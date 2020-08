Yrityskaupat jälleen kasvussa: Koronakevät havahdutti monet miettimään elämäntyön tulevaisuutta

Koronakevät on saanut monet harkitsemaan yrityksensä myyntiä.

Finnveran Heinilä: Yritysjärjestelyjen vilkastuminen on tärkeää yritysten kasvun ja työpaikkojen säilymisen kannalta.

Myydään korukauppa, kahvila-grilli, insinööritöimisto, siivousyritys ja juhlakartano. Ostetaan isännöintitoimisto, autohuoltamo, tilitoimisto, husky-tila tai ihan vaan palvelualan yritys pariskunnalle. Tässä muutamia ilmoituksia Yrityspörssi.fi sivustolta.

– Meillä koronakriisi näkyi niin, että moni myyjä etenkin matkailu- ja ravintola-alalta lykkäsi yrityksensä myyntiä. Ostajapuolella ilmoituksia tuli edelleen vilkkaasti, mutta sielläkin näkyi, että kiinnostus kohdistui enemmän muihin aloihin kuin matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin. Nyt ollaan kuitenkin palaamassa normaaliin, sanoo Yrityspörssi.fi -palvelun toimitusjohtaja Meri Varkoi-Anhava.

Nettisivusto toimii yritystään myyvien ja yritystä ostavien markkinapaikkana. Vuosittaisia yhteydenottoja myyjien ja ostajien välillä kerrotaan olevan noin kymmenen tuhatta.

Yrityskauppojen rahoituspuolella, eli siinä kohtaa missä jo pohditaan, miten kauppa maksetaan, tilanne näytti keväällä hieman toisenlaiselta.

– Ostajat vetäytyivät käynnissä olleista neuvotteluista. Tämä näkyy meidän yrityskaupparahoituksissa. Se kesti kolme kuukautta, ja sen jälkeen on nähty pikkuhiljaa paluuta normaaliin, kertoo pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finnverasta.

Moni pieni ja isompikin yrityskauppa siis siirtyi keväällä, kun yrityksensä myyjä keskittyi pitämään yritystään pystyssä pahimman yli. Ostajia puolestaan mietitytti ostokohteen arvo ja tulevaisuuden näkymien sumentuminen.

– On nähty sekä paluuta niihin aikaisempiin kauppohin, joissa otettiin vähän pitempi harkinta-aika, mutta myös uusia hankkeita on käynnistynyt. Kun näkyy tietyillä toimialoilla taas valoa tunnelin päässä, niin ostajat ovat rohkaistuneet lähtemään liikkeelle, kertoo Heinilä.

Valtion erityisrahoituslaitos Finnvera oli viime vuonna varmistamassa ostajan rahoitusta reilussa 900 yrityskaupassa. Se on noin kolmannes kaikista kotimaisista yrityskaupoista.

– Tänä vuonna ollaan jo kevään kuopasta huolimatta noin 500 kaupassa eli hieman jäljessä viimevuotisia lukuja, mutta nyt näyttäisi siltä, että ero on korjautumassa mikä on hyvä uutinen, Heinilä sanoo.

Kriisistä potkua yritysjärjestelyihin

Koronakriisi on pakottanut tai herättänyt myös yhä useamman yrityksen miettimään tulevaisuutta. Monella esimerkiksi se ennen vieras ajatus, eli elämäntyön myyminen, on alkanut itää. Toisaalta moni on saattanut hoksata, että tarvitsee lisää tukijalkoja kriisistä selviämiseen ja toiminnan kasvattamiseen.

– Samalla kun havaittiin, että ostajat tulivat varovaiseksi kriisin myötä, niin samalla myyjät alkoivat harkitsemaan vakavammin, olisiko aika ryhtyä niitä kauppoja suunnitelemaan. Näemme, että kriisin aikana kiinnostus etenkin oman yrityksen myyntiin, joka mahdollisesti oli ajankohtaista muutenkin lähivuosina, kasvoi, Heinilä sanoo.

Pakkomyynnistä tai alihinnoittelusta ei Heinilän mukaan ole kuitenkaan merkkejä.

– Mehän arvioidaan jokaisessa hankkeessa, miten se yrityksen arvo on määritetty. Meidän havainnoissa ei ole nähty, että yritysten arvonmääritykset olisivat laskeneet, Heinilä kertoo.

Omistajanvaihdos pelastaa usein työpaikat

Yritysjärjestelyjen ja omistajavaihdosten vilkastuminen on Heinilän mukaan erittäin tärkeää yritysten ja työpaikkojen säilymisen takia.

