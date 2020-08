Herätys: Trump valitaan ehdolle, työnhakuun kannattaa lähteä suosittelijoiden kanssa, lääkärin mobiilisalkusta pienten kuntien pelastus

Trumpin uusintaehdokkuus saa sinetin

Yhdysvaltain republikaanipuolue kokoontuu tänään etäkokouksen aluksi nimittämään Donald Trumpin presidenttiehdokkaaksi. Puoluekokous Pohjois-Carolinan Charlottessa kestää neljä päivää, ja paikalla on runsaat 330 puoluekokousedustajaa.

Tilanne on täysin toinen kuin neljä vuotta sitten, kun Trump kaarsi puolueen ulkopuolelta ehdokkaaksi ja presidentiksi. Trumpin kausi on jakanut puolueen rivejä, ja osa on jopa livennyt tukemaan demokraattien Joe Bidenia.

Navalnyi selvinnee hengissä, kertoo kansalaisjärjestön edustaja

Aleksei Navalnyia siirretään sairaalaan Berliinissä 22. elokuuta 2020. Clemens Bilan / EPA

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi selviää todennäköisesti hengissä, mutta tulee olemaan toimintakyvytön kuukausien ajan. Näin arvioi hänet Venäjältä Saksaan järjestäneen kansalaisjärjestön perustaja. Vakavasti sairastunut Navalnyi on hoidettavana berliiniläisessä sairaalassa, josta ei ole toistaiseksi kommentoitu hänen tilaansa. Tukijoiden mukaan Navalnyi on myrkytetty.

Työnhakija, onko sinulla suosittelija? Sellainen tarvitaan

Kokosimme rekrytoinnin ammattilaisten vinkit suosittelijoiden hankkimiseen ja käyttämiseen. Eleni Paspatis / Yle

Käsitys sopivasta suosittelijasta uutta työpaikkaa hakiessa on laajentunut. Työnhakijasta voi antaa lisätietoja esimiehen lisäksi myös asiakas tai samassa projektissa työskennellyt. Rekrytoinnin ammattilaiset suosittelevat lähes kaikille työnhakijoille suosittelijoiden hankkimista, vaikka heille ei läheskään aina soiteta.

Mobiilisalkusta löytyy stetoskoopin lisäksi lääkäri

Hoitaja-avusteisella etävastaanotolla lääkäri kommunikoi videoyhteyden avulla ja hoitaja käyttää stetoskooppia ja korvalamppua. Terveystalo

Etälääkärin ja terveyskeskuksessa työskentelevän hoitajan yhteistyö niin sanotun mobiilisalkun avulla on helpottanut pienten paikkakuntien lääkäripulaa. Käytännössä potilas saapuu normaalisti terveysasemalle, mutta vastassa on ainoastaan hoitaja. Hoitaja käyttää stetoskooppia, korvalamppua ja kameraa, joten lääkäri voi tehdä vastaanottotyötä mistä päin Suomea tahansa.

Epävakainen sää jatkuu

Yle

Viikko alkaa matalapaineen myötä epävakaisena. Sade- ja ukkoskuuroja tulee päivän mittaan etelä- ja keskiosassa maata, pohjoisessa on enimmäkseen poutaista. Lämpötilat jäävät suurimmassa osassa maata alle 20 asteen.

