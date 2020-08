Kerro kerro konttilukki, kasvaako jälleen talous – Cargotec valjasti lastinkäsittelylaitteensa tiedonkeruuseen

Cargotecilla laitteiden valvontajärjestelmien tietoja on opittu käyttämään myös taloustilanteen seurannassa.

Cargotecilla laitteiden valvontajärjestelmien tietoja on opittu käyttämään myös taloustilanteen seurannassa. Mikko Savolainen / Yle

Noin kolme vuotta sitten lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec alkoi kerätä myymiensä laitteiden käyttötietoja myös talousnäkymien analysointia varten.

Ensisijaisesti muun muassa konttilukkien ja nostureiden käyttötunneista ja liikkeistä kertova data hyödyttää laitteiden kunnossapitoa. Esineiden internetin kautta valmistajalle välittyvät tiedot kertovat niin huoltovälien täyttymisestä kuin välitöntä korjausta tarvittavista vioista. Muun muassa tietoja välittävät Kalmar-merkkiset konttilukit ovat Cargotecin tuotteita.

Aineisto on varsin edustavaa, sillä noin joka neljäs kontti ja kolme neljäsosaa maailman aluksista on jollain tavalla kytköksissä Cargotecin tuotteisiin ja palveluihin.

Vaikka muun muassa merikonttien liikkeet ovat perinteisestikin olleet melko hyvä suhdannetilanteen kuvaaja, kirjattiin maaliskuussa Cargotecin tilastoihin ennenäkemätön alamäki.

Samuli Huttunen / Yle

– Pudotus oli dramaattisin maaliskuussa ja aallonpohja saavutettiin toukokuussa, sanoo Cargotecin tietohallinto- ja digitaalisen liiketoiminnan johtaja Soili Mäkinen.

Rahtiliikenne on toki saanut jatkua matkustajien liikkumista vapaammin, mutta silti koronaepidemian vaikutus näkyy hyvin selvästi muun muassa laivojen lastauksessa ja lastin purkamisessa tarvittavan kaluston käyttötunneissa. Toisaalta, pohjalta on noustu, ja palautuminen on jatkunut pitkälle heinäkuuhun.

Sitten jälleen sukellettiin.

– Syksyn alamäki selittynee muun muassa Keski-Euroopan lomakaudella, arvioi Mäkinen.

Samuli Huttunen / Yle

Elokuussa kootut tiedot myös paljastavat, että yllättäen Australiassa on satamien aktiviteetti ollut kasvussa.

Yllättävää sen sijaan ei ole, että Afrikassa ja Etelä-Amerikassa käyttötunnit eivät ole vielä kovinkaan lähellä koronaepidemiaa edeltäviä lukemia - tosin näiltä alueilta Cargotecilla ei ole yhtä kattavasti dataa kuin muualta maailmasta.

Tarkasti ottaen kuvio kertoo muutoksista Kalmar Mobile Solutionsin verkkoyhteydellä varustettujen pienempien kontinkäsittelylaitteiden käyttötunneissa, niin että ajanjaksoa 17.-23.8.2020 on vertailtu tammi-helmikuun 2020 keskiarvoon.

Laitteistojen välittämää dataa käytetään niin, ettei yksittäisen asiakkaan tai sataman tiedot paljastu, sanoo Cargotecin tietohallinto- ja digitaalisen liiketoiminnan johtaja Soili Mäkinen. Cargotec

Mutta kuinka Cargotecin asiakkaat suhtautuvat siihen, että heidän laitteidensa esineiden internetin kautta lähettämiä tietoja käytetään taloustilanteen seurantaan?

– Silloin kun tehdään laajempia tulkintoja trendeistä ja muusta, silloin aineisto anonymisoidaan niin ettei asiakkaan tietoja paljastu, vakuuttaa Mäkinen.

Oma lukunsa tietysti on, kuinka pätevää laitteistojen välittämä data on.

Teknisesti sähköisen käyttötuntimittarin tai liikeanturin data on todennäköisesti sitä, mitä sen luvataankin olevan. Taloustulkinnat vaativat kuitenkin pitemmälle meneviä oletuksia esimerkiksi siitä, että käytössä ollessaan laitteilla tehdään juuri sitä, mitä nilllä on suunniteltukin tehtävän.

Entä olisiko Cargotecin kokoamista tiedoista kauppatavaraksi, samaan tapaan kuin esimerkiksi pörssit myyvät markkinadataansa?

– Ei vielä ainakaan, katsotaan nyt tuleeko siitä sellaista, pohtii Mäkinen.