Video: Australiassa on satanut lunta, kengurut loikkivat lumisessa maastossa

Australiassa on mitattu viime päivinä tavanomaista viileämpiä lämpötiloja.

Viimeisen vuoden aikana Australia on ollut uutisotsikoissa erityisesti maata kurittaneiden tuhoisten maastopalojen takia. Viime päivinä uutiskynnys on ylittynyt toisenlaisesta syystä, sillä monin paikoin maan itärannikkoa on tupruttanut lunta.

Lunta on satanut muun muassa Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltioissa, kertoo muun muassa australialainen Nine Network -kanava verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Oberon kaupungissa Uudessa Etelä-Walesin osavaltiossa lunta on satanut yli 20 senttimetriä.

Puolestaan Victorian osavaltiossa sijaitsevassa Eildonin kaupungissa mitattiin kylmin lämpötila 12 vuoteen, 3,6 celsiusastetta.

Maan meteorologinen instituutti arvioi uutistoimisto Reutersin mukaan, että lämpötilat saattavat pysytellä tavallista viileämpinä vielä useamman päivän.

