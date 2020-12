Kun suomalaiset rakensivat Uruguayn sellutehdasta, yhtä perhettä pidettiin outona – siksi Tero Taskisesta, 27, tuli maassa kuuluisa, ja nyt hänellä on muuttajille neuvo

MontevideoOletko sinä se Tero? Sitä Tero Taskiselta, 27, kysytään jatkuvasti, kun hän ottaa Uber-kyydin, matkustaa bussilla tai tapaa uuden ihmisen eteläamerikkalaisessa Uruguayssa.

Teini-ikäisestä asti Uruguayssa asuneesta Taskisesta tuli maassa hetkessä kuuluisa, kun häntä haastateltiin suositussa radio-ohjelmassa vuosi sitten. Juontajat soittivat hänelle elämäntarinansa takia eivätkä olleet uskoa, että hän on alun perin suomalainen.

Hän on uruguaylaisempi kuin kukaan meistä! Puhuu täydellistä Uruguayn espanjaa! Täysin uruguaylaistunut! Ei voi olla mahdollista, että hän tulee Suomesta!

Juontaja piti Taskiselle myös tietovisan, jossa tämä tiesi paikallisen 1980-luvun jalkapallonpelaajankin, vaikka ei ollut edes syntynyt tuolloin.

– Ohjelmaa kuuntelee miljoona ihmistä joka aamu. Jokainen, jonka kanssa olin ollut tekemissä, kuuli sen. Ihmiset alkoivat soittaa, tuijottaa ja huudella, ja kännykkä tukkeutui viesteistä, Taskinen kertoo kotonaan pääkaupungissa Montevideossa.

Kaikki alkoi siitä, että Taskisten perhe toimi aikoinaan toisin kuin muut Uruguayhin sellutehdasta rakentamaan tulleet suomalaiset.

Oli loppuvuosi 2006. Isä Hannu Taskinen oli tullut töihin kemianyhtiö Kemiralle, joka rakensi vetyperoksiditehdasta Metsä-Botnian sellutehtaan yhteyteen. Mukana muuttivat puoliso Päivi ja lapset, 13-vuotias Tero ja 10-vuotias Vesa.

Tero (vas.), Hannu, Vesa ja Päivi Taskinen kotonaan Fray Bentosissa vuonna 2012. Etualalla Pepi-koira. Johanna Pohjola

Tehdaskaupunki Fray Bentosissa asui parhaimmillaan noin 400 suomalaista, kymmeniä lapsiakin. Metsä-Botnia palkkasi heille kolme suomalaista opettajaa.

Taskisen veljekset menivät kuitenkin uruguaylaiseen kouluun.

– Olimme monien suomalaisten mielestä hulluja. Selän takana puhuttiin, että olemme omituisia, Tero Taskinen kertoo.

Hän syntyi Tuusulassa, mutta sittemmin perhe asui Ruotsissa ja Hollannissa. Taskisen veljekset olivat käyneet kansainvälistä koulua, ja siksi suomalainen opetus ei tuntunut Taskisen mukaan luontevalta Uruguayssakaan.

– Äiti ja isä antoivat meidän päättää. Halusin mieluummin oppia espanjaa. Mielestäni oli maailman kaunein asia tulla uuteen maahan ja oppia sen kieltä ja kulttuuria.

Tero Taskinen oppi espanjaa puhumalla ihmisten kanssa. "Jos menemme kaukaiseen maahan, mielestäni velvollisuutemme on oppia paikallisilta", hän sanoo. Johanna Pohjola

Uruguay tuntui Taskisesta heti kodilta. Aluksi hän oppi espanjaa koulunsa uima-altaalla, mutta sai sosiaalisena pian ystäviä kaikista yhteiskuntaluokista. Ystävien kanssa katsottiin jalkapalloa, ja Taskisesta tuli montevideolaisjoukkue Peñarolin fani.

Puolessa vuodessa hän puhui jo sujuvaa espanjaa.

Julkisuuskaan ei ole uutta. Ensi kertaa Taskinen poseerasi uruguaylaislehdessä vuonna 2007 ja näkyi veljineen myöhemmin maan tv-uutisissa.

