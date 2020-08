Yle seuraa: Finnair vähentää arviolta 1 000 työpaikkaa – aloittaa koronan ja matkustusrajoitusten vuoksi yt-neuvottelut

Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää.

Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää. Esko Jämsä / AOP

Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää.

Finnair suunnittelee vähentävänsä noin tuhat työpaikkaa, lisäksi tulossa on lisää lomautuksia.

Yt-neuvottelujen piirissä on Suomessa noin 2 800 työntekijää.

Yhtiö ei suunnittele vähentävänsä