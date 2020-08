Kesäkuun superhelteet ja heinäkuun viileysennätys: kesä on tarjonnut yllätyksiä – kerro meille sinun lomasääsi!

Lomalta palatessa toiset kehuvat kun aurinko paistoi päivästä toiseen ja toiset harmittelevat, kun vettä satoi ja mitään ei oikein voinut tehdä. Onko tilanne tuttu?

Harvemmin suomalainen kesäsää tarjoilee kuitenkaan pelkästään toista, vaan totuus on jossain siinä välissä.

Millaiset lomasäät sinulle osui? Jäikö kesä 2020 mieleesi aurinkoisena, sateisena, kuumana vai viileänä? Kerro kokemuksesi jutun lopussa.

Kesä oli monella tapaa erikoinen jo lähtökohdiltaan. Moni joutui yhteiskunnan rajoitteiden takia laittamaan lomasuunnitelmansa ja kesänviettotapansa uusiksi.

Suuri osa ulkomaanmatkoista ja kesätapahtumista oli peruttu. Tilalla oli ehkä tavallista enemmän mökkeilyä, kotimaanmatkailua ja eräilyä. Loivatko olosuhteet lähtökohtaisesti enemmän odotuksia kesän säille?

Kesäkuussa ennätyshelteet

Kesäkuu oli noin puolessa Suomessa mittaushistorian kuumin. Maaginen 25 asteen raja ylittyi kaikkiaan 21 päivänä, kun keskimäärin hellettä on kahdeksana päivänä. Kuukausi jäi monen mieleen helteistään.

Myös juhannus oli varsin lämmin, mistä juhla ei perinteisesti ole kuuluisa. Juhannuksen jälkeisellä viikolla aurinkoinen ja lämmin sää helli tai hautoi koko maata. Yli 30 asteen lämpötiloja mitataan kesäkuussa vain muutaman kerran vuosikymmenessä, mutta nyt lämpötila ylittyi kuutena peräkkäisenä päivänä.

Korkein lämpötila 33,5 astetta mitattiin Kankaanpäässä 25.6. Kesäkuun kaikkien aikojen korkeimpaan lukemaan jäi vain muutama kymmenys. Se jäänee tämän kesän korkeimmaksi lukemaksi.

Helteistä ja kuumuudesta puhuttiin paljon. Myös uimavedet olivat selvästi tavanomaista lämpimämpiä.

Maan etelä- ja keskiosassa kuukausi oli tuntuvat 3–5 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

Sillä on kuitenkin iso ero missä päin maata on kesää viettänyt. Pohjois-Lapissa kesäkuun keskilämpötila oli 10 astetta, etelässä ja lännessä yli 18 astetta.

Saderyöppy keskelle kiireisintä lomakautta

Samaan aikaan, kun uutiset ja sosiaalinen media täyttyivät kuvista koronarajoituksista vapautuneista lomailijoista, sää teki täyskäännöksen.

Kesäkuun viimeisenä päivänä harvinainen kesäinen myrskymatalapaine toi osaan maata melkoisia sademääriä ja myös tuulet voimistuivat myrskyksi. Päivö-myrsky myös korjasi muuten varsin kuivaa sadetilastoa.

Kuvassa Päivö-myrskyn tuhoa Joensuun Karsikossa. Tanja Perkkiö / Yle

Siitä alkoi heinäkuu, joka oli keskimääräistä viileämpi ja sateisempi. Myös aurinko pääsi paistamaan tavanomaista vähemmän. Keskimääräisen verran paistoi vain etelärannikolla.

Etenkin kuukauden loppupuoli oli varsin sateinen. Toiseksi viimeisellä viikolla Suomen ylle asettui matalapaine, joka toi muutamassa päivässä hyvin suuria sademääriä. Tulipa samalla Tampereelle uusi viileysennätyskin – alin heinäkuun päivän lämpötila 12,2 astetta.

Kuukauden sademäärät olivat paikoin jopa yli kaksinkertaisia keskimääräiseen verrattuna. Sateisinta oli idässä ja länsirannikolla.

Moni koki kuukauden sateisena. Syy selviää, kun vertaa sademäärää edeltäviin kuukausiin: touko- ja kesäkuussa sademäärät olivat monin paikoin pariakymmentä millimetriä, kun taas heinäkuussa sademäärät vaihtelivat 100 ja 150 millimetrin välillä. Heinäkuu onkin keskimäärin vuoden sateisin kuukausi.

Heinäkuu, joka on keskimäärin myös vuoden lämpimin kuukausi, oli tänä vuonna maan etelä- ja keskiosassa kolmisen astetta kesäkuuta viileämpi. Hellepäiviäkin kertyi vain kymmenen, keskiarvon asettuessa kuuteentoista päivään. Lännessä ja pohjoisessa ei hellettä ollut lainkaan.

Vain Lapissa oli tavanomaista lämpimämpää, mutta toisaalta harvinaisen moni suomalainen oli Lapissa matkailemassa juuri tuolloin.

Elokuu toi auringon takaisin

Elokuun lämpötilat ovat vain hiukan keskiarvojen yläpuolella. Aurinkoinen ja selkeä sää on pitänyt öitä vähän tavanomaista viileämpinä ja päiviä lämpimämpinä, jolloin keskilämpötila on kutakuinkin tavanomainen, vaikka ihmiset kokevat sään lämpimämmäksi.

Hellettäkin on jo 24.8. mennessä mitattu yhdeksänä päivänä, mikä on kuukauden keskiarvo.

Samalla koko kesän hellepäivien lukumäärä nousee yli pitkän ajan keskiarvon, joka on 37.

Tänään 24. elokuuta hellepäiviä on ollut koko kesänä yhteensä 40. Helteisimpiä paikkoja ovat olleet Turku ja Kokkola, missä 25 astetta on mitattu 28 päivänä. Monilla muillakin asemilla Etelä- ja Länsi-Suomessa hellettä on ollut parinakymmenenä päivänä.

Millainen sinun lomasääsi tänä vuonna oli? Kerro meille! Katso Ylen kuvajoukkoistuksen säännöt täältä.