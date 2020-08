Moni keväällä koronan torjunnassa onnistunut maa joutuu taas kamppailemaan viruksen kanssa – Ruotsissa todettujen tartuntojen kasvu hidastui

Hallitukset eri puolilla Eurooppaa ovat alkaneet varautua uuteen koronaepidemian aaltoon, kun tartuntojen määrä on parin viime viikon aikana lisääntynyt huolestuttavasti.

Epidemia on kiihtynyt uudelleen muun muassa Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Saksassa ja Kreikassa.

Sama on havaittu monessa muussakin maassa, jossa tartunnat saatiin kevään tiukoilla rajoituksilla painumaan alas. Lisääntyneiden tartuntojen kanssa saavat kamppailla muun muassa keväällä menestystarinoiden joukkoon luetut Etelä-Korea, Japani ja Australia.

Yli sata päivää ilman kotimaista tartuntaa selvinnyt Uusi-Seelantikin joutui toteamaan elokuussa, (siirryt toiseen palveluun) ettei COVID-19 ollut sieltäkään tyystin hävinnyt.

Vahvistettuja tartuntoja on maailmassa jo yli 23 miljoonaa, ja yli 800 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Esimerkiksi sunnuntaina maailmassa todettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) yli 244 000 uutta koronatartuntaa, ja 5 774 ihmistä kuoli tautiin.

Espanjassa tartunnat EU:n kärkeä

Tilanne näyttää EU-maista erityisen pahalta Espanjassa (siirryt toiseen palveluun), jossa todettiin lauantaina peräti 8 000 uutta tartuntaa. Alkukesän aikana tartuntoja todettiin satoja päivässä. Pahin tilanne on nyt maan koillisosassa.

Myös esimerkiksi Saksassa (siirryt toiseen palveluun) koronatartunnat ovat kivunneet korkeimmalle tasolleen sitten huhtikuun.

Prosentuaalisesti kovinta kasvu on nyt Kroatiassa, Kreikassa ja Maltassa.

Sunnuntaina päättyneellä kaksiviikkoisjaksolla Espanjassa todettiin 152,2 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, kun esimerkiksi Suomessa luku oli 6,1 ja Ruotsissa 36,2.

Yli sadan luku oli EU-maista myös Maltassa ja muualla Euroopassa Andorrassa, Montenegrossa, Bosnia-Herzegovinassa, Kosovossa ja Moldovassa.

Suomen hallitus on pitänyt (siirryt toiseen palveluun) kahdeksaa tartuntaa 100 000 asukasta kohti kahdessa viikossa ylärajana, jotta maahan voi matkustaa ilman rajoituksia.

EU-maiden ei kuitenkaan odoteta ainakaan toistaiseksi turvautuvan vastaaviin tiukkoihin koronarajoituksiin kuin keväällä. Yhteiskunnan sulkeminen käy kalliiksi ja maat pyrkivät toipumaan pandemian aiheuttamasta taloustaantumasta, arvioi The Financial Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Sen sijaan nojattaneen paikallisiin rajoituksiin, ja kasvomaskeista on tullut maailmalla yhä tutumpi näky.

Espanjassa kasvomaskit otettiin käyttöön heti, kun rajoituksia höllennettiin ja ihmiset pääsivät taas ulos. Kesän mittaan kasvomaskipakkoa on tiukennettu. Jorge Sanz / AOP

Ruotsi kulkee vastavirtaan

Koronatartuntojen määrä on loppukesällä kääntynyt kasvuun myös Pohjoismaissa – Ruotsia lukuunottamatta.

Maanantaina tartuntojen prosentuaalinen lisäys oli Ruotsissa jo Pohjoismaiden alhaisin, 2,1 prosenttia 10 päivän aikana. Kakkosena oli Suomi 2,6 prosentilla. Suurinta kasvu oli Tanskassa, 5,3 prosenttia.

Ruotsin tilanne on saanut jo jotkut pohtimaan, (siirryt toiseen palveluun) oliko Ruotsin koronastrategia sittenkin hyvä.

Tartuntojen kääntyminen laskuun on toki ruotsalaisille hyvä uutinen, mutta koska koronaepidemia jylläsi Ruotsissa keväällä paljon pahemmin kuin muualla Pohjolassa, pienikin prosentuaalinen lisäys tarkoittaa Ruotsissa isompaa tartuntamäärää kuin muualla.

10 päivän aikana Ruotsissa todettiin miljoonaa asukasta kohden 171 tartuntaa, Tanskassa 146 ja Suomessa 37.

Muualla tartunnat lisääntyvät vielä nopeammin

Tartuntojen uudesta noususta huolimatta kasvuvauhti on Euroopassa vielä maanosista hitainta. Kovinta kasvu on tällä hetkellä Aasiassa ja siellä Libanonissa ja Syyriassa.

Niiden naapuri Israel kuuluu maihin, jotka herättivät keväällä ihailua koronaepidemian nopealla taltuttamisella. Ihailu osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi.

Kun Israel jälleen avasi yhteiskuntaa, todettujen tartuntojen määrä kipusi jopa korkeammalle tasolle kuin keväällä epidemian alkaessa. Nyt alle yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on todettu (siirryt toiseen palveluun) yli 100 000 tartuntaa. Kuolleita on vajaat 900.

Väkilukuun suhteutettuna vahvistettuja tartuntoja on edelleen eniten Etelä-Amerikassa ja siellä Perussa.

Yhdysvalloissa tartunnat laskussa, kuolemat eivät

Yhdysvaltoihin koronapandemia iski täydellä teholla myöhemmin kuin Eurooppaan, mutta kun eurooppalaiset alkoivat palailla alkukesällä normaaliin elämään, Yhdysvalloissa koettiin sama kuin Israelissa. Kun yhteiskuntaa avattiin, tartuntojen määrä nousi korkeammalle kuin se oli ollut ennen rajoituksia.

Syynä on pidetty muun muassa sitä, että monet osavaltiot avasivat yhteiskuntaa liian aikaisin.

Kesän mittaan tartuntojen määrä (siirryt toiseen palveluun) lisääntyi nopeasti, mutta kuolemantapausten ei niinkään. Nyt tartuntojen määrä on kääntynyt jälleen laskuun. Kuolemantapauksia on enemmän kun alkukesällä, mutta vähemmän kuin kevään pahimpana aikana.

Yhdysvalloissa on noin neljännes maailman koronatartunnoista, yli 5,7 miljoonaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 176 000 yhdysvaltalaista.

Kuolleisuus alentunut keväästä

Vaikka koronatartunnat ovat maailmassa kasvussa, kuolemantapaukset eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.

Riikka Tähtinen/Yle

Esimerkiksi Espanjassa sairaalahoitoa on vaatinut vain kolmisen prosenttia uusista tapauksista, tehohoitoa alle puoli prosenttia ja kuolleisuus on ollut 0,3 prosentin luokaa, toteaa muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun) Kevään pahimpana päivänä 2. huhtikuuta Espanjassa kuoli koronaan 961 ihmistä.

Yhdysvaltain koronaepidemian alkuaikojen keskuspaikassa New Yorkissa on puolestaan rekisteröity worldometer-sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhteensä runsaat 406 000 tartuntaa ja lähes 33 000 kuolemantapausta. Epidemiapiikin vasta kesällä kohdanneissa Kaliforniassa, Texasissa ja Floridassa tartuntoja on todettu kussakin yli 600 000, mutta kuolemia vain kolmasosa New Yorkin määrästä.

Selitystä kuolleisuuden vähenemiseen (siirryt toiseen palveluun) on haettu muun muassa siitä, että tartunnan saaneet ovat nyt nuorempia, ja heillä kuolleisuus on alempi. Lisäksi on esitetty, että taudin hoitokäytännöt ovat parantuneet, kun lääkärit ovat saaneet kokemusta, vaikka varsinaista parantavaa hoitoa COVID-19:ään ei olekaan.

Kuolemantapausten lisääntyminen myös laahaa jäljessä tartuntojen määrän kasvaessa, sillä taudista parannutaan tai siihen menehdytään vasta jonkin ajan kuluttua tartunnasta.

Keskeisenä syynä pidetään kuitenkin (siirryt toiseen palveluun) testauksen lisääntymistä. Alussa testattiin lähinnä hoitoon hakeutuneita oireisia potilaita, nyt testeihin pääsee helpommin.

Singaporelaistutkija Paul Tambyah on puolestaan esittänyt, (siirryt toiseen palveluun) ettäEuroopassa ja Amerikassa yleistynyt koronaviruksen yleistynyt mutaatio olisi aiempaa tarttuvampi, mutta eiyhtä tappava. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole. Tutkijat löysivät kyseisen mutaation jo helmikuussa.