Lehtijutun otsikko oli Fray Helsinki, ja se kertoi Fray Bentosin suomalaisyhteisöstä. Tai siis Freipan, kuten Taskinen runsaan 20 000 asukkaan kaupunkia kutsuu.

Tero Taskinen (toinen oikealta) koulukavereineen uruguaylaisen Galería-lehden kuvassa maaliskuussa 2007. Juttu kertoi Fray Bentosin suomalaisyhteisöstä. Juan Pablo Landarín

Tv-uutisten jälkeen Taskiset tunnistettiin pääkaupungissa Montevideossa asti: te olette ne suomalaiset! Piskuisessa Uruguayssa pohjoismaalaisia asuu vähän, ja maan ensimmäistä sellutehdasta rakentamaan tulleet suomalaiset kiinnostivat ihmisiä.

Taskisesta tuntui helpottavalta, että ihmiset myös unohtivat nopeasti. Etelä-Amerikassa julkisuus voi vetää perässään rikollisia, hän perustelee.

Ennen kaikkea vaalea suomalaisteini erottui pikkukaupungissa joukosta ja joutui joskus silmätikuksi, tappeluihinkin. Taskisella oli ystäviä myös köyhemmissä kaupunginosissa, joissa jotkut nuoret suhtautuivat häneen aggressiivisesti. Hän arvelee, että syynä oli kateus hänen saamastaan julkisuudesta.

– Lapsuus tuntui joskus hankalalta, koska kaikki tunsivat minut, mihin vaan menin. Minut on hakattu pari kertaa ja olen kerran joutunut sairaalaankin sen takia. Piti olla varovainen, hän kertoo.

Tero Taskinen suomalaisten asuttaman Barrio Jardínin kaupunginosan uima-altaalla vuonna 2009. Perhe asui siellä tuolloin. Taskisten kotialbumi

Hankaluuksia koitui siitäkin, että sellutehdasta vastustettiin naapurimaassa Argentiinassa kiivaasti muun muassa ympäristösyistä. Argentiinan ja Uruguayn välille syntyi konflikti, jota soviteltiin Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa asti.

Valtaosa uruguaylaisista kannatti tehdasta, mutta Argentiinan puolelta tuli Taskisten lankapuhelimeen tappouhkauksia. Taskinen uskoo, että soittajat selvittivät numeron uruguaylaislehden jutun perusteella.

Se tuntui pelottavalta. Teini-ikäinen Taskinen olisi vain halunnut elää rauhassa.

– Ihmettelin, mitä tekemistä meillä on tehtaan kanssa. Isäni oli vain yksi ihminen koko projektissa. Rakastimme Uruguayta, mutta ensimmäiset vuodet olivat hankalia.

Vuonna 2007 valmistunut tehdas siirtyi sittemmin metsäyhtiö UPM:n omistukseen.

Muut suomalaisperheet lähtivät vähitellen Fray Bentosista, mutta Taskiset jäivät. Uruguayhin tuli 2010-luvun alussa taas hetkeksi lisää suomalaisia, kun metsäyhtiö Stora Enso rakensi maahan toista sellutehdasta.

Lopulta muu Taskisten perhe muutti Espanjan Málagaan vuonna 2017. Tero Taskiselle oli selvää, että hän jäisi Uruguayhin, sillä työura oli juuri rakentumassa. Hän työskentelee teknisen tuen koordinoijana yhdysvaltalaiselle yritykselle.

Harri Vähäkangas / Yle

Nyt Uruguayhin saapuu jälleen uusia suomalaisia, kymmenkunta on jo tullut.

UPM rakentaa parhaillaan maan keskiosiin Paso de los Torosiin maan kolmatta suomalaistaustaista sellutehdasta.

Metsäyhtiöstä arvioidaan, että suomalaisia on ensi vuonna perheineen enimmillään 250. Lasten määrä ei ole vielä tiedossa, mutta yhtiö aikoo tälläkin kertaa palkata yhden tai kaksi suomalaisopettajaa.

