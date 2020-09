Ennen Madonnan ja Stingin hitit käännettiin suomeksi – nyt se on loppu ja vastaus löytyy suomalaisesta musiikista

Englanti ja Italia.

Siinä maat, joista tuotiin eniten sävelmateriaalia Suomeen ja suomalaisille artisteille koko 60-, 70- ja 80-luvun ajan.

Toki naapurimme Ruotsi ja ison meren takainen USA olivat myös hyvin edustettuina.

Vasta 90-luvulla ja tällä vuosituhannella oma musiikkimme on ollut niin suosittua ja vahvaa, ettei käännösiskelmille ja -rockille ole ollut enää tilausta.

Tervetuloa nostalgiamatkalle noille käännöskukkasten vuosikymmenille, jolloin määrä usein korvasi laadun.

Yeah, täältä me tullaan!

Rockia ja poppia pidettiin 50- ja 60-luvuilla aluksi ohimenevänä muoti-ilmiönä, jonka odotettiin menevän nopeasti ohi.

Muun maailman hurjat myyntiluvut muuttivat kuitenkin nopeasti musapomojen asenteen ja kellareista kivunneet rautalankayhtyeet pääsivät levyttämään. Samaan aikaan alkoi käännöstehtailu.

Supersuosioon räjähtäneen The Beatles -yhtyeen hittibiisin, 1963 syksyllä julkaistun She Loves You:n käänsi suomeksi Saukki ja levytti ensimmäisenä The Hounds.

Heti perään tärähti vuonna 1965 varsin omituinen kokeilu: Teijo Joutsela ja Humppaveikot vetivät kappaleen humppana, mutta se jäi aikakirjoihin lähinnä alaviitteeksi .

Beatles-versioita löytyy 60-luvulta pitkä liuta Kai Hyttisen Tytöstä Pepe Willbergin Rööperiin, mutta myös muita britti- ja jenkkinimiä coveroitiin.

Eero, Jussi and the Boys esimerkiksi levytti mm. Rolling Stonesia ja Roy Orbisonia.

Tässä varsin omaperäisesti kuvattu versio Pretty Woman -biisistä 60-luvun puolivälistä seuranaan myös muuta sen ajan iskumusiikkia.

Rautalankamusiikin pop-hetkiä vuonna 1965 kaupungilla, satamassa, jäähallissa - kaikkialla. Mukana Eero, Jussi & The Boys, The Five Comets, Antti Einiö, Eddy and the Lightnings ja The Esquires,

Suomalaisen rockin korkeakoulu Eero, Jussi and the Boys ei ollut esiintyjänä huonommasta päästä, vaikka tietty sanojen naivius saattaa jälkeenpäin hieman hymyilyttää.

Iskelmäpuolella italialaisen kaihon oletettiin purevan kansaan ja saapasmaasta tuotiin valtava määrä kappaleita, tunnetuimpina vaikka Katri Helenan Vasten auringon siltaa ja Kari Tapion Olen suomalainen.

Mika Kaurismäen elokuvassa Rosso Kari Väänänen ja Martti Syrjä tekivät biisistä unohtumattoman, molempien maiden perinnettä kunnioittavan sekakielisen version.

Kari Väänänen ja Martti Syrjä laulavat Olen suomalainen -biisin Mika Kaurismäen elokuvasta Rosso

Olen neitsyt - boogie boogie!

Anglopopin ja italialaisen iskelmän Suomen kansaan puri disco, jota pyrittiin toteuttamaan välillä kohtuullisen liukuhihnalta – Armi Aavikko ja lapintyttö Eini lauloivat vaikka Madonnaa.

Diskon tahdit synnyttivät myös huumorimusiikkia, kun Hepskukkuu-sarjassa nähtiin hilpeä musiikkivideo NMKY-kappaleesta. Biisi on käännös Village People -yhtyeen menestyskappaleesta Y.M.C.A., joka nousi Suomen listaykköseksi tammikuussa 1979.

