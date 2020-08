Flunssa ja hidas koronatestaus ajoivat pikkukunnan ahdinkoon – suuri määrä työntekijöitä on pois töistä ja se näkyy jo kunnan siisteydessä

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavassa Siun sotessa on tehty enimmillään 600 koronatestiä vuorokaudessa. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavassa Siun sotessa on tehty enimmillään 600 koronatestiä vuorokaudessa. Kuvituskuva. Markku Rantala / Yle

Pohjoiskarjalainen Juuan kunta on joutunut karsimaan palvelujaan ruuhkaantuneen koronatestauksen takia.

Kunnanjohtaja Markus Hirvonen kertoo, että kymmeniä kunnan työntekijöitä odottaa parhaillaan koronatestin tulosta.

Hirvonen korostaa, ettei kyse ole epäillystä altistuksesta, vaan työntekijät on ohjattu koronatestiin ylähengitystieoireiden takia.

– Osalla työntekijöistä oireet ovat jo ohi, mutta töihin he eivät voi palata ennen tuloksen valmistumista. Tuloksia on jouduttu odottamaan jopa 5–7 vuorokautta, Hirvonen kertoo.

Toistaiseksi yhtään koronatartuntaa ei ole löytynyt, vaan liikkeellä on ollut tavallista flunssaa.

Kaikkia kunnan tiloja ei pystytä siivoamaan

Juuan kunnalla on 155 työntekijää, joten kymmenien poissaolo heijastuu väistämättä palveluihin.

Tällä hetkellä vaikein tilanne on kunnan siivous- ja ruokapalveluissa, missä etätöiden tekeminen on mahdotonta.

Kunnanjohtaja Markus Hirvonen kertoo, että sijaisia on ollut saatavilla vain rajallisesti.

Palveluiden turvaamiseksi kunta on käyttänyt ostopalveluja. Lisäksi esimiehet ovat siirtyneet suorittaviin töihin.

Siivoustyötä on myös jouduttu priorisoimaan: etusijalla ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, päiväkodit ja koulut.

Muissa kunnan tiloissa siivousta voi joutua odottamaan. Korona-aikana se on riski.

– Toistaiseksi olemme pärjänneet kohtuullisesti, mutta flunssakausi on vasta alussa, Markus Hirvonen huokaa.

Kunnanjohtaja Markus Hirvonen kertoo, että Juuassa on jouduttu miettimään, mitä tiloja siivotaan säännöllisesti ja mitkä tilat saavat odottaa. Matti Myller / Yle

Pienet työpaikat erityisen haavoittuvaisia

Poissaolot ovat lisääntyneet myös Pohjois-Karjalan suurimmassa siivous- ja ruokapalveluja tarjoavassa yrityksessä.

Pohjois-Karjalan tukipalvelut Polkka vastaa Siun soten sekä Joensuun kaupungin koulujen ja päiväkotien ateria- ja siivouspalveluista.

Toimitusjohtaja Hannele Portmanin mukaan sijaisia on tarvittu heti koulujen käynnistymisen jälkeen. Sitä johtuuko vaje suoraan koronatestien ruuhkautumisesta, Portman ei osaa sanoa.

– Taustalla voi olla muitakin syitä, kuten lieväoireisen lapsen hoitaminen.

Koronatilanne oli Pohjois-Karjalassa pitkään rauhallinen.

Viikonvaihteessa tilanne muuttui, kun maakunnassa todettiin kaksi uutta tartuntaa. Toinen tartunnoista oli päiväkodin työntekijällä, minkä takia 18 lasta ja 5 työntekijää on asetettu karanteeniin.

Erityisen kriittisiä poissaolot ovat aloilla, joilla etätyö ei ole vaihtoehto. Nella Nuora / Yle

Poissaolot iskevät etenkin pieniin kuntiin ja yrityksiin.

Isoilla työpaikoilla on enemmän mahdollisuuksia siirtää työntekijöitä sinne, missä on suurin tarve. Polkassa tilannetta helpottaa se, että sijaistarpeeseen on varauduttu ennalta.

– Meillä on sijaistusyksikkö, missä työskentelee sekä vakituisesti että määräaikaisesti ihmisiä, joiden työtä on paikata näitä yllättäviä poissaoloja, Portman kertoo.

Suomen testausstrategia herättää kritiikkiä

Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen toivoo, että koronatestauksessa otettaisiin käyttöön uusi strategia.

– Testauskapasiteettia pitäisi ohjata yhteiskunnan kannalta elintärkeisiin ammattiryhmiin. Näin saisimme paremmin turvattua kuntien toiminnan, Hirvonen sanoo.

Hirvonen ei ole ainoa, joka on kritisoinut Suomen nykyistä testauslinjaa, missä kaikki vähänkin oireiset ihmiset testataan.

Yle kysyi viime viikolla Suomen isoista kaupungeista ja sairaanhoitopiireistä koronatestauksen ruuhkista. Moni vastaaja katsoi, että testausohjeita tulisi muuttaa, jotta resurssit riittäisivät.

Terveydenhuollon lisäksi myös opettajakunta on ollut huolissaan siitä, miten syksyn flunssakaudesta selvitään.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastannut huoleen

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt ratkaisuksi testauskapasiteetin nostamista.

Ministeriön tavoitteena on kasvattaa testausmäärää 20 000 testiin vuorokaudessa, kun se nykyisin on 14 000.

Samalla testauskriteerejä päivitetään.

Tarkoituksena on, että jatkossa altistuneita pystyttäisiin testaamaan nykyistä laajemmin, vaikka heillä ei olisi oireita. Testiin ohjattaisiin etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa tai muissa laitoksissa työskenteleviä ja oleskelevia.

