Lapin matkailua uhkaa konkurssi ilman ulkomaalaisia – matkailuyritysten toive on, että lentoliikenne avataan hallitusti mahdollisimman pian

Lapin Kauppakamarin ja Lapin Matkailuelinkeinon liiton tekemän kyselyn mukaan lukuisissa maakunnan matkailuyrityksissä eletään parhaillaan todella kriittisiä aikoja.

Kyselyyn vastanneesta 264 yrityksestä yli puolet kertoo, etteivät ne jatka toimintaansa kymmentä kuukautta pidempään, jos ulkomaalaisia asiakkaita ei tule lainkaan tulevalla talvikaudella.

Edellisen kerran yritysten näkymiä kysyttiin toukokuussa, josta ne eivät ole juuri parantuneet.

Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus joulusesonkina on Lapissa kaikkein suurin. Viime vuonna sen osuus oli 80 prosenttia kaikista matkailijoista.

Jos ulkomaalaiset jättävät tulematta Lappiin joulu- ja talvikaudella, 60 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä liikevaihto putoaa vähintään puolella, koko talvikauden osalta pudotus on jopa 75 prosenttia.

– Kyse on poliittisesta päätöksenteosta. Nyt on päätettävä, halutaanko Suomessa matkailua jatkaa. Matkailuelinkeinossa 70-75 prosenttia tulosta tulee ulkomailta. Ei mikään yritys voi millään konstilla selvitä siitä läpi, jos tilanne ei muutu, sanoo Lapin matkailuelinkeinon liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi, joka omistaa Lapland Hotels-ketjun sekä Lapin Safarit.

"Ilman lentomatkustusta ei pärjää Suomi eikä Lappi"

Pertti Yliniemen mukaan yrityksille tehty kysely osoittaa, että uhka ja pelko Lapin matkailuelinkeinon totaalisesta alasajosta on todellinen. Ala työllistää Lapissa suoraan noin 8000–10000 henkilöä.

Kyselyyn vastanneista suurin osa arvioi, että henkilöstömäärä pienenee joka tapauksessa ja lähes puolella yrityksistä yli puolet henkilöstöstä saa lähtöpassit, ellei ulkomaisia matkailijoita ensi talvena nähdä.

– Ilman lentomatkustusta ei pärjää Suomi eikä Lappi. Lentoliikenne pitäisi pian avata hallitusti ja rakentaa siihen sellaiset toimintamallit, että korona huomioidaan, testaus lentokentillä hoidetaan ja pysytään ajan tasalla siitä, missä mennään, Yliniemi sanoo.

– Ulkomaalaisten asiakkaiden poisjääminen talvikaudella johtaa merkittävään työttömyyden lisääntymiseen sekä matkailualalla, että matkailua palvelevilla toimialoilla ja alueellisina kerrannaisvaikutuksina, arvioi myös Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki.

Päätöksiä charter-lennoista saatava nopeasti

Lapin matkailuyritysten tavoite ja toive on, että ensin sallittaisiin charter- eli tilausmatkailu, koska se on muuta matkustusta paremmin hallittavissa.

Pertti Yliniemi tähdentää, että charter-matkailijaa voidaan ohjata kotoa lähtien ja perillä Lapissa hän on käytännössä koko ajan henkilökunnan valvonnan alla, koska päivisin on järjestettyä ohjelmaa aamusta iltaan. Matkailijat ovat useimmiten perheitä, joten he eivät ole myöskään villeintä yökerhokansaa.

Päätöksillä on kuitenkin jo kiire.

– Koneen tilaaminen lentoyhtiöltä tapahtuu kuukausia ennen matkaa, siitä on maksettava ennakkomaksut ja asiakkaan on maksettava matka etukäteen. Charter-lentojen sallimisessa dead line on syyskuun puoliväliin mennessä, minkä jälkeen peli on täysin pelattu, Yliniemi toteaa.

Yliniemen mukaan matkailuyrityksissä on tehty viime keväästä lähtien paljon työtä sen eteen, että sekä henkilökuntaa että asiakkaita voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti suojata koronaa vastaan.

– Lappilaiset yritykset ovat Suomessa toimineet kaikkein vastuullisimmin. Viime keväänä ei jääty odottelemaan valtion ohjeita, vaan paikat laitettiin kiinni omaehtoisesti. Näin ei voi kuitenkaan jatkua, tilanne on kestämätön.

