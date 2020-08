Työpsykologi löysi yhteyden vatsavaivojen ja stressin välillä – vaatii nyt työpaikoille ruokarauhan: "Hotkiva kulttuuri ei todellakaan ole hyväksi"

Vatsavaivat voivat olla merkki työstressistä.

Työpsykologi, filosofian tohtori Annukka Merikallio on havainnut, että unettomuuden, levottomuuden ja ahdistuneisuuden lisäksi työstressiä potevat kärsivät yleensä myös suolistovaivoista.

– Tämä on ollut hämmästyttävä asia vastaanotolla. Noin 90 prosentilla pitkään jatkuneesta työstressistä kärsivistä on jonkinlaisia suolistovaivoja, mutta he itse ovat tottuneet siihen, että ainakin kerran päivässä pitää juosta vessaan ja joskus jopa yöllä herätä wc:hen, Merikallio kertoo.

Merikallion mukaan useimmat työssä stressaantuneet ovat niin tottuneet elämään suolistovaivojensa kanssa, etteivät hae niihin hoitoa tai ota asiaa esiin työterveyshuollossa. Monet hakeutuvat tutkimuksiin vasta siinä vaiheessa, kun kouriva tunne johtaa vatsahaavaepäilyyn.

Annukka Merikallio toimii työpsykologina Helsingissä ja Kouvolassa. Jesse Mäntysalo / Yle

Pitkään työpsykologina toiminut Annukka Merikallio pitää tärkeänä, että työterveystarkastuksissa kysyttäisiin potilailta suoliston toimintaan liittyvistä ongelmista. Näin vaivoihin voitaisiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

– Nämä vaivat ovat usein niin nolostuttavia, ettei henkilö itse tuo niitä esiin. Vaivat voivat aiheuttaa pidemmän päälle vaikka mitä hoitoja ja pitkiä poissaoloja töistä, jos niitä ei hoideta, Annukka Merikallio sanoo.

Ruokarauha

Annukka Merikallio on vastikään julkaissut neljännen työstressiä käsittelevän tietokirjan. Ei matka vaan se vauhti kertoo esimerkkien avulla stressin syistä, oireista ja siitä, miten umpikujasta voi päästä eteenpäin.

Kirjassa Merikallio nostaa esiin yhden asian arjessa, nimittäin ruokarauhan.

– Hätiköivä, hotkiva kulttuuri työpaikkaruokailussa ei todellakaan ole hyväksi. Jos ihminen suo ruokarauhan, niin hänen suolistonsa ja vatsansa voivat paremmin, Merikallio sanoo.

Heti perään hän tosin naurahtaa, että ruokarauha ei toteudu myöskään terveydenhoitoalalla. Hoitajat tulevat syömään eväitään työpaikan yhteiseen kahvihuoneeseen. Siellä työasioista keskustellaan siinä missä muuallakin.

Väsymys ja kyynisyys

Pitkittynyt työstressi voi johtaa työuupumukseen.

Tutkijat ovat tunnistaneet työuupumukselle kaksi erilaista kehityspolkua. Toisilla ensimmäinen oire on uupumusasteinen väsymys, kun taas toisilla ensimmäisiä merkkejä ovat kyynisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Aina väsymys ei siis ole työuupumuksen ensimmäinen merkki.

Tämä kävi ilmi Tampereen, Jyväskylän ja australialaisen Deakin yliopiston yhteisessä tutkimuksessa, jossa seurattiin säännöllisesti suomalaisten toimihenkilöiden hyvinvointia kahdeksan vuotta. Tutkitut olivat tutkimuksen alussa noin 30-vuotiaita.

Muuttunut persoonallisuus?

Työterveyspsykologina Helsingissä ja Kouvolassa työskentelevä Annukka Merikallio on havainnut, että pitkittyneestä työstressistä kärsivät ihmiset usein luulevat, että heidän persoonallisuutensa on muuttunut.

– Useimmiten depression oireet tulevat ihmisen elämään hiipimällä. Henkilö alkaa sopeutua niihin, mutta ei ehkä pidä omasta "henkisestä peilikuvastaan", Merikallio kertoo.

Hänen mukaansa stressaantunut ihminen ei välttämättä itse ymmärrä sitä, että esimerkiksi ärtyneisyys on oire jostakin hoidettavissa olevasta asiasta.

Samalla tavalla esimerkiksi vatsanturvotuksesta tai äkillisestä ripulista kärsivä saattaa kuitata oireensa sillä, että hän on syönyt jotakin sopimatonta.

– Ruokavalio kapenee kapenemistaan, kun henkilö yrittää rajata pois ruoka-aineita, jotka aiheuttaisivat vatsaoireita, työpsykologi Annukka Merikallio kuvailee.

Merikallion mukaan pitkittyneestä työstressistä kärsivät ihmiset ovat usein tunnollisia suorittajia, jotka vaativat itseltään paljon. Siksi omat tuntemukset voivat jäädä taka-alalle.

