Koronatestaus vajaakäytöllä Helsinki-Vantaalla: joinakin päivinä ei ole testattu ainuttakaan matkustajaa

Lentoaseman koronatestauspiste on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan vajaakäytössä.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan esimerkiksi viime viikolla Helsinki-Vantaalla on ollut päiviä joina kentällä ei ole testattu yhtään maahan saapunutta matkustajaa.

– En ole nyt yllättynyt, koska tätä on nyt pari, kolme viikkoa seurattu, mutta tuleepahan nyt sanottua julkisestikin, että nämä määrät ovat varsin pieniä mitä lentokentällä tällä hetkellä testataan verrattuna matkustajamääriin ja siihen riskiin, jonka riskimaista tulevat matkustajat aiheuttaa.

Päivittäiset testimäärät vaihtelevat Lehtosen mukaan tällä hetkellä nollan ja sadan välillä. Viime viikolla lentoasemalla testattiin yhteensä nelisensataa matkustajaa.

Diagnostiikkajohtaja Lehtonen kertoi Ylelle jo heinäkuun lopussa, että hän epäilee vahvasti, että erityisesti jotkut ulkomaalaiset matkustajat saattavat yrittää välttää testiin joutumisen, ettei matka mene karanteenissa. Sen vuoksi riskimaista tulevat olisi pitänyt alusta lähtien seuloa testattaviksi paremmin.

HUSLABin kapasiteetti riittäisi ottamaan koronanäytteen Helsinki-Vantaalla yli 200 henkilöltä vuorokaudessa.

Diagnostiikkajohtaja Lehtonen toivoo hallitukselta ja ministeriöltä edelleen tiukempia linjauksia riskimaista tulevien testiin ohjaamiseen, koska noin puolet tartunnoista tulee ulkomailta.

– Kun henkilöt voivat ihan vapaasti valita kävelevätkö he nopeasti matkalaukkuselvitykseen ja eteenpäin vai jäävätkö he näihin koronaprosesseihin, se ei kieltämättä rohkaise niitä, joilla on iso koronariski käymään prosessia läpi. Valvontaa pitäisi minun mielestä tehostaa.