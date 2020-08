Kansalaisjärjestö: Venäläinen oppositiojohtaja Navalnyi selviää hengissä epäillystä myrkytyksestä

Venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin siirtolennon Venäjältä Saksaan järjestäneen Cinema For Peace -kansalaisjärjestön mukaan Navalnyi selviää hengissä, mutta tulee olemaan toimintakyvytön kuukausien ajan.

Järjestön perustaja Jaka Bizilj kertoi asiasta saksalaiselle Bild-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Vakavasti sairastunut oppositiojohtaja on hoidossa Berliinin Charitén yliopistollisessa sairaalassa. Navalnyin tukijoiden mukaan oppositiojohtaja joutui myrkytyksen kohteeksi.

Presidentti Vladimir Putinin hallintoa kärjekkäästi kritisoinut Navalnyi siirrettiin Berliiniin lauantaina Siperian Omskista.

Saksalaissairaala ei ole toistaiseksi kommentoinut Navalnyin tilaa.

Aleksei Navalnyia siirretään sairaalaan Berliinissä 22. elokuuta 2020. Clemens Bilan / EPA

– Jos hän selviää tästä vahingoittumattomana, mitä me kaikki toivoimme, on selvää, että hän on poissa politiikan areenoilta ainakin kuukauden tai kaksi, arvioi Jaka Bizilj.

Venäläislääkäreiden mukaan Navalnyin sairastuminen johtui aineenvaihdunnallisista tekijöistä, jotka saattoivat johtaa verensokerin laskuun.

Navalnyin edustajan Kira Jarmyšin mukaan Navalnyi todennäköisesti joi torstaina myrkkyä teessä, jonka hän nautti Tomskin lentoasemalla ennen lentoa Moskovaan. Lennolla Navalnyi sai voimakkaita oireita, minkä jälkeen kone teki hätälaskun Omskiin.

