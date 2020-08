Painajaisten kevät ostosparatiiseissa: Kauppakeskusten myynti romahti ja toipuminen yllätti – entiseen ei ole paluuta

Muotikauppa on ollut siirtymässä verkkoon jo ennen koronakriisiä. Nyt kehitys on saanut uutta vauhtia.

Muotikauppa on ollut siirtymässä verkkoon jo ennen koronakriisiä. Nyt kehitys on saanut uutta vauhtia. Sasha Silvala / Yle

Kauppakeskuksissa on ollut niiden historian ankarin kevät. Ostosparatiisien tuoreimmat tilastot ovat kuin painajaisesta.

Kauppakeskusten kävijämäärät romahtivat tuoreen tilaston mukaan synkimmillään 60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pahin jakso kesti maaliskuun puolesta välistä huhtikuun puoliväliin.

Koronan takia vältettiin pörräämistä kauppakeskuksissa. Mutta toisaalta, silloin kun lähdettiin liikkeelle, se tehtiin tosi tarkoituksella.

Kauppakeskusten ankara kevät Vuoden toisella neljänneksellä huhti-kesäkuussa myynti laski 21 prosenttia

Kävijämäärä putosi samana aikana 40 prosenttia

Pahin jakso oli maaliskuun puolivälistä huhtikuun puoleen väliin. Silloin kävijämäärät romahtivat 60 prosenttia

Toipumisen nopeus on yllättänyt alan. Kesäkuussa myynti oli "vain" 6 prosenttia viime vuotista heikompaa

Huhtikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana kävijämäärät laskivat noin 40 prosenttia, mutta myynti "vain" 20 prosenttia. Yhden käynnin ostosmäärät siis kasvoivat huomattavasti, kertovat Kauppakeskusyhdistyksen tilastot.

Joka tapauksessa kevään luvut saavat Cityconin kauppakeskustoiminnoista vastaavan johtajan Sanna Yliniemen vakavaksi.

– Ei tällaista kukaan osannut edes uumoilla.

Cityconin kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja Sanna Yliniemi sanoo, että kriisistä jää pysyviä ja näkyviä jälkiä. Käsidesit, noutoruoka ja ostosten noutopisteet jäävät, vaikka epidemia hellittää. Toni Määttä / Yle

Cityconilla on 40 kauppakeskusta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kahdeksan keskuksista on eri puolilla Suomea. Yliniemi on myös Suomen Kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja siten seuraa alaa laajemmastakin näkökulmasta.

Kevätshokin jälkeen kauppa on toipunut Yliniemen mukaan odotettuakin nopeammin. Kauppakeskusyhdistyksen tilastot kertovat, että kesäkuussa myyntimäärät olivat enää runsaan viisi prosenttia edellisvuotta heikompia.

Kriisi jättää jälkeensä pysyviä muutoksia. Sisäänkäyntien käsidesiautomaatit, ruuan ja muidenkin ostosten noutopisteet muuttuvat pysyviksi palveluiksi, Yliniemi ennustaa. Mutta tämän lisäksi kauppakeskuksissa on käynnissä syvempikin muutos.

Kirjastot, lääkärit, kulttuuri – julkiset palvelut pelastavat

Varsinkin muotikauppa oli siirtymässä verkkoon jo ennen koronakevättä. Kokoontumisen ja lähikontaktien välttäminen opetti entistä laajemmat joukot nettishoppailuun. Se on tarkoittanut vielä kiihtyvää digikauppaloikkaa.

Mutta nyt kauppakeskuksissa luotetaan entistä enemmän hiukan erilaiseen vuokralaiseen, joka ei ole pitänyt itsestään yhtä suurta ääntä kuin kansainväliset brändit. Julkisista palveluista tulee yhä tärkeämpi vuokranmaksaja.

– Muodin osuus tulee pysymään isona, mutta nyt nousee myös muita ankkuritoimialoja: Kahvilat, päivittäistavarakauppa jatkavat tärkeinä, mutta niiden rinnalle tulee terveyspalveluita, julkisia palveluja, kirjastoja, Yliniemi listaa.

Alennuksia asiakkaille, mutta myös kauppakeskusten vuokaralaisille. Niistä huolimatta epidemia saattaa olla monelle yritykselle liikaa. Sasha Silvala / Yle

Onko kirjasto kuitenkaan valmis yhtä kalliiseen vuokraan kuin kansainvälinen muotiketju? Tähän kysymykseen Yliniemi ei vastaa, mutta muistuttaa, että julkisten palvelujen ei täydy välttämättä olla paraatipaikalla, suurimpien asiakasvirtojen äärellä, ja kauppakeskuksissa juuri sijainti vaikuttaa ratkaisevasti vuokran suuruuteen.

Pääkäytävän vilkkaimman kulman vuokra on eri tasoa kuin yläkerrosten rauhaisat liikepaikat. Juuri näihin yläkerroksiin kirjastot, terveyspalvelut ja laboratoriot sijoittuvat.

Classic Pizza Restaurantin omistaja Merja Rahkola-Toivanen uskoo, että syksyllä liiketilaa vapautuu koronakriisin aiheuttaman taloudellisen taakan takia. Sasha Silvala / Yle

Citycon pitää toimistoaan omistamansa Iso Omena -kauppakeskuksen yläkerrassa. Saman kauppakeskuksen raviontolakeskittymässä katutasolla vuokralaisena on Classic Pizza Restaurant ja Hangon Makaronititehdas. Niiden omistaja Merja Rahkola-Toivanen näkee enemmän riskejä, kuin Cityconissa, ainakaan julkisesti, myönnetään.

– Syys-lokakuu tulee olemaan mullistava ja liikepaikkoja vapautuu. Se nähdään jo. Varmasti tulee poistumaan paljon palvelun tarjoajia ja liiketiloja tulee varmasti tyhjentymään, Rahkola-Toivanen ennustaa.

Kauppakeskusten kävijämäärä ovat palautuneet alan omiakin odotuksia nopeammin. Pandemiaa edeltäviin lukuihin ei ole kuitenkaan vielä päästy. Kuva Espoon Iso-Omena kauppakeskukseesta. Sasha Silvala / Yle

Ravintolayrittäjä uskoo, että juuri ravintolat ja julkiset palvelut ovat tulevaisuudessa kauppakeskusten ydin.

Mutta joko kauppakeskusten kulta-aika alkaa olla ohi? Kauppakeskuksia on Suomessa pitkälle toista sataa. Uusimmat jätit ovat Helsinkiin toissa vuonna auennut Redi ja viime vuoden lopulla auennut Tripla.

Suomi pakkautuu kasvukeskuksiin, joissa kauppakeskusten verkosto alkaa olla jo kattava. Espoossa metroaseman yhteyteen tehdään vielä keskusta, jonka on määrä avautua kahden vuoden kuluttua.

Ravintoloita Hangossa, pääkaupunkiseudulla ja Lapin hiihtokeskuksissa pitävä Rahkola-Toivonen arvelee, että kauppakeskusten rakentaminen alkaa tulla valmiiksi.

– Uusia liikepaikkoja ja kauppakeskuksia ei enää tule Suomeen kuin sieniä sateella.

Kriisin autioittamien kauppakeskusten vuokralaisille Citycon kertoo luvanneensa vuokranalennuksia ja -lykkäyksiä. Pörssiyhtiössä lasketaan, että on viisainta pitää yrittäjät jaloillaan kriisikauden yli ja tinkiä omasta voitosta. Pahin näyttää olevan takana, mutta silti vuokralaisten taakkaa joudutaan keventämään edelleen. Yliniemen mukaan alennukset neuvotellaan tapauksittain.

– Toimialat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Meillä on niin pienyrittäjiä, kuin valtavia kansainvälisiä ketjujakin - toki heillä on erilaiset puskurit kohdata kriisit, Yliniemi puntaroi vuokralaistensa tuen tarvetta.

Sijannin merkityksen lisäksi tarjonnan monipuolisuus korostuu. Muoti, ruoka, sisustaminen ja tekniikka eivät yksin riitä, vaan lisäksi saman katon alta pitäisi löytyä terveys- ja muutkin palvelut.

Verkkokauppa luottaa helppouteen ja niin tekevät kauppakeskuksetkin. Ala voi luottaa aina siihen, että ihmisten sosiaalisuus on vahva voima. Toreja on tarvittu aina - sen tiesivät jo muinaiset roomalaiset.

