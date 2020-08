Tallink keskeyttää Turun ja Tallinnan väliset risteilyt

Tallink keskeyttää Turku–Tallinna-reitin liikennöinnin perjantaina 28.8.2020. Tallinkin Baltic Queen on heinäkuusta alkaen operoinut suoraan Turusta Tallinnaan.

Alun perin matkoja tällä reitillä oli tarkoitus jatkaa viikonloppuisin myös syksyn ja talven ajan. Tallinkin mukaan koronatilanteen ja matkustusrajoitusten aiheuttama epävarmuus on laskenut matkustajamääriä kesän jälkeen.

– Lipunmyynti laivoillemme on vähentynyt huomattavasti, koska matkustajat ovat tällä hetkellä hyvin epävarmoja matkustusrajoitusten suhteen. Eri maissa on matkustusrajoituksia sekä karanteenisuosituksia, ja niiden muutoksista on tiedotettu hyvin nopeallakin aikataululla, joten monet varmasti myös pelkäävät joutuvansa yllättäen jäämään karanteeniin matkansa jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että monet asiakkaat ovat jo peruneet syksyn matkansa, Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo tiedotteessa.

Tallink Silja on yhteydessä matkan varanneisiin asiakkaisiin mahdollisimman pian.

Lue aiheesta lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Yleisötilaisuuksien henkilömäärät säilyvät ennallaan, Suomessa todettu 18 uutta tartuntaa ja yksi uusi kuolema

Viking Line aloittaa yt-neuvottelut – 200 henkilön työt vaakalaudalla, Merimies-Unioni vaatii valtiolta pikaisesti uusia tukia

Tallink Silja lopettaa risteilyjen myynnin Tukholmassa – reittimatkoille pääsee hyväksytyllä syyllä kuten tähänkin asti