“Saadaanko me tämä maaliin asti?” – Kansallisooppera menetti keväällä kolme miljoonaa, nyt talo on taas auki, mutta kuinka pitkään?

Jos ei tietäisi olevansa oopperan kampaamossa, saattaisi luulla eksyneensä koronaviruksen näytteenottoon. Maskeeraajilla on vakuuttavan näköiset visiirit ja oveen on kirjattu tiukat ukaasit.

Tätä on taiteen tekeminen epidemia-aikana. Suomen kansallisooppera avaa kautensa Covid fan tutte -oopperalla. Teos palaa keväisiin koronatunnelmiin.

Samalla, kun näyttämöllä tehdään huumoria pandemia-ajasta, kulisseissa jännitetään, miten mahdollinen epidemian toinen aalto vaikuttaa esityksiin.

– Olo on ristiriitainen. Viisi kuukautta on odottanut, että pääsee töihin. On valtavan innostunut ja motivoitunut ja toisaalta on huoli, saadaanko me tämä maaliin asti, sanoo sopraano Johanna Rusanen-Kartano.

Maskeeraaja Laura Nieminen joutuu nyt käyttämään oopperalaulajia maskeeratessaan visiiriä. Pekka Tynell / Yle

“Onko tämä vain pieni keidas?”

Syksyllä piti esittää massiivista Richard Wagnerin Ring-sarjan Valkyyriaa. Myös Rusasen oli määrä laulaa siinä. Ooppera siirsi ensi-illan tammikuuhun 2021 ja kehitteli pikavauhtia tilalle pienimuotoisemman ja siksi vähemmän riskialttiin Covid fan tutten. Rusanen laulaa siinä Dorabellan roolin.

Koronapandemia ja sen rajoitukset iskivät kovaa esittäviin taiteisiin ja näyttämötaiteilijoihin. Rusanenkin on ollut töitä vailla lähes puoli vuotta. Nyt on palattu ensi kertaa tositoimiin, mutta miten pitkäksi aikaa ja mitä sen jälkeen.

– Kiihtyykö epidemia? Jatkuuko tilanne normaalina? Onko töitä tämän jälkeen vai onko tämä vain tällainen yksi pieni keidas, että saa laulaa, Rusanen-Kartano kysyy.

Minna-Liisa Värelä (Fiordiligi) ja Johanna Rusanen-Kartano (Dorabella) ovat tulossa tekemään Wagner-rooleja, kunnes korona puuttuu peliin. Sanna-Kaisa Palo esittää Covid fan tuttessa "rajapintapäällikköä". Pekka Tynell / Yle

Montussa turvavälit, kuoro nauhalta

Oopperassa lauletaan ja puhalletaan ja siinä on paljon suuria joukkokohtauksia. Sellainen on otollinen alusta ilmateitse tarttuvalle virukselle – ja siksi ooppera on haavoittuva taidemuoto (siirryt toiseen palveluun).

Pahimmassa tapauksessa pelkkä virusepäily työryhmässä saattaisi halvaannuttaa harjoitukset tai johtaa esitysten peruutuksiin.

Ei siis ihme, että oopperan kulisseissa on käytössä tiukat turvatoimet. Covid fan tuttessa on pieni orkesteri, vain 33 soittajaa. Se helpottaa kahden metrin turvavälien pitämistä montussa.

Puhaltajien edessä on suojapleksit. Soittajat on jaettu kahteen orkesteriin, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Samoin solistikunnassa on kaksoismiehitys.

Kuoroa ei ole lavalla lainkaan. Sen osuudet on etukäteen nauhoitettu. Kuorolaiset nähdään esityksessä videon välityksellä.

– Oopperassa on tosi turvallinen olo. Meillä on oma rekvisiitta, joka on omissa kärryissä. Me emme koske toistemme tavaroihin, emmekä toisiimme, Rusanen-Kartano kuvailee.

