Uskaltaako viikonloppuna lähteä juhlimaan ylioppilaita? Epidemiologian professorin mukaan riski sairastumiseen on pieni mutta olemassa

Tärkeintä on tarkastella, kuinka paljon ihmisiä juhliin on tulossa ja mistä päin maata he tulevat.

Tänä viikonloppuna monet suuntaavat juhlimaan viime kevään ylioppilaita. Samalle viikonlopulle osuvat myös mökkikauden päättäjäiset. Uskaltaako koronan keskellä kuitenkaan suunnata juhlallisuuksiin?

Epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomainen Itä-Suomen yliopistosta ei lähtisi turhaa juhlia välttelemään, mutta kehottaa käyttämään ennen kaikkea omaa harkintaa ja järkeä.

– Kaikkihan on suhteellista. Meilläkin on aika lailla alueellisia keskittymiä koronatapauksissa. Lähinnähän se on siitä kiinni, onko paikalle saapuvien joukossa suuremmista riskialueista tulevia paljon. Jos ei ole, silloin riski on hyvin pieni.

"Ei aivan tavaton riski"

Koronaepidemia sai monet lukiot siirtämään ja jopa perumaan keväälle kaavaillut ylioppilasjuhlat. Esimerkiksi Vaasan Lyseon lukio siirsi juhlat ensin tämän viikon perjantaille, mutta ilmoitti jo heinäkuussa, että juhlat perutaan kokonaan.

Raumalla sen sijaan juhlitaan ainoastaan ylioppilaiden ja henkilökunnan voimin. Lappeenrannassa omaiset pääsevät seuraamaan juhlaa verkkoyhteyden kautta. Monet kuitenkin järjestävät koulun juhlien lisäksi omat ylioppilasjuhlat kotonaan.

Tuomainen huomauttaa, että yleisesti ottaen Suomen koronatilanne on tällä hetkellä melko hyvä ja normaaleilla toimilla, kuten hyvästä käsihygieniasta huolehtimalla, pystytään tekemään paljon.

– En pidä aivan tavattomana riskinä juhliin osallistumista, jos vieraita ei ole paikalla todella paljon ja ympäri Suomea.

Täysin normaalien kaavojen mukaan ei juhlissa kannata mennä, vaan varovaisuutta ja koronaohjeistuksia on syytä noudattaa samalla tavalla kuin muissakin paikoissa, joissa ihmisiä on paljon paikalla.

– Ennen kuin on keksitty rokote tai toimiva lääke en pitäisi normaaliin palaamista vielä tavoitteena. Ajattelisin, että edellytys sille on parempien keinojen kehittäminen kuin suojautumissuositusten antaminen, Tuomainen sanoo.

Riskiryhmäläisen harkittava kahteen kertaan

Jos kyseessä on suuret juhlat, joissa vierailijoita tietää olevan laajalta alueelta, kannattaa riskiryhmään kuuluvan harkita kaksi kertaa osallistumistaan.

– Tämähän on vain todennäköisyyksien ja riskien kanssa pelaamista. Helppoahan olisikin, jos tietäisi onko riski sairastumiseen juhlissa olemassa. Mielestäni tästä tilanteesta on mediassa koko ajan niin paljon tietoa, että varmasti jokainen pystyy muodostamaan järkevästi oman mielipiteen siitä, missä riskit ovat.

Tuomaisen mukaan maskien pukeminen juhliin ei ole mitenkään erikoinen ajatus. Muun muassa Muoniossa jaettiin ovella maskeja koulun ylioppilasjuhlaan osallistuville.

– Ei kai se nyt tällaisina poikkeusajankohtana olisi kovinkaan ihmeellistä olla läheisten juhlissa maski päällä. Juhlavalta sekin näyttää, Tuomainen toteaa.

Tuomainen ei myöskään usko, että tuleva viikonloppu näkyy aivan valtavana piikkinä koronatartuntojen määrässä.

– Kyllä varmasti jossain jotain tarttuu. Samalla se tarkoittaa sitä, että valtaosa näistä tapaamisista ei aiheuta tartuntoja. Riski on varmasti melko pieni, koska tauti ei ole vielä niin yleinen maassamme.

