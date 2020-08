Herätys: Korona-ajasta satoja kanteluita, nuoret kaipaavat tukea epätavallisen kevään jälkeen, Kalifornian suurpalot leviävät

Oikeusasiamiehelle tulvii kanteluita korona-ajasta

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut jo yli 700 kantelua korona-ajasta. Eniten kanteluita on tullut koulutuksesta, mutta myös terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon liittyvistä palveluista on kanneltu runsaasti. Perheet ovat kannelleet esimerkiksi siitä, että kouluruoka olisi pitänyt hakea etäkoulun aikana 28 kilometrin päästä. Myös esimerkiksi lastenkodissa asuvan lapsen "maskipakko" on viety oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

Syksy näyttää nuorten tuen tarpeen

Poikkeusolot ovat iskeneet joihinkin pahasti. Kuvituskuva. Timo Nykyri / Yle

Lähetteiden määrä lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon on kasvussa eri puolilla Suomea. Korona-ajan vaikutus näkyy selvästi myös SPR:n ja Mieli ry:n koordinoimassa Sekasin-chatissa. Verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen Mieli ry:stä kertoo, että läheskään kaikille ei ehditty keväällä vastata. Poikkeusolot ovat vahingoittaneet eniten niitä, joilla oli paha olo jo aiemmin. Moni on sinnitellyt voimiensa äärirajoille, ja nyt ongelmat purkautuvat.

Kalifornian suurpalot leviävät ukkosmyrskyjen mukana

Palomiehet sammuttivat maastopaloa Kaliforniassa 19. elokuuta. Paul Kitagaki Jr./ AOP

Kaliforniassa on aina loppukesästä maastopaloja, mutta tänä vuonna ennätyksellisen helleaallon sekä ukkosmyrskyjen yhdistelmä lietsoo liekkejä. Tulipalot ovat osavaltion historian pahimpiin kuuluvia, vaikein tilanne on San Franciscon lahden alueella. Maastoa on palanut jo noin 400 000 hehtaaria ja yli parisataa tuhatta ihmistä on komennettu evakkoon. Myös sammutusoperaation mittakaava on iso, palomiehiä on 140 000 taltuttamassa tulta.

Republikaanikokous varoittaa vaalien väärentämisestä

Donald Trump puhui republikaanien puoluekokouksessa Charlottessa. Chris Carlson / EPA

Yhdysvaltain republikaanipuolueen puoluekokouksessa puhunut presidentti Donald Trump on varoittanut, että demokraattipuolue yrittää väärentää vaalituloksen postiäänestystä ja koronavirusta hyödyntämällä. Huomenna kokouksessa puhuvat muiden muassa Trumpin vaimo Melania, tytär Tiffany ja poika Eric sekä ulkoministeri Mike Pompeo. Trump asetetaan virallisesti presidenttiehdokkaaksi torstaina.

Luvassa sade- ja ukkoskuuroja

Yle

Suomeen virtaa viileämpää ja kuivempaa ilmaa, mutta sade- ja ukkoskuurot ovat edelleen mahdollisia. Tänään sadekuurot painottuvat pohjoiseen, etelään ja länsirannikolle. Maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella on sen sijaan enimmäkseen poutaa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.