– Meillä on Suomessa tuhansia yrityksiä, joiden toiminta ei jatku ellei sinne löydy uutta omistajaa. On äärimmäisen tärkeää koko yhteiskunnan kannalta, että mahdollisimman moni näistä yrityksistä löytäisi uuden sille yritykselle parhaiten sopivan omistajan, Heinilä sanoo.

Samalla saataisiin niitä kasvuyrityksiä.

– Merkittävä osa yrityksistä muuttuu yrityskaupan jälkeen kasvuyritykseksi. Jos mieitiään aikaa tämän kriisin jälkeen, me tarvitsemme aikaisempaa vahvempaa kasvua ja enemmän kasvuyrityksiä, jotta voidaan paikata niitä vaurioita, joita kriisi yhteiskuntaan aiheutti. On erittäin positiivista ja tärkeää, että yrityskaupoissa päästäisiin nopeasti normaaliin tahtiin ja mielellään vielä kovempaan tahtiin kuin oltiin ennen kriisiä, Heinilä sanoo.

Jos koronan hallinnassa ei tule takapakkia, tavoite voi onnistua.

– Kun tässä kriisissä yrittäjät ovat joutuneet miettimään sitä, mikä tämän oman yrityksen tulevaisuus oikein on, niin toivottavasti se on herätellyt myös niitä yrityksiä, jotka eivät ole miettineet jatkoa pidemmälle, Heinilä sanoo.

Vientiyrityksissä saneerausmyynnit vielä edessä

Isoja yrityskauppoja tehdään harvakseltaan ja niitäkin koronakevät on vähentänyt.

Tilintarkastus, vero- ja lakipalveluja sekä neuvontapalveluja tarjoavan KPMG:n mukaan yritysjärjestelyt vähenivät Pohjoismaissa selvästi alkuvuonna.

– Isommissa yrityskaupoissa oli haastetta, sen sijaan pienemmissä ja keskikokoisissa järjestelyt menivät paremmin eteenpäin. Huhtikuun jälkeen markkinat ovat piristyneet Pohjoismaissa ja Euroopassa, sanoo partneri Jukka Teikari KPMG:n yritysjärjestelyistä.

Isojen yritysten toteutuneita järjestelyjä on silti vielä vähän ja selvästi vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Neuvottelut ovat kuitenkin taas virinneet.

Teikarin mukaan hyvät yritykset kiinnostavat huonoinakin aikoina ja niitä on haviteltu koko ajan. Viime aikoina etenkin suomalaisia teknologiayrityksiä kohtaan on osoitettu jopa aiempaa suurempaa kiinnostusta.

– Aktiviteetti on painottunut sellaisiin yrityksiin, jotka ovat olleet vähemmän alttiita kriisille. Niitä ovat olleet teknlogiayritykset, energia-ala, ehkä elintarvikesektori, palvelut ja tietyt teollisuudenalat, Teikari sanoo.

Julkisuudessa on viime kuukausina ollut ainakin käteispalveluja tarjoavan ruotsalaisen Loomisin ja Otto-automaatteja pyörittävän Automatian kauppa (siirryt toiseen palveluun). Se on yhä kilpailuviranomaisten syynissä.

Kesken on myös miljardikauppa, jossa ruotsalainen Alfa Laval haluaisi ostaa pörssiin äskettäin listautuneen suomalaisen venttiiliteknologiayhtiö Neleksen.

Korona voi aiheuttaa oman erikoisuutensa myös isojen yritysten kauppoihin.

Jos pienissä yrityksissä moni yrittäjä on joutunut viime aikoina pohtimaan koko elämäntyönsä myyntiä, niin isoissa yrityksissä edessä voi olla omaisuuden tai kokonaisten liiketoimintaosien myyntejä.

– Korona on nostanut tarvetta rahoituksen uudelleenjärjestelyille, uuden rahoituksen hankinnalle ja lisännyt tarpeita saneerauksille. Jos uusien tilausten hankinnassa tulee ongelmia, niin silloin voidaan joutua tilanteeseen jossa osasta liiketoiminnasta voidaan joutua luopumaan tai on hankittava uutta rahoitusta liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, Teikari sanoo.

Tämän suuntaista kehitystä voidaan nähdä esimerkiksi siinä, kun Viking Line kertoi pistävänsä yhden laivoistaan myyntiin. Myös UPM kertoi laajojen yt-neuvottelujen yhteydessä paitsi sulkevansa Kaipolan paperikoneet myös myyvänsä Shottonin paperitehtaan Walesissa.