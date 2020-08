USA:n lääkevirasto hyväksyi veriplasman käytön koronapotilaiden hoidossa

Yhdysvalloissa on jo hoidettu veriplasmalla 70 000 koronapotilasta, mutta tiedot hoitomuodon tehosta ovat vielä epävarmoja.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ilmoittaa hyväksyneensä (siirryt toiseen palveluun) covid-19-taudista toipuneiden veriplasman käytön koronapotilaiden hoidossa.

Viraston mukaan tiedetyt ja potentiaaliset edut plasman käytössä taudin hoidossa ovat suuremmat kuin mitkä sen tiedetyt ja mahdolliset riskit ovat.

Presidentti Donald Trump kuvaili hoitomuotoa ”historialliseksi läpimurroksi.”

FDA:n mukaan plasma voi olla hyödyllistä koronapotilaiden hoidossa, sillä sen uskotaan sisältävän vasta-aineita, jotka auttavat ihmisiä toipumaan sairaudesta nopeammin ja suojelevat taudin vakavammalta muodolta.

Plasma on veren nestettä, josta on poistettu verisolut.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan FDA:n oli määrä ilmoittaa veriplasman käyttöönotosta jo aikaisemmin, mutta hallinnon terveysviranomaiset puuttuivat asiaan. He katsoivat, ettei hoitomuodon tehokkuudesta ole olemassa vielä tarpeeksi tutkimustietoa.

Tämä tiettävästi vihastutti Trumpia, joka syytti keskiviikkona, että terveysviranomaiset yrittävät viivyttää hoitomuodon käyttöönottoa poliittisista syistä. Presidentti ei esittänyt väitteilleen todisteita.

CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan 70 000 koronapotilasta on jo hoidettu Yhdysvalloissa koronatoipilaiden veriplasmalla. Tiedot hoitomuodon tehosta ovat kuitenkin vielä epävarmoja.

Lähteet: Reuters, AFP, STT