Suomen Pankki pönkittää koronapandemian kurittamaa taloutta ja pankkeja kymmenien miljardien eurojen tukiostoilla

Suomen Pankki on myöntänyt pankeille rahoitusta yli 20 miljardin euron edestä.

Suomen Pankki vahvistaa koronapandemian heikentämää taloutta ja pankkeja kymmenien miljardien eurojen tukiostoilla.

– Olemme käynnistäneet nopealla vauhdilla uusia toimia, joilla tuemme hintavakautta sekä työllisyyttä ja talouskasvua euroalueella, Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki totesi pankin tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on EKP:n neuvoston jäsenenä päättämässä euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta.

– Viimeisten kymmenen vuoden aikana, finanssikriisin, eurooppalaisen valtionvelkakriisin ja koronapandemian myötä, rahapolitiikan toimeenpano on monipuolistunut huomattavasti, Välimäki korostaa.

Ohjauskoron lisäksi rahapolitiikan keinovalikoimaa on laajennettu pankkien pitempikestoiseen ja kohdennettuun luotottamiseen ja erilaisten arvopapereitten laajamittaisiin ostoihin.

– Me siis myönnämme keskuspankkiluottoja Suomessa toimiville pankeille, Välimäki selvittää.

Pankeille iso rahakasa

Suomen Pankki on myöntänyt pankeille rahoitusta yli 20 miljardin euron edestä. Myönnettyjen luottojen korko on negatiivinen.

– Tällaisen erittäin poikkeuksellisen edullisen keskuspankkirahoituksen myötä tuemme suomalaisten pankkien mahdollisuutta rahoittaa suomalaista yritystoimintaa ja kotitalouksia. Siten tuemme talouskasvua Suomessa ja edistämme suomalaista työllisyyttä, Välimäki sanoo.

Kun korkotaso on pysytellyt erittäin matalana jo pitkään, keskuspankkien täytyykin vauhdittaa talouden rattaita muilla keinoilla. Pankeille myönnetyt ehdoiltaan edulliset luotot sekä arvopaperiostot ovat tällaisia keinoja. Näin autetaan myös koronapandemian kurittamaa taloutta.

Valtava osto-ohjelma

Suomen Pankin omistuksessa on eurojärjestelmän rahapoliittisten osto-ohjelmien sisältämiä arvopapereita lähes 57 miljardin euron edestä.

Näistä lähes 30 miljardia euroa on ostettu julkisen sektorin velkakirjaohjelmassa. Koronapandemiaa varten on perustettu uusi osto-ohjelma, jossa on lisäksi ostettu runsaan 7 miljardin euron edestä velkakirjoja.

Pääosa ostetuista velkakirjoista on Suomen valtion velkakirjoja. Kun Suomen Pankki ostaa velkakirjoja, niiden korot rahoitusmarkkinoilla laskevat. Suomen Pankki myöntää myös luottoja Suomessa toimiville pankeille vakuuksia vastaan.

Korona-pandemian aikana näiden luottojen ehtoja on kevennetty edelleen. Tämä tukee sitä, että tavalliset pankit voivat puolestaan myöntää lainoja kotitalouksille ja yrityksille.