Joka kymmenes nuori on vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle – miehet eivät löydä töitä, naiset panostavat perheeseen

Työttömyys, sairaudet ja vaikea työkyvyttömyys heikentävät nuorten miesten siirtymistä työelämään. Nuorilla naisilla taas työmarkkinoille kiinnittymistä näyttää vaikeuttavan ensisijaisesti peheeseen panostaminen.

Janne Salonen tutki tuoreessa väitöskirjassaan vuonna 1987 syntyneitä nuoria miehiä 18–26-vuotiaina. Tutkimuksessa hän havaitsi, että lähes 12 prosenttia heistä on ajautumassa työmarkkinoiden ulkopuolelle pysyvästi.

– Keskeiset syyt ongelmiin näyttäisivät liittyvän puhtaasti siihen, että opintojen jälkeen ei löydy töitä ja ajaudutaan työttömyyden ja tyttömyysturvan piiriin. Toisena selkeänä ryhmänä ovat henkilöt, joilla on syntymästä tai nuoresta iästä asti vaikeita haasteita työkyvyn kanssa, Salonen sanoo.

Vähän tuloja, vähän eläkettä

Väitöskirjan jälkeen tehdyssä jatkotutkimuksessa ilmeni, että suunnilleen saman kokoisella ryhmällä saman ikäluokan naisia on myös riski kiinnittyä heikosti työmarkkinoille. Syyt olivat kuitenkin toiset kuin miehillä.

– Naisilla keskeinen syy on perheen muodostaminen ja monilapsisuus. Toki heilläkin oli myös työkykyyn liittyviä syitä ja työttömyyttä, mutta vähemmän kuin miehillä, Janne Salonen sanoo.

Nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille on yleensä vuosien prosessi. Pitkäaikainen poissaolo työmarkkinoilta johtaa kuitenkin yleensä vaihtoehtojen kaventumiseen. Lisäksi ansiokehitys jää heikoiksi ja se näkyy aikanaan nuorten eläketurvassakin.

– Mitä syvemmätt arvet nuori saa työmarkkinoilta, sitä pienemmäksi hänen eläketurvansa jää. Onneksi valtaosa löytää paikkansa työmarkkinoilta, Salonen sanoo.

Analyysistä apua eläkepolitiikan arviointiin?

Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu 30 000:n vuonna 1987 syntyneen miehen rekisteritiedoista, joista ilmenee miesten ansio-, opiskelu-, sairaus- ja perhetiedot. Jatkotutkimuksessa analysoitiin saman ikäluokan naisten vastaavat rekisteritiedot. Tiedot ovat peräisin Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Janne Salosen soveltama trajektorianalyysi on tilastotieteellinen menetelmä, joka soveltuu pitkittäisaineiston analysointiin. Sen keskeinen idea on löytää tutkittavasta jakaumasta mahdolliset piilevät osajakaumat.

– Trajektorianalyysi voisi olla hyödyllinen eläkepolitiikan arvioinnissa, koska sillä voidaan yksinkertaisesti tunnistaa väestön osaryhmiä sekä testata laskentamalleja, Salonen kertoo.

Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla työskentelevän ekonomisti Janne Salosen väitöskirja New methods in pension evaluation: Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation tarkastetaan Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina. Jatkotutkimus on julkaistu Journal of Youth Studies -aikakauslehdessä.