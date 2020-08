Sture Fjäder jatkaa Akavan puheenjohtajana

Sture Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011.

Sture Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011.

Sture Fjäder jatkaa korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan johdossa. Akavan liittokokous kokoontui tänään valitsemaan puheenjohtajaa seuraavalle nelivuotiskaudelle.

OAJ oli Fjäderin suurin tukija, Talentia Teikarin Akavan puheenjohtaja valitaan joka neljäs vuosi liittokokouksessa. Kullakin jäsenliitolla on käytössään liiton koon mukaan määräytyvä määrä ääniä. Ennen liittokokousta Akavan suurin jäsenliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ kertoi tukevansa Fjäderiä. Se on ylivoimaisesti suurin liitto, sillä se käyttää kokouksessa 170 ääntä. Fjäderin taakse ilmoittautuivat myös Tekniikan akateemiset TEK, Insinööriliitto IL ja Suomen Ekonomit, jotka ovat Akavan seuraavaksi suurimmat jäsenet. Muita Fjäderin tukijoita olivat muun muassa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, Upseeriliitto, Agronomiliitto, Kirkon Akateemiset AKI ja Professoriliitto. Teikarin kannattajiksi ilmoittautuivat puolestaan hänen oman liittonsa lisäksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Akavan Erityisalat, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Lakimiesliitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Kuntoutusalan asiantuntijat, Tieteentekijöiden liitto ja Suomen Psykologiliitto.

Liittokokouksessa oli edustettuna yhteensä 33 Akavan jäsenliittoa, jotka käyttivät yhteensä 870 ääntä. Fjäder sai vaalissa 578 ääntä. Hänen vastaehdokkaansa, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) palvelujohtaja Maria Teikari sai 292 ääntä.

Sture Fjäder, 62, on johtanut Akavaa vuodesta 2011. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Suomen Ekonomien edunvalvontajohtajana. Hän on puoluetaustaltaan kokoomuslainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja sosionomi (alempi valtio- ja yhteiskuntatieteellinen korkeakoulututkinto).

Fjäderin vastaehdokas Maria Teikari, 33, tunnetaan naisten työelämäverkoston Ompeluseuran perustajana. Hän on puoluetaustalaan sosialidemokraatti ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Ennen YKAa hän on työskennellyt muun muassa Palkansaajajärjestö Pardiassa.

Akava on korkeakoulutettujen keskusjärjestö, johon on ryhmittäydytty osin ammatin, osin koulutuksen mukaan. Akavalla on yhteensä 36 jäsenliittoa ja yli 600 000 jäsentä.

