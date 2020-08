Yle kysyi: Melkein puolet suomalaisista käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti

Koronavirustartuntoja on raportoitu eniten Helsingissä. Pääkaupunkiseudulla 40 prosenttia kertoo käyttävänsä kasvomaskia suositusten mukaisesti. Kuvassa ihmisiä Helsingin rautatieasemalla.

Koronavirustartuntoja on raportoitu eniten Helsingissä. Pääkaupunkiseudulla 40 prosenttia kertoo käyttävänsä kasvomaskia suositusten mukaisesti. Kuvassa ihmisiä Helsingin rautatieasemalla. Henrietta Hassinen / Yle

Moni perustelee käyttämättömyyttään sillä, että Suomessa on väljää.

Lähes puolet suomalaisista, 42 prosenttia, käyttää kasvomaskia suositusten mukaan tai enemmän. Enemmistö eli 55 prosenttia sen sijaan vastaa, ettei käytä maskia ollenkaan tai käyttää sitä harvemmin kuin suositellaan.

Tiedot käyvät ilmi kyselystä, jonka Yle teetti Taloustutkimuksella elokuussa.

Ahkerinta kasvomaskin käyttö on pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, joissa 47 prosenttia käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti ja 11 prosenttia jopa enemmän kuin suositellaan. Turussa lukemat ovat hyvin samankaltaiset, 46 ja 7 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla suosituksia noudatetaan lähes yhtä hyvin: 40 prosenttia laittaa maskin kasvoilleen suositusten mukaisesti ja 8 prosenttia sitäkin useammin.

Kysymys kuului: Käytätkö kasvomaskia vapaa-ajallasi? THL suosittelee maskien käyttöä sairaanhoitopiireissä, joissa tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana. Maskeja suositellaan joukkoliikenteessä, meno- ja paluumatkalla koronatesteihin, riskialueilta palatessa sekä karanteeniaikana, mikäli ihmisen on pakko liikkua julkisilla paikoilla.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Miehet käyttävät kasvomaskeja selvästi vähemmän kuin naiset: miehistä 44 prosenttia ilmoittaa, ettei käytä ollenkaan kasvomaskia, naisista näin sanoo 31 prosenttia.

– Tämä liittynee siihen, että naiset liikkuvat miehiä enemmän julkisilla kulkuvälineillä ja asuvat useammin kaupungeissa kuin miehet, arvioi tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta.

Yli 65-vuotiaista kasvomaskia käyttää suositusten mukaan tai enemmän 54 prosenttia. Nuorimmista vastaajista, 15–24-vuotiaista, saman vastauksen antaa 32 prosenttia.

"Tulokset heijastelevat ristiriitaista viestiä"

Rahkonen arvioi, että kulttuuriset asiat vaikuttavat kasvomaskin käyttöön enemmän kuin yksittäiset viranomaisten määräämät toimenpiteet. Suomessa maskeja ei ole totuttu pitämään, toisin kuin vaikkapa monissa maailman suurkaupungeissa, joissa niitä pidetään jo ilmansaasteiden takia.

– On tullut ristiriitaista tietoa maskien käytön hyödyistä. Sitten päädyttiin kasvomaskisuositukseen. Se antaa ainakin kuvan, että asioille tehdään jotain, Rahkonen pohtii.

Kyselyn tulokset heijastelevat hänen mukaansa sitä, että olemme saaneet ristiriitaista viestiä.

– Ei ole tullut yksiselitteistä viestiä auktoriteetilta, että maskit pelastavat meidät.

Samoilla linjoilla on tutkijatohtori, psykologi Saara Nolvi Turun yliopistosta.

– Varovaisuuden ylläpito ei ole suurelle osalle suomalaisista helppoa, hän kuvailee.

Pandemian kestäessä osa ihmisistä palaa vanhoihin tapoihinsa.

– Osaan ihmisistä pandemia vaikuttaa pysyvästi. Se saa tarkkailemaan, että pitääkö alkaa toimia. Yksilöllisiä eroja on paljon, Nolvi sanoo.

Kosolti vaikuttaa se, missä asuu: näkyykö tartuntojen nousu omassa ympäristössä vai ei. Viranomaisille tilanne on Nolvin mukaan vaikea siksi, että osa ihmisistä on todella herkässä tilassa vaikkapa sen takia, että pandemialla on suora vaikutus elinkeinoon.

– Tilanne on hankala, sillä osaa ihmisistä on muistuteltava pandemiasta, toisia taas rauhoiteltava, Nolvi sanoo.

Perussuomalaisten kannattajilla vähiten kokemusta maskin käytöstä

Kyselyn mukaan perussuomalaisten kannattajat käyttävät maskia vähiten. Heistä suurin osa, 56 prosenttia, vastaa, ettei ole käyttänyt maskia lainkaan.

– Samaan aikaan perussuomalaisten kannattajat vaativat tiukimmin maskipakkoa ja muita rajoituksia. Perussuomalaisten kannattajissa on paljon miehiä, he ajavat omalla autollaan, asuvat omakotitalossa, eivät elä urbaania elämää. Rajoitukset eivät kosketa heidän elämäänsä paljoa, Rahkonen luettelee.

Vihreiden kannattajista suurin osa, 50 prosenttia, vastaa toimivansa virallisten suositusten mukaisesti. Moni vihreitä kannattava elää kaupungissa ja käyttää esimerkiksi joukkoliikennettä.

SDP:n kannattajien kohdalla korkeaa lukemaa selittää puolueen kannattajien iäkkyys. Heistä 46 prosenttia kertoo toimivansa suositusten mukaan.

Keskustaa pidetään maaseudun puolueena:

– Siinä mielessä maskin käyttäjiä on keskustan kannattajissa yllättävän paljon, Rahkonen huomauttaa.

Keskustan kannattajista 39 prosenttia vastaa toimivansa suositusten mukaan. 42 prosenttia kertoo, ettei ole käyttänyt maskia lainkaan. Kokoomuksen kannattajien lukemat ovat samansuuntaisia: 37 prosenttia noudattaa suositusta, 34 prosenttia ei ole käyttänyt kasvomaskia ollenkaan.

Moni kokee, ettei maskia tarvita harvaan asutussa Suomessa

Heiltä, jotka vastasivat, etteivät käytä kasvomaskia, kysyttiin, miksi he eivät käytä sitä.

Vastaukset kuvastavat Rahkosen mukaan sitä, että moni ei pidä kasvomaskin käyttöä tarpeellisena. Vastaajista 27 prosenttia koki, että Suomessa on niin väljää, ettei maskin käyttö ole tarpeen.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Joka neljäs, 24 prosenttia, vastasi, että käyttö olisi liian kallista. Samoin joka neljäs ei pitänyt käyttöä tarpeellisena. 22 prosenttia ei uskonut kasvomaskien suojaavan riittävästi.

Taloustutkimus haastatteli Ylen toimeksiannosta 1100:aa henkilöä 19.–20.8.2020. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä (15 vuotta täyttäneet). Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös:

Täältä löydät kaikki tuoreimmat uutiset koronaviruksesta.

Ylen kysely: Suurin osa suomalaisista ei pidä maskipakkoa tarpeellisena

Kuinka paljon kasvomaskien käyttö voi tulla sinulle maksamaan? Selvitä eri vaihtoehtoja Ylen laskurilla

Miten matkustan maskin kanssa? Kankainen vai kertakäyttöinen? Keräsimme vastaukset monia mietityttäneisiin maskikysymyksiin