Tero Taskisella on tulijoille neuvo: antakaa lasten päättää, haluavatko nämä suomalaiseen vai paikalliseen kouluun. Lapsia hän kannustaa oppimaan kieltä ja kulttuuria tavalla tai toisella.

Ja tutustumaan urkkeihin eli uruguaylaisiin. Tietenkin.

– Ihmiset ovat täällä kilttejä, ja perheenjäseniä ovat muutkin kuin ydinperhe. Hyvät kaveritkin otetaan perheen piiriin. Otimme meillekin muutaman kaverin asumaan, kun he tarvitsivat apua, hän sanoo.

Vesa (vas.), Päivi, Hannu ja Tero Taskinen rakastivat kotiaan Fray Bentosissa. Muu perhe muutti Espanjaan vuonna 2017. Johanna Pohjola

Fray Bentosissa Taskinen koki, että jotkut suomalaisista pysyttelivät lähinnä keskenään ja vieroksuivat paikallisia.

Kerran suomalaiset vanhemmat säikähtivät, kun hän toi uruguaylaisen ystävänsä mukanaan kylään. Se tuntui pahalta.

– Näin vanhempien ilmeen, kun he katsoivat, kuka tuo on. Sanoin heille, että olette rasisteja, ystäväni on ihminen niin kuin minäkin. Minulle on sama, mikä ihonväri tai nimi kenelläkin on.

Taskisen etunimi jää uruguaylaisten mieleen, koska se on Uruguayn kansallislintu. Tero tai teru-teru, latinaksi vanellos chilensis, suomeksi eteläamerikanhyyppä.

Uruguaylaiset eivät voi käsittää, että joku on antanut lapselleen sellaisen nimen.

Ei kenenkään nimi voi olla Tero, he sanovat Terolle. Teini-iässä häntä kiusattiinkin siitä.

Uruguayn kansallislintu tero eli eteläamerikanhyyppä käväisi jalkapallokentällä. Raúl Martínez EPA

– Se oli hankalaa, lapset ovat ilkeitä välillä. Totta kai suutuin siitä. Monta kertaa olen joutunut näyttämään henkilökorttini, ihmiset eivät vaan usko nimeä todeksi.

Nykyään hän käyttää hämmennystä hyväkseen, keskustelunavaajana ja jäänmurtajana. Kas tässä on henkilökorttini, mennäänkö kaljalle?

Itse asiassa Terossa ja terossa on jotakin samaa: molemmat ovat solakoita, kipittävät vikkelästi, ja päälaella on töyhtömäisyyttä. Molemmat viihtyvät Etelä-Amerikassa.

Uruguayssa Taskinen nauttii ihmisten sosiaalisuudesta ja koskettamisen kulttuurista, kuten halaamisesta ja poskisuukoista. Suomessa hän ei ole käynyt 15 vuoteen.

– Rakastan Suomea ja suomalaista perhettäni, mutta en tiedä, sopeutuisinko suomalaiseen kulttuuriin. Kunnioitan Suomea, mutta kotini on siellä, missä perheeni on.

Tero Taskinen pitää Uruguayssa erityisesti mate-juomasta, ihmisistä, sosiaalisuudesta ja halaamisesta. Markko Hämäläinen

Juuri sinne, perheensä luo Espanjaan, Taskinen lähti haastattelun jälkeen. Siellä hän aikoo asua toistaiseksi ja tehdä töitä Uruguayhin Málagasta käsin.

– Tuli olo, että täytyy tehdä elämänmuutos ja katsoa, mitä tapahtuu, hän sanoo.

Tero Taskinen on paitsi Uruguayn tunnetuin suomalainen, myös tiettävästi historian ensimmäinen suomalainen, joka sai Uruguayn kansalaisuuden aikuisiällä. Se tapahtui vuonna 2013 eli seitsemän vuotta sen jälkeen, kun hän laskeutui maahan ensi kerran.

Kansalaisuus tuntui Taskisesta mahtavalta. Nyt hän oli virallisesti yksi urkki muiden joukossa!

– Kun sain sen paperin käteen, tuntui, että en ole enää se ulkopuolinen. Olen suomalainen uruguaylainen.

