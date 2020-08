Huippusuosittu poptähti ja nyt vielä Tiktokin kuningas – näin amerikkalainen Jason Derulo onnistui kääntämään korona-ajan edukseen

Jason Derulo on aktivoitunut myös näyttelijänä, ja hän on esiintynyt esimerkiksi Cats-musikaalielokuvassa. – Olen vasta päässyt alkuun siinä, mitä haluan tehdä, Derulo sanoo.

Jason Derulo on aktivoitunut myös näyttelijänä, ja hän on esiintynyt esimerkiksi Cats-musikaalielokuvassa. – Olen vasta päässyt alkuun siinä, mitä haluan tehdä, Derulo sanoo. David Strbik

– Silmäni näyttävät hyvältä tässä valossa, nuori mies sanoo.

Harva tapaa kehuskella itseään tähän tapaan haastattelussa, mutta seuraava virke vähän selittää asiaa.

– Pitäisi tehdä Tiktok-video nyt heti.

Mies on Jason Derulo, 30, yksi maailman tämän hetken kirkkaimpia poptähtiä. Korona-aika on kasvattanut hänen suosiotaan entisestään. Siinä missä muut artistit ovat kärvistelleet keikkojen puutteessa, Jason Derulo on ottanut ilon irti lyhytvideopalvelu Tiktokissa.

Tiktokissa julkaistaan lyhyitä videoita käyttäjäkunnan katsottavaksi ja tykättäväksi, ja Deluro tanssii ilman paitaa ja hauskuuttaa seuraajiaan julkaisemillaan videoilla. Häntä on alettu kutsua Tiktokin kuninkaaksi, sillä vajaassa puolessa vuodessa hän on tuplannut seuraajansa yli 30 miljoonaan.

Derulokaan ei siis ole konsertoinut korona-aikana vaan viettänyt aikaa kotonaan. Hän antaa Ylelle videohaastattelun kotoaan Los Angelesista.

– Normaalisti en vietä näin paljoa aikaa kotona. Viime vuonna kotipäiviä oli 60. Nyt olen ollut kotona viisi kuukautta. Se on pisin aika sitten lapsuuden, Derulo sanoo.

Miehellä on kaulassaan tavaramerkiksi tullut erittäin paksu hopeinen kaulakoru ja kädessä drinkki. Kello lähentelee Yhdysvaltojen länsirannikolla puoltayötä, mutta artisti jaksaa silti kertoa kuulumisiaan Suomeen.

Videopätkä Derulon haastattelusta myöhemmin jutussa.

Kuka on Jason Derulo? 30-vuotias amerikkalainen laulaja, säveltäjä, tanssija ja näyttelijä

Poptähden sooloura on kestänyt yli 10 vuotta ja hittejä esim. Whatcha say ja Savage love

Videopalvelu Tiktokin seuratuimpia julkkiksia yli 30 miljoonalla seuraajalla

Näytellyt esimerkiksi musikaalielokuvassa Cats (2019)

Ura alkoi biisinkirjoittajana

Jason Derulon (oikealta nimeltään Jason Desrouleaux) Savage love -kappale on yksi tämän vuoden suurimpia hittejä maailmassa. Ensimmäisen kappaleensa hän kirjoitti kahdeksanvuotiaana. Floridassa haitilaisille vanhemmille syntynyt poika oli lapsesta lähtien innostunut eri taidemuodoista.

– Kävin kouluja, joissa opin musiikkia, tanssia ja näyttelemistä. Collegessa opiskelin musiikkiteatteria ja esittäviä taiteita.

Artisti kertoo, että hänen musiikkinsa on saanut vaikutteita eri tyyleistä, kuten popista, rhythm & bluesista ja jazzista. Hänen esikuviaan ovat muun muassa Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Stevie Wonder ja Justin Timberlake.

Jason Derulo kuvattuna vuonna 2010, jolloin ilmestyi hänen esikoisalbuminsa. AOP

Derulon sooloura alkoi vuonna 2009. Sitä ennen hän kirjoitti kappaleita nimekkäille artisteille kuten Lil Waynelle, Snoop Doggille, Nicki Minajille ja Jennifer Lopezille.

Oma ura lähti käyntiin räjähdysmäisesti, kun ensimmäinen biisi Whatcha say nousi Yhdysvaltojen singlelistan kärkeen. Hänen tavaramerkkinään on ollut alusta lähtien sanoa oma nimensä kappaleen alussa, mitä myös muut artistit ovat matkineet.

Vuonna 2012 nuoren artistin ura miltei loppui, kun hän mursi niskanikaman maailmankiertueen harjoituksissa.

– Se oli dramaattinen hetki. Olisin voinut kuolla. Se opetti minut elämään jokaisena päivänä kuin se olisi viimeinen. Nyt katson elämää mahdollisimman positiivisesti ja yritän poistaa kaikkea negatiivisuutta ympäriltäni.

Tanssijana niin ikään tunnetuksi tullut Jason Derulo esiintymässä World Music Awardseissa Monacossa vuonna 2014. Sebastien Nogier / EPA

Tiktok-hupailuja Will Smithin kanssa

Tanssi on yksi Jason Derulon intohimoista. Intohimo on vienyt hänet esimerkiksi tuomariksi amerikkalaiseen tosi-tv-sarjaan Tanssi jos osaat.

Ja tanssi avitti hänen nousuaan Tiktokin kuninkaaksikin.

Korona-aikana Derulolle luonteva paikka purkaa ylimääräistä energiaa on ollut juuri videopalvelu Tiktok, jossa on aina käynnissä jokin tanssihaaste.

– Aluksi tein siellä videoita toisensa perään ja huomasin, että tämähän on hauskaa. Pian olinkin jo koukussa.

Amerikkalainen jakaa Tiktokissa videoita, joissa hän tanssimisen lisäksi hassuttelee ja pilailee kavereidensa kanssa.

Usein mukana on myös Hollywood-näyttelijä Will Smith. Äskettäin pari kohautti julkaisemalla videon, jossa Derulo rikkoo vahingossa Smithin etuhampaat golfmailalla. Kyseessä lienee kuitenkin ollut kuvamanipulaatio.

Jason Derulo on julkaissut Tiktok-tilillään useita suosittuja videoita, joilla hän hupailee näyttelijä Will Smithin kanssa. Jason Derulo / TikTok

Derulon videoilla vierailee usein myös hänen veljentyttärensä Skylar, jolle Deluro opettaa esimerkiksi tanssiliikkeitä.

– Hauskinta on katsoa, mille Tiktok-videoille hän nauraa. Toisinaan näen, että hän ohittaa videon, joka oli minun suosikkini, Derulo parahtaa nauraen.

Tiktok on noussut parin viime vuoden aikana nopeasti lasten ja nuorten suosimaksi somealustaksi. 30 miljoonalla seuraajalla Derulo on yksi palvelun suosituimmista julkaisijoista.

Hänen videonsa vetoavat etenkin lapsiin. Derulo tiedostaa sen ja pitää lapsikatsojat aina mielessään tehdessään videoita.

– Yritän olla menemättä liian pitkälle. Joskus joudun editoimaan sitä, mitä olin tekemässä, ja himmailemaan hieman. Toisaalta haluan myös laittaa sisältöä, joka ei ole lapsille. Se on tasapainottelua.

Kiinalaisomisteisen Tiktokin jatko Yhdysvalloissa on kysymysmerkki, sillä maan hallinto pitää videosovellusta uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Palvelun suurimpiin tähtiin kuuluva Derulo ei halua spekuloida sillä, miten hänen käy, jos sovellus suljetaan hänen kotimaassaan.

– Se jää nähtäväksi. Mutta olen myynyt 200 miljoonaa äänitettä, joten eiköhän se kanna eteenpäin, laulaja virnistää.

Yhteistyötä suomalaisen kanssa ilman tapaamista

– Kotini on suoranainen tuotantotalo. Täällä on valokuvausstudio, äänitysstudio ja näyttämö, jossa voimme kuvata musiikkivideoita, Jason Derulo luettelee.

Laulaja ei ole jäänyt korona-aikana toimettomaksi. Uutta musiikkia on syntynyt koko ajan.

Kesällä hän sai pienen kohunkin aikaiseksi, kun Savage love -hitin yhteydessä ei mainittu uusiseelantilaisen tuottajan Jawhs 685:n nimeä. Asia sovittiin, ja Tiktok-hitiksi noussut kappale julkaistiin uudelleen molempien nimissä.

Jason Derulo esiintyi koripallon maailmanmestaruuskilpailuissa Kiinassa maaliskuussa 2019. Jeroma Favre / EPA

Uusin kappale Take you dancing sisältää puolestaan suomalaiskytköksen. Yhtenä kirjoittajana ja tuottajana on Teemu Brunila. Hän tuli tunnetuksi vuosituhannen vaihteessa The Crash -yhtyeen solistina. Bändin lopetettua Brunila on tehnyt uraa biisinkirjoittajana maailmalla.

Kevään aikana muusikot eivät kerääntyneet biisien tekoon samoihin studioihin. Niin ei monesti tehdä nykyisin muutenkaan, sillä jokainen voi tehdä oman osuutensa kappaleisiin vaikka kotonaan.

Derulo ei siis ole edes tavannut suomalaista Brunilaa, vaan yhteydet on hoidettu toisen tuottajan kautta.

– Näinä aikoina työskentely on erilaista, kun ei voi olla samassa tilassa. Arvostan kaikkia muusikoita, jotka voivat luoda jotain noin mahtavaa, Derulo sanoo.

Derulo aikoo julkaista uutta musiikkia vielä loppuvuoden aikana. Häntä selkeästi kismittää, ettei pääse esittämään musiikkiaan yleisölle. Hän haluaisi jo laulaa ja tanssia ihmisten kanssa.

– Luulen, että paluu normaaliin tapahtuu vasta ensi vuoden lopulla. Jos olemme onnekkaita.