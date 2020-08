Wisconsinissa poliisi ampui mustaa miestä useilla laukauksilla – uudet mellakat uhkaavat

Wisconsinissa Yhdysvalloissa on tapahtunut ampumavälikohtaus, josta uhkaa nousta uusi rotumellakoiden syy.

Kenoshan kaupungissa, noin 60 kilometriä Milwaukeen eteläpuolella, poliisi ampui tiettävästi aseetonta Jacob Blakea, kun tämä yritti nousta autoonsa.

Tapaus tallentui videolle, ja sen julki tulon myötä Kenoshassa on ollut mellakoita. Väkijoukko on heitellyt poliisia tiilillä ja autoja on vahingoitettu polttopulloilla. Ainakin yksi poliisi on loukkaantunut.

Poliisi on hajottanut väkijoukkoja kyynelkaasulla ja määrännyt yöllisen ulkonaliikkumiskiellon. Paikalla on paljon mellakkapoliiseja.

Tapauksesta julkaistussa videossa nähdään, kuinka Blake kävelee autolleen, vaikka poliisi uhkaa häntä aseella. Blake avaa auton oven ja on istuutumassa, kun poliisi ampuu häntä useita kertoja.

Poliisi on kertonut julkisuuteen ainoastaan, että ase oli tullut tekemään kotihälytystä. Julkisuuteen ei ole kerrottu, miksi Blakea uhattiin aseella.

Tapahtumaan osallistuneet on nyt pidätetty viroistaan.

Yhdysvalloissa on ollut kesän aikana laajoja rotumielenosoituksia sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisiväkivallan uhrina toukokuussa.

"Lakkaa huutamasta, se vaatii paljon happea!" – Julkaistu keskustelu paljastaa poliisin vastauksen George Floydin hätähuutoihin

Lähteet: Reuters, AP