Covid fan tuttessa orkesteri on vain runsaat 30 soittajaa. Se tarkoittaa, että isossa montussa pystyy pitämään turvavälit. Pekka Tynell / Yle

“Tilanne huolestuttaa äärettömästi”

Oopperan tuottajalle korona on aiheuttanut ylimääräistä päänvaivaa “valtavasti”. Ohjelmisto on pitänyt laittaa uusiksi. Orkestraatioita on muutettu, ohjaukset on käyty assistenttien kanssa tarkkaan läpi.

– Ohjauksia tullaan jonkin verran muuttamaan, varsinkin sellaisia, joissa on kuoroa ja tällaiset, sanotaanko, suutelukohtaukset jätetään kokonaan pois, tuottaja Tatu Näyhö sanoo.

Harmaita hiuksia aiheuttavat myös muuttuvat matkustusmääräykset. Oopperassa on solisteja ja kapellimestareita myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Jokainen testataan viruksen varalta kahteen otteeseen ennen kuin heille heltiää lupa tulla taloon.

Aikatauluja on pitänyt sumplia ja kutsua ihmisiä paikalle riittävän ajoissa, jotta nämä ehtivät odottaa kaksi viikkoa karanteenissa.

– Tilanne ja matkustusrajoitukset muuttuvat koko ajan. Maa, joka on tällä hetkellä vihreä, voi olla huomenna keltainen tai huonolla tuurilla punainen. Se lisää epävarmuutta. Ei riitä, että me pyrimme hoitamaan asiat mahdollisimman hyvin talon sisällä, koska kaikki ulkopuolinen vaikuttaa meidän tekemisiimme. Tilanne koronan suhteen etenee koko ajan. Se huolestuttaa äärettömästi, Näyhö sanoo

Kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa Covid fan tutten harjoituksissa. Pekka Tynell / YLE

Tappiota tullut jo kolme miljoonaa

Ooppera perui koronan vuoksi kevään esitykset maaliskuussa. Useita ensi-iltoja siirrettiin, henkilökuntaa lomautettiin ja myymättä jääneistä lipuista tuli takkiin vajaat kolme miljoonaa.

Maissa, joissa koronatilanne on Suomea merkittävästi huonompi, oopperatalot ovat edelleen kiinni. Metropolitan New Yorkissa perui koko syyskauden, samoin teki Royal Opera House Lontoossa.

Suomen tilanne on huomattavasti parempi, mutta varotoimet Kansallisoopperassa ovat silti mittavat. Myös katsojien turvallisuudesta kannetaan huolta. Lippuja on myynnissä vain puolet siitä, mitä katsomo vetäisi. Turvavälit pidetään, käsidesiä on tarjolla ja maskin käyttöä suositellaan (siirryt toiseen palveluun).

Sisulle on nyt käyttöä. Tuomas Katajala laulaa Ferrandon roolin Covid fan tuttessa. Pekka Tynell / Yle

Samaan aikaan toisaalla: koronakuri haussa

Anniskeluravintolat ovat saaneet olla auki kesäkuun alusta lähtien. Kesän mittaan on uutisoitu yökerhoissa tapahtuneista altistumisista (siirryt toiseen palveluun) ja terasseista, joita on olemattoman koronakurin vuoksi epäilty viruslingoiksi (siirryt toiseen palveluun).

Epäkohtia on ollut myös tapahtuma-alalla. Viulisti Pekka Kuusisto nosti esiin Seinäjoen Vauhtiajot. 14 000 kävijän tapahtumassa turvavälit jättivät toivomisen varaa.

Samaan aikaan teatterit käynnistävät toimintaansa lähes puolen vuoden kiinniolon jälkeen, mittailevat viivottimella penkkien etäisyyksiä ja täyttävät salejaan vain puolilleen. Millaisia ajatuksia tämä epäsuhta oopperan tuottajassa herättää?

– Se tuntuu hurjalta ja kurjalta. Meidän lajimme on niin haavoittuva. Me olemme ensimmäisenä liipaisimella, Näyhö sanoo.

Liipaisimella teatterit ja ooppera ovat, koska näyttämötaiteita tehdään sisätiloissa ja normaalioloissa useille sadoille katsojille.

Tuottajan pahin pelko on, että epidemia etenee siihen pisteeseen, että talo on taas pakko sulkea.

– Kaikki tekevät täällä asiat juuri niin pitkälle kuin vain pystymme ja sitten kuuntelemme viranomaismääräyksiä. Kukaan ei tiedä, miten tilanne kehittyy, mutta totta kai, henkilökohtaisesti pelottaa.

Korona on lisännyt Kansallisoopperan tuottaja Tatu Näyhön työmäärää. Katriina Laine / Yle

Tärkeätä että tehdään jotain

Covid fan tutte perustuu Mozartin Cosi fan tutteen, johon Minna Lindgren on kirjoittanut uuden tekstin. Oopperan normaali suunnittelusykli on useita vuosia, Covid fan tutte tuotiin näyttämölle kolmessa kuukaudessa.

Lindgren laskee, että hänelle jäi kuukausi aikaa kirjoittaa. Ensimmäiset kaksi viikkoa hän “syöksyi” musiikkiin nuottien ja levyjen avulla.

– Tuli sellainen stressi-ilmiö, että musiikki soi päässä koko ajan. Siitä tajusi, että ollaan aika syvällä tässä jutussa. Onhan se ikävä herätä yöllä Cosi fan tutten sekstettoihin, Lindgren naurahtaa.

Koominen ooppera esittelee kohtauksia koronakeväästä. Huumoria on löydetty hallituksen tiedotustilaisuuksista, loputtomista videopalavereista ja etäkoulusta. Näyttämöllä nähdään muun muassa koronavirus.

– Ooppera ei ole sellaista hah-hah-hah-huumoria. Ooppera on sen verran jäykkä ja historiallinen taidemuoto, että se voi olla hauskaa, että Mozartin musiikilla pystyy laulamaan suojaimista ja viruslingoista ja sanoista, jotka on viime keväänä keksitty, Lindgren sanoo.

Lindgren pitää tärkeänä sitä, että ooppera ylipäätään tekee jotain.

– Klassisessa musiikissa ja esittävissä taiteissa tapahtunut totaalihalvaantuminen on todella pahasta yleisölle, tekijöille, kaikille.

Tommi Hakala (Don Alfonso) ja Waltteri Torikka (Guglielmo) saavat Covid fan tutte -esityksessä tietää, että Wagnerin Valkyyrian esitykset siirtyvät. Pekka Tynell / Yle

Nyt opetellaan uutta normaalia

Johanna Rusanen-Kartano tunnetaan dramaattisena, raskasta materiaalia laulavana sopraanona. Nyt hän tekee Mozartin Dorabellan lyyrisen ja kevyen roolin ensimmäistä kertaa.

– Monet ovat joutuneet opettelemaan uuden normaalin. Opettajien piti keväällä ottaa haltuun etäopetus. Minäkään en olisi ikinä voinut kuvitella, että laulan Mozartin oopperassa lyyrisen mezzosopraanon roolia.

Rusanen-Kartano pitää huumoria selviytymiskeinona ja löytää Covid fan tuttesta sanoman.

– Ooppera kertoo yhteen hiileen puhaltamisesta ja yksilön vastuun oivaltamisesta, siitä, että jokainen joutuu poistumaan omalta mukavuusalueeltaan. Mozartin laulaminen saattoi aluksi tuntua omituiselta, mutta niin siellä vain lauletaan.

Libretisti Minna Lindgren kirjoitti koronakevääseen palaavan Covid fan tutte -oopperan tekstin pikavauhtia vain kuukaudessa. Katriina Laine / Yle

Covid fan tutte -oopperan ensi-ilta Suomen Kansallisoopperassa 28. elokuuta.

Ooppera nähdään suorana Yle Areenassa 1.9. klo 19 ja Yle Teemalla 4.10. klo 12.

