kuulumisesta. Kuitenkin rajatarkastusviranomainen voi arvioida, että henkilön täytyy jollain virallisella dokumentilla osoittaa asuvansa rajayhteisön alueella. Tällaiseksi dokumentiksi kelpaa esimerkiksi verottajalta saatu asiakirja.

Sisäministeriö on tähän mennessä määritellyt paikallisen rajayhteisön "luontaisina rajan eri puolilla sijaitsevina asiointialueina, joissa on päivittäistä tai viikoittain tapahtuvaa liikennettä valtakunnan rajan yli". Pääsääntöisesti tämä liikenne on normaalia asiointia kaupoissa, eri palvelun tarjoajilla ja harrastuksiin liittyvissä tarkoituksissa, sisäministeriö tiedottaa.

Suomi tiukentaa matkustusrajoituksia 24.8. ja palauttaa sisärajavalvonnan muun muassa Norjan rajalle, mutta samaan aikaan voimaantuleva karanteenivapautus helpottaa kuitenkin rajayhteisön rajanylistä liikkumista.

