Länsirajan ihmiset iloitsevat, kun valtakunnanraja madaltui: "Pitää varoa hymyilemästä liikaa, etteivät tekohampaat tipahda"

Rajayhteisöön kuuluvilla on maanantaista lähtien ollut lupa ylittää Ruotsin ja Norjan rajat ilman karanteenisuositusta. Maarajojen varovainen avautuminen länteen ja pohjoiseen saa paikallisilta kiitosta. Kummeksuntaa herättää miten rajayhteisö ja siihen kuuluvat ihmiset on määritelty.

Torniolaiselle Arja Kujalalle maanantai oli varsinainen ilon päivä.

– Pitää varoa hymyilemästä liikaa, etteivät tekohampaat tipahda, hän sanoo ja puhkeaa hersyvään nauruun.

Kujalan mielestä tuoreet päätökset kertovat, että rajalla asuvia ihmisiä on kuunneltu ja heidän tarpeitaan ymmärretty. Rajalla monien elämä on jakautunut kahteen maahan: Kujalan lapsista neljä asuu lähistöllä Ruotsin puolella. Lasten ja lastenlasten lisäksi Kujalalla on Ruotsin puolella yhdeksän lastenlastenlasta.

– Ja kymmenes tulossa, hän kertoo.

Torniolaisen Veli-Matti Söderströmin kaksostytöt Sienna (vas.) ja Sara käyvät kielikoulua Haaparannan puolella. Kevät meni etäopetuksessa, mutta maanantaina lukuvuosi alkoi samaan tapaan kuin ruotsalaislapsillakin. Kimmo Hiltula / Yle

Torniolainen Veli-Matti Söderström on tyytyväinen siihen, että valtakunnanraja on maanantaista alkaen hiukan matalampi kuin tiukimpaan korona-aikaan.

– Rajaesteiden madaltuminen on positiivista, mutta tuo harmaita hiuksia, kun koko Tornio ei kuulu tähän rajayhteisöalueeseen.

Rajavartiolaitoksen määritelmän mukaan Ruotsin vastaisella rajalla rajayhteisöön kuuluvat Tornion keskustan alueella ja valtatie 21:n läheisyydessä asuvat. Myös Norjan rajan lähellä teiden läheisyys on määräävä tekijä.

Helpotusta ja harmaita hiuksia

Veli-Matti Söderström ei pidä tähän asti käytössä ollut tiukkaa linjaa perusteltuna.

– Siinä on keksitty tarpeettomia rajoituksia, jotka eivät kuitenkaan estä taudin leviämistä. Koronaa on ollut molemmilla puolin rajaa jo jonkin aikaa. Se on politiikkaa, miettii Veli-Matti Söderström.

Söderströmin kaksostyttöjen, Saran ja Siennan arkielämää ei rajalla noudatettu tiukka linja suuresti muuttanut. Ruotsin puolella Haaparannalla kielikoulua käyviin Saraan ja Siennaan vaikutti huomattavasti enemmän se, että suomalaiset oppilaat olivat keväällä etäopetuksessa.

– Ruotsalaisia kavereita ei ole nähnyt pitkään aikaan, kertovat Sara ja Sienna, jotka maanantaina aloittivat lukuvuotensa samaan aikaan kuin muutkin Ruotsin koululaiset.

Rajavartiolaitoksen määritelmän mukaan rajayhteisö kattaa esimerkiksi Torniossa ja Haaparannalla kaksoiskaupungin keskustan ja pääteiden reuna-alueet. Juuso Stoor / Yle

Rajayhteisön määritelmä kummastuttaa

Myös Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo antaa kritiikkiä rajayhteisön määrittelylle. Hän asuu neljä kilometriä valtatien itäpuolella eikä ole tietoinen kuuluuko rajayhteisöön.

– Se on juuri siinä, että mitä se läheisyys tarkoittaa. Tämä on tällaista sekoilua, Ylitalo sanoo määritelmästä.

Ylitalo toimii rajakuntien edunvalvontajärjestö Tornionlaakson neuvoston puheenjohtajana. Hänen mielestään rajayhteisöön olisi pitänyt katsoa kuuluvaksi kaikki neuvoston kunnat.

Ylitalon mielestä kokonaista kuntaa koskeva määritelmä olisi selkeämpi kaikkien kannalta. Hän esitti sen myös neuvoston kantana Rajavartiolaitokselle, joka pyysi asiasta lausuntoa rajayhteisön määritelmää varten.

Neuvosto on keväästä asti yrittänyt vaikuttaa siihen, että alueen erityispiirteet otettaisiin sääntelyssä huomioon. Kun rajayhteisö viimein tunnustettiin, siihen katsottiin kuuluvan vain osia alueen kunnista.

Kauppareissun mitta on monikymmenkertaistunut

Haaparannalla asuvan Vuokko Näätsaaren elämään eivät rajoitukset ole viime kuukausina vaikuttaneet suuresti. Suomen kansalaisena Näätsaari on passin kanssa pystynyt käyttämään perustuslaillista oikeuttaan tulla Suomeen.

– Meillä on Suomen puolella kesämökki. Siellä on käyty mutta muuten ei juurikaan, hän kertoo.

Näätsaaren tuttavapiiriin kuuluu ihmisiä, joilla ei ole Suomen passia ja joiden elämää rajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti.

– Haaparannalta ei saa kaupoista kaikkea. Kun he eivät ole saaneet tulla Tornioon, on heidän täytynyt mennä Luulajaan saakka, Näätsaari sanoo.

Rajoitusten johdosta parin kilometrin kauppareissu on saattanut siis venyä yli sadan kilometrin mittaiseksi.

Rajalla – På Gränsen -kauppakeskuksessa asiointiliikenteen helpottumista juhlistettiin ilmapalloin ja pienoislipuin. Ruotsalaiset ovat tärkeä asiakasryhmä Tornion kaupoissa. Juuso Stoor / Yle

Ruotsalaiset ovat tärkeä asiakasryhmä torniolaisille kaupoille. Tästä kertoo se, että aivan valtakunnan rajassa sijaitseva kauppakeskus järjesti pikaisella aikataululla ruotsalaisille tervetuliaisjuhlat.

– Ihanaa, että Helsingissä on ymmärretty Tornionlaakson erityispiirteet ja tällaisia päätöksiä on tehty. Nyt pystytään toimimaan himpun verran paremmin, sanoo yhteisömanageri Eija-Sinikka Juho Rajalla-kauppakeskuksesta.

