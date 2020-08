Ex-ministeri Kimmo Tiilikainen pyrki pikkukunnan johtajaksi ja voiton piti olla varma – kun hän hävisi kisan yhdellä äänellä, voittajakin järkyttyi

Pienessä Ruokolahden kunnassa Etelä-Karjalassa toivutaan kunnanjohtajakisasta, josta muodostui todellinen trilleri.

Vastakkain olivat kokenut poliitikko ja ex-ministeri Kimmo Tiilikainen sekä Anu Sepponen, joka toimii tällä hetkellä Pohjois-Savon Rautalammin kunnanjohtajana.

Ruokolahden kunnanjohtajakisan ennakkosuosikki oli Tiilikainen: hän on kunnan "oma poika" ja kokenut poliitikko. Hän on syntynyt Ruokolahdella, jossa hän edelleen asuu maatilallaan. Tällä hetkellä Tiilikainen työskentelee hallituksen valtiosihteerinä. Aiemmin hän on toiminut pitkään keskustan kansanedustajana sekä ministerinä.

On epäilty, että Tiillikainen olisi pitänyt kunnanjohtajan pestiä ponnahduslautana päästäkseen takaisin eduskuntaan. Tämän Tiilikainen kieltää.

– Olen nyt hallituksen valmistelutyön ytimessä. Minusta tuo teoria on aika mielenkiintoinen, että hyppään johonkin päästäkseni sinne, missä jo olen, valtiosihteerinä toimiva Tiilikainen toteaa.

Hän kertoo, että motiivina kunnanjohtajaksi pyrkimiselle oli rakkaus kotikuntaa kohtaan.

– Hain, kun paikka oli auki ja tottakai myös rakkaudesta Ruokolahteen. En koskaan pikkupoikana ajatellut, että minusta tulisi kunnanjohtaja, mutta Ruokolahti olisi ollut poikkeustapaus.

Yllätysvoittajaksi nousi kuitenkin Anu Sepponen, joka päihitti täpärästi kunnanvaltuuston äänestyksessä Kimmo Tiilikaisen äänin 14–13.

Ruokolahden uudeksi kunnanjohtajaksi nousee Anu Sepponen, joka työskentelee Rautalammin kunnanjohtajana. Arkistokuva huhtikuulta 2020. Antti Karhunen / Yle

Anu Sepponen: "Tuntuu aika sekavalta ja vähän järkyttyneeltä"

Vaikka 55-vuotias Anu Sepponen toimii Pohjois-Savossa sijaitsevan Rautalammin kunnanjohtajana, hän asuu Ruokolahden naapurikaupungissa Imatralla.

Vastavalitulla kunnanjohtajalla oli kisan jälkeisenä aamuna vielä melko sekavat tunteet valinnastaan.

– Tuntuu aika sekavalta jaolo on vähän järkyttynyt, kuvailee Anu Sepponen.

Tunteiden sekaisuutta selittää Sepposen mukaan se, että kaikki tapahtui niin nopeasti.

– Kaikki tapahtui hyvin lyhyellä aikajaksolla, ja hyvin intensiivisesti edettiin. Hyvä, että itse pysyi mukana siinä.

Tunteiden kirjoa lisää vielä se, että Sepponen uskoi Kimmo Tiilikaisen valintaan.

– Kisassa oli mukana vahva ennakkosuosikki. En nyt hirveästi laskenut oman valinnan varaan, toteaa Sepponen.

Tiilikainen: Jatkan töitäni

Kimmo Tiilikaisen pitkä rupeama eduskunnassa päättyi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Syynä kokeneen poliitikon ja entisen ministerin putoamiseen eduskunnasta on todennäköisesti vaalipiirin vaihtaminen. Tiilikainen vaihtoi viime eduskuntavaaleissa vaalipiiriä Kaakkois-Suomesta Helsinkiin.

Aiemmissa vaaleissa hän oli ollut yksi Kaakkois-Suomen vaalipiirin ääniharavista lähes 10 000 äänellä. Vaalipiirin vaihdon jälkeen eduskuntavaaleissa Tiilikaisen äänimäärä puolittui. Keskustapoliitikko ehti olla kansanedustajana 16 vuotta.

Kokeneen poliitikon tavoin Tiilikainen ei sano suoraan olevansa pettynyt, ettei tullut valituksi Ruokolahden johtoon.

– Tottakai halusin tulla valituksi, kun olin lähtenyt ehdolle. Mutta aina on se vaihtoehto, ettei tule valituksi, kommentoi Tiilikainen.

Häviö kunnanjohtajakisassa ei kuitenkaan suuremmin hetkauta Tiilikaista.

– Nyt jatkan valtiosihteerinä. Minulla työt jatkuvat ihan normaalisti, kertoo pääsääntöisesti etätöitä koronakeväästä alkaen tehnyt Tiilikainen.

Ruokolahden kunnanvaltuutettu ja kansanedustaja Suna Kymäläisen (sd.) mukaan kunnanjohtajan valinnassa painoi eniten kokemus kuntapuolelta. Arkistokuva marraskuulta 2019. Hanne Salonen / Eduskunta

Miksi sitten Tiilikaista ei valittu?

Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläisen (sd.) mukaan kokemus kuntajohtajuudesta ratkaisi tiukan pelin Sepposen hyväksi.

– Varmasti Tiilikaisellakin on kaikki osaaminen ja kokemus, mitä tehtävään kehittyäkseen tarvitaan. Mutta kunnanvaltuutettu ovat varmasti tässä tapauksessa arvottaneet olemassa olevan kuntajohtajakokemuksen korkeammalle, Kymäläinen toteaa.

Suna Kymäläinenkin on kansanedustaja. Pelattiinko Ruokolahden kunnanjohtajavalinnassa poliittista peliä eikä haluttu antaa Kimmo Tiilikaiselle ponnahduslautaa takaisin eduskuntaan?

– En usko, että tästä on kyse. Kysehän oli siitä, että saadaan Ruokolahdelle mahdollisimman hyvä kunnanjohtaja.

Kymäläisen mukaan spekulaatiot poliittisesta pelistä ovat täysin turhia.

– Koskaanhan ei voi tietää, jos nykyinen kunnanjohtaja kiinnostuisi politiikkaan lähtemisestä. Ymmärrän kyllä spekulaatiot Tiilikaisen haun ympärillä, kun on kyse ihmisestä, jolla on poliittinen ura.

Valinta yllätti kuntalaiset

Myös osa kuntalaisista epäili, että Tiilikaisen haku kunnanjohtajaksi on äänten kalastelua seuraaviin vaaleihin. Ruokolahtelaiset olivat tyytyväisiä lopputulokseen, vaikka valinta yllättikin.

– Meni kyllä aika jännäksi. Sitä ajatteli etukäteen, että valituksi tulee Kimmo Tiilikainen, toteaa Kerttu Ruokonen Ruokolahdelta.

Useat Ylen haastattelemat kuntalaiset toivoivat naisen voittoa.

– Yllätyin, että valittiinkin nainen. Ja hieno juttu, että nainen valittiin eikä aina mies, Ruokonen jatkaa.

Uudelta kunnanjohtajalta odotetaan, että hän on helposti lähestyttävä.

– Helposti lähestyttävyyttä odotan. Niin kuin edeltäjätkin tekivät, että kunnantalon ja kunnanjohtajan ovet auki, jos asiaa tulee, niin voi käydä kysäisemässä, Terhi Ruokolainen toivoo.

Sepponen: Itku tuli

Kun Ruokolahden kunnanvaltuusto äänesti tulevasta kunnanjohtajasta maanantaina, Sepponen oli pitämässä Rautalammin kunnan johtoryhmän kokousta. Hän kertoo puhjenneensa kyyneliin kokouksessa kuullessaan valinnastaan.

– Vähän itkuisesti se meni puolin ja toisin, kuvailee Anu Sepponen johtoryhmän kokouksen alkua.

Pisin työkokemus Sepposella on finanssimaailmasta. Hän vaihtoi työelämän pankkimaailmasta kuntapuolelle kolme vuotta sitten.

– Halusin tulla lähemmäksi omia arvojani vaihtamalla kuntapuolelle. Pankki- ja finanssimaailmassa alkoi olla aika kovaa peliä eikä se ollut enää lähellä omaa arvomaailmaani, kertoo Sepponen.

Hän halusi työn, jossa pystyy vaikuttamaan ihmisten elämään sekä saamaan muutoksia aikaan omilla teoillaan.

Imatralla asuva Ruokolahden uusi kunnanjohtaja ei ole varma, muuttaako hän tulevaisuudessa kuntaan.

– Minähän olen melkein puoliruokolahtelainen, kun meillä on ollut viimeiset 15 vuotta siellä vapaa-ajanasunto. Siitä on hyvä lähteä ponnistamaan.