Alvar Aallon suunnittelema siilo vaihtoi omistajaa pilkkahintaan – espanjalainen säätiö aikoo ennallistaa ränsistyneen rakennuksen täysin

Oulun Toppilassa sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema siilorakennus on rakennettu vuonna 1931. Risto Degerman / Yle

Oulun Toppilassa sijaitseva arkkitehti Alvar Aallon piirtämä siilo on saanut uuden omistajan. Espanjalaisen säätiön

tarjous 6 251 euroa riitti voittamaan huutokaupan, joka päättyi perjantaina 21. elokuuta. Myyjänä oli Oulun kaupunki. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

Factum Foundationin (siirryt toiseen palveluun) suomalainen edustaja, kuvataiteilija Laura Heinonen on yllättynyt alhaisesta hinnasta, vaikka tietääkin rakennuksen ränsistyneen kunnon.

– Olemme innoissamme siitä, että tarjouksemme voitti. Alvar Aalto on kuuluisa, jopa ikoninen arkkitehti. Oulun kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy kaupat, mutta uskomme, että kauppa etenee, kertoo Heinonen.

Espanjasta tavoitettu säätiön projekteista ja tiedottamisesta vastaava Nicholas Beliard kertoo, että nyt kartoitetaan rakennuksen kunto ja sen vaatimat korjaukset. Tavoitteena säätiöllä on ennallistaa rakennus täysin, missä apuna ovat Alvar Aallon alkuperäiset arkkitehtisuunnitelmat.

Korjaustyön aikataulusta tai kustannuksista ei Beliard halua tässä vaiheessa sanoa vielä mitään.

Oulun kaupungin antama korjausarvio on liikkunut ainakin noin 600 000 eurossa. Espanjalaissäätiön arkkitehdit ja insinöörit eivät ole vielä vierailleet Oulussa koronavirustilanteen takia.

Factum Foundationin Alvar Aalto-projektia johtaa palkittu brittiläinen arkkitehti (siirryt toiseen palveluun) Charlotte Skene Catling. Hän voitti muun muassa vuonna 2015 arvostetun House on the Year-palkinnon. Myöskään Skene Catling ei ole käynyt vielä katsomassa rakennuksen kuntoa.

Toppilan siilon sisätilat ovat täynnä romua ja likaa. Risto Degerman / Yle

Teknologian ja kulttuuriperinnön yhdistävä kulttuurikeskus?

Factum Foundationilla on kokemusta vastaavanlaisesta projektista muun muassa Egyptissä. Siellä entisöitiin 1950-luvulla rakennettu modernismia edustava rakennus. Siinä toimii nykyään 3D-skannauksen koulutuskeskus, jossa opetetaan paikallisia käyttämään digitaalisia teknologioita kulttuuriperinnön suojelussa. Vastaavanlaisia projekteja on toteutettu myös Venäjän Dagestanissa sekä Brasiliassa.

– Uskomme, että samanlainen konsepti voisi toimia myös Oulussa. Ouluhan tunnetaan teknologiakaupunkina, sanoo Heinonen.

Laura Heinosen mukaan Toppilassa sijaitsevaa siiloa onkin alustavasti suunniteltu kulttuurikeskukseksi. Mukaan halutaan myös paikallisia yhteistyökumppaneita, kuten Oulun yliopisto sekä suomalaisia säätiöitä.

– Tämä on mielestäni viimeinen hetki pelastaa rakennus. Jos sitä ei nyt tehdä, me menetämme arkkitehtuurisesti merkittävän rakennuksen. Kyseessä on Aallon ensimmäinen teollisuuskohde, muistuttaa Heinonen.

Toppilan selluloosatehdas valmistui vuonna 1931 ja sen toiminta lopetettiin kannattamattomana vuonna 1985. Siilon ympärille on rakentunut vuosikymmenten aikana asuinrakennuksia.