Siitä ovat tehneet tulkintansa myös Tapani Kansa (Laulumme soi) ja Frederik (Miesstrippari). Tässä versiossa kannattaa huomio kiinnittää myös soittajiin. Sieltä löytyvät niin Olli Ahvenlahti kuin basistilegenda Pekka Pohjola.

Viihdeohjelmasta Hepskukkuu huumoribiisi NMKY (YMCA)

Yksi herkullisimpia ajan tuotoksia on Emilian eli Anne Luodon debyyttilevy Emilia, joka sisältää muun muassa alun perin italialaisen La Bellinin vuonna 1978 levyttämän diskokappaleen Satan in Love suomenkielisen cover-version. Italodiskoon taipuvan, sensuellisen vaarallisen kappaleen seiskatuumainen single lienee yksi kansainvälisesti etsityimpiä suomalaisia diskolevytyksiä.

Emilian esitys Satan in Lovesta nähtiin Iltatähdessä lokakuussa vuonna 1981.

Emilia Satan in love

Rockväen suosiman uskottavan musiikin osasto ei discosta paljoa piitannut ja sulki sekä silmänsä että korvansa myös kaikilta sankieriensa suomenkielisiltä versioinneilta. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi David Bowie, jota härmäksi väänsivät mm. Ari Klem, Lea Laven, Fredi, Johnny ja Tauski.

Laulavan lusikkansa versiointisoppaan pisti myös Tapani Kansa, jonka tuotokset eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Stingin Fields of Gold ääntyi ja kääntyi Kultaniityiksi ja sanat ovat Tapani Kansan omaa käsialaa, kuten myös Bryan Adams -coverin Have You Ever Really Loved a Woman, suomeksi Rakastellassasi saat sen tietää.

Tapani Kansa esittää sanoittamansa käännösiskelmän Kultaniityt (Fields of gold)

Tyylistä toiseen -versioinnin ehdoton huippu saattaa löytyä kuitenkin jo vuosien takaa. Siinä törmää kaksi maailmaa, joista kumpikaan ei jää vaurioitta.

Kyse on Lasse Mårtensonin Miltä meno maistuu -kappaleesta, joka ilmestyi vuonna 1973.

Lou Reedin biisistä Walk on the Wild Side tuli vähän aiemmin maailmanlaajuinen hitti, vaikka siinä laulettiin miesprostituutiosta, transseksuaaleista, huumeista ja eräistä suulla tehtävistä seksuaalisista asioista.

Jo Mårtensonin käännöksen ja esityksen alku jättää suun auki:

Yrtsi, tuote luonnon vihreän

Yskävaaran takaa tuli hän

Muuttui Stadin tapaiseks,

Ajoi kulmat ja säärikarvansa veks

Noniin Yrtsi, miltä meno maistuu?

Seuraavan kerran ja huomattavasti enemmän aiheeseen pureutuen Lou Reedin biisin palasi Hector vuonna 1990, nyt suomenkielinen nimi oli Seisovaa ilmaa.

Hector sanoitti kappaleen itse, ottaen tosin välimatkaa alkuperäisversion sanomaan.

Tulilinja-ohjelman tulkinnassa laulajan motiivien vakavuutta tosin joutuu ajoittain epäilemään. Silmien pyörittelyä aiheuttava elehdintä saa ajoittain jopa koomisia piirteitä.

Hector: Seisovaa ilmaa

Nykyisin käännösbiisejä ei enää kauheasti tehdä - tai jos tehdään, niin kyse on Eläkeläiset- tai Rehupiikles-tyyppisestä versioinnista.

Suomi kuuntelee suomeksi suomalaista musiikkia.

Tässä vielä näyte Etelä-Pohjanmaan poikien tulkinnasta. Kyseessä on The Hollies -yhtyeen klassikko He Ain't Heavy, He's My Brother, joka taipuu suomeksi käsittelemään maatilan veljesten perintöriitoja ja muuttoa Ruotsiin leveämmän elintason perässä.

Rehupiikles: Se on muv'veli

Fiilistele lisää ja katso myös tv-juttu näistä käännöskukkasista: