Venäjän ulkoministeri sanoo Valko-Venäjän oppositiota "venäläisvastaiseksi" ja syyttää sitä maan ajamisesta Natoon

MoskovaVenäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvostelee kovin sanoin Valko-Venäjän oppositiota.

Ulkoministeri antaa ymmärtää, että itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastustava oppositio pyrkii määrätietoisesti ajamaan maata pois Venäjän vaikutuspiiristä.

Lavrov väittää, että opposition presidenttiehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan päämääränä on irrottaa Valko-Venäjä sen Venäjän kanssa muodostamasta valtioliitosta ja irrottautua myös Venäjän kanssa solmituista puolustus- ja talousyhteistyösopimuksista. Opposition pitkän aikavälin tavoitteiksi Lavrov väittää Valko-Venäjän liittämisen Euroopan unioniin ja sotilasliitto Natoon.

Valko-Venäjältä paennut Svjatlana Tsihanouskaja piti tiedotustilaisuuden viime viikolla Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. EPA

Lavrov sanoo myös, että Tsihanouskaja pyrkii syrjäyttämään venäjän kielen aseman Valko-Venäjällä. Tällä hetkellä maan virallisina kielinä toimivat sekä valko-venäjä että venäjä, joista jälkimmäistä käytetään yleisemmin.

Lisäksi Venäjän ulkoministeri antaa ymmärtää, että naapurimaan oppositio ajaa myös muita venäläisvastaisia asioita.

– Näitä päämääriä on tuskin tarkoitettu kansallisen sovinnon edistämiseksi Valko-Venäjän yhteiskunnassa, jossa ei ole koskaan ollut mitään merkittäviä venäläisvastaisia mielialoja, Lavrov sanoi sunnuntaina (siirryt toiseen palveluun) esiintyessään Moskovan alueella järjestetyssä nuorisofoorumissa.

Esiintyminen tuo mieleen Venäjän vuonna 2014 esittämät kommentit Ukrainasta. Silloin Venäjän johto perusteli Krimin valtausta ja tukeaan Itä-Ukrainan separatisteille etnisten venäläisten suojelemisella ja venäjän kielen aseman turvaamisella.

Viime viikkoina myös Venäjän mediassa Valko-Venäjän tapahtumia on verrattu läheisesti Maidaniksi kutsuttuun kansannousuun, joka nähtiin Ukrainassa vuosien 2013–2014 vaihteessa.

Lue analyysi siitä, kuinka Minskiin voi ilmestyä Venäjän "vihreiksi miehiksi" kutsuttuja tunnuksettomia joukkoja.

Oppositio kiistänyt väitteet jo aiemmin

Ulkoministeri Lavrov perustelee väitteitään viittaamalla Tsihanouskajan virallisilla verkkosivuilla esillä olleeseen asiakirjaan, jota hän kutsuu opposition ohjelmaksi.

Lavrovin mielestä sen nopea katoaminen sivulta kertoo osaltaan siitä, kuinka avoimen provokatiivisia asiakirjan näkemykset ovat.

Opposition poliittiseksi ohjelmaksi väitetty asiakirja tuli julkisuuteen ensimmäisen kerran viime viikolla, kun Valko-Venäjän presidentti Lukašenka esitteli sitä kokoontuessaan maan turvallisuusneuvoston kanssa. Asiasta kertoi silloin (siirryt toiseen palveluun) Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta.

Samana päivänä oppositio kiisti tiedot ja piti niitä Lukašenkan manipulointi- ja harhautusyrityksinä.

– Me vahvistamme kaikin tavoin halumme ja valmiutemme rakentaa kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita kaikkien kumppanimaidemme kanssa, ilman muuta mukaan luettuna Venäjä, sanoi venäläiselle uutistoimisto Interfaxille (siirryt toiseen palveluun) Tsihanouskajaa presidentinvaaleissa tukenut Maryja Kalesnikava.

Svjatlana Tsihanouskaja ja Maryja Kalesnikava pitivät tiedotustilaisuuden Minskissä kaksi viikkoa sitten heti presidentinvaaleja seuraavana päivänä. Sergei Gapon / AFP

Lukašenkaa vastustavien valkovenäläisten parissa kiertävä Maryja Kalesnikava on myös yksi opposition muodostaman koordinaationeuvoston tunnetuin jäsen.

Kiistelyn kohteena "vanhan opposition ohjelma"

Kremlistä riippumaton venäjänkielinen media on selvittänyt kiistelyn kohteeksi noussutta asiakirjaa ja siitä uutisointia Venäjällä.

Latviassa toimiva Meduza-uutissivusto siteeraa (siirryt toiseen palveluun) opposition koordinaationeuvoston jäsentä Maksim Znakia, jonka mukaan verkkosivulla oli annettu linkki mainittuun ohjelmaan yhtenä asiantuntijoiden esittämänä uudistusohjelmana. Znakin mukaan kyse ei ollut Tsihanouskajan ohjelmasta.

Kyse on alun perin talvella esitellystä, “elvytyspaketiksi” kutsutusta ohjelmasta, jonka tekijöitä Meduza luonnehtii Lukašenkaa vastustavaksi vanhaksi oppositioksi.

Tsihanouskaja ja hänen kannattajansa ovat kertoneet tukevansa paketin joitakin osia. He kuitenkin kiistävät, että Lukašenkan ja myöhemmin Lavrovin esiin nostamia ulkopoliittisia tavoitteita olisi koskaan esitelty Tsihanouskajan omina poliittisina päämäärinä.

Myös tutkivaan journalismiin keskittyvä venäläinen The Insider -sivusto on selvittänyt (siirryt toiseen palveluun) venäläisviestimien uutisointia Valko-Venäjän opposition pyrkimyksistä katkaista maan suhteet Venäjään. The Insiderin mukaan ei pidä paikkaansa, että Tsihanouskaja olisi esittänyt päämääräkseen irtautumisen Venäjän kanssa solmituista turvallisuuspoliittisista sopimuksista.

The Insiderin mukaan esimerkiksi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti on pyrkinyt (siirryt toiseen palveluun) esittämään pienen ryhmän vaatimukset koko Lukašenkaa vastustavan opposition yhteisinä näkemyksinä.

Uutistoimisto AP:n arvion mukaan opposition koolle kutsumaan mielenosoitukseen Minskiin on osallistunut yli 100 000 mielenosoittajaa 23. elokuuta 2020. Tatyana Zenkovich / EPA

Tsihanouskaja ei aio jäädä johtoon

Svjatlana Tsihanouskaja nousi yllättäen Valko-Venäjän opposition yhteisehdokkaaksi kaksi viikkoa sitten järjestetyissä presidentinvaaleissa.

Aiempaa poliittista kokemusta vailla oleva Tsihanouskaja päätyi mukaan presidenttikilpaan, kun hänen presidentiksi pyrkinyttä miestään ei päästetty osallistumaan vaaleihin, eikä myöskään kahta muuta opposition kärkiehdokasta.

Tsihanouskaja korosti kampanjansa aikana, ettei hänen tavoitteenaan ole Valko-Venäjän johtoon jääminen vaan uusien, vapaiden presidentinvaalien järjestäminen puolen vuoden sisällä.

Viime viikolla hän sanoi, ettei aio pyrkiä maan presidentiksi, jos maassa järjestetään uudet vaalit.

Lue analyysi siitä, kuinka Lukašenka ei uskonut, että kansa voisi äänestää naista.

Myös englannin kielen käyttäminen hiertää

Ulkoministeri Lavrov paheksui sunnuntaisessa haastattelussaan myös sitä, että Tsihanouskaja ei keskity lastensa hoitoon, vaan vaatii valkovenäläisiä jatkamaan lakkoja ja mielenosoituksia Lukašenkaa vastaan.

Erityisesti Lavrovia häiritsee se, että Tsihanouskaja on esiintynyt myös englanniksi.

– Tällaisen toiminnan päämääränä voi mahdollisesti olla se, ettei länsimaiden anneta rauhoittua vaan heitä taivutellaan jatkamaan niin sanotusti langoista nykimistä, Lavrov sanoi sunnuntaina.

Liettuaan paennut Tsihanouskaja julkaisi viime viikolla Eurooppa-neuvostolle osoitetun englanninkielisen videon. Siinä hän vetoaa EU-johtajiin, etteivät nämä tunnustaisi Valko-Venäjän vaalitulosta.

Venäjän johto on kommentoinut Valko-Venäjän kolmatta viikkoa jatkuvia mielenosoituksia vain vähän. Se on kuitenkin koko ajan korostanut sitä, ettei maa hyväksy minkäänlaista ulkoista sekaantumista Valko-Venäjän asioihin.

Lue lisää aiheesta:

Yle Valko-Venäjällä: Suurmielenosoitus sujui hyvin rauhallisesti – katso videolta, miten Lukašenka katsasti Minskiä rynnäkkökiväärin kanssa

Lukašenka antoi hallinnolleen maanantaihin asti aikaa vakauttaa Valko-Venäjän tilanne – "Auktoriteetin pitää olla auktoriteetti"