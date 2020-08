Berliinin elokuvajuhlat sukupuolineutraaleiksi: Parhaiden näyttelijöiden palkintoja ei jaeta enää erikseen miehille ja naisille

Sukupuolisidonnaisten palkintojen poistamista on vaatinut muun muassa muunsukupuolinen näyttelijä Asia Kate Dillon.

Berliinin elokuvajuhlat on päättänyt muuttaa parhaan näyttelijän palkintonsa sukupuolineutraaleiksi.

Kun tähän mennessä on jaettu palkinnot parhaasta pääroolista ja parhaasta sivuosasta erikseen naisille ja miehille, ensi vuonna kummassakin luokassa jaetaan vain yksi palkinto.

Elokuvajuhlien johto sanoo uskovansa, (siirryt toiseen palveluun) että päätös on merkki sukupuolikysymyksiin liittyvän tietoisuuden noususta elokuva-alalla.

Yhdysvalloissa MTV:n Movie Awards jaettiin sukupuolineutraaleina (siirryt toiseen palveluun) jo vuonna 2017. Tuolloin itsensä muunsukupuoliseksi määrittelevä näyttelijä Asia Kate Dillon luovutti MTV:n elokuvapalkinnon parhaasta näyttelijäsuorituksesta Emma Watsonille.

Dillon on vaatinut muun muassa Emma- ja Oscar-palkintojen muuttamista sukupuolineutraaleiksi. Hän on huomauttanut, että hänelle ei muunsukupuolisena ole sijaa nais- ja mieskategorioissa. Yhä useammat etenkin nuoret ihmiset eivät luokittele itseään kahden sukupuolen ajattelutavan mukaan., The Washington Post -lehti huomauttaa. (siirryt toiseen palveluun)

Asia Kate Dillon Priscilla Grant / AOP

Samaan aikaan on toisaalta käyty myös keskustelua siitä, pitäisikö naisohjaajille jakaa erikseen palkinto, koska heidät tunnutaan sivuuttavan ohjaajapalkintoja jaettaessa.

Muilla taiteenaloilla, kuten kirjallisuudessa, sukupuolineutraalit palkinnot ovat yleisiä. Myös monet pienemmät elokuva- ja teatteripalkinnot ovat muuttaneet käytäntöjään. Alan merkittävimmistä palkinnoista, kuten Oscar-, Emma- ja Bafta-palkinnoista, päättävät eivät ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi olleet valmiita muutokseen, kertovat muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) ja Variety-lehdet (siirryt toiseen palveluun).

Berliinin elokuvajuhlat järjestetään 11.–21. helmikuuta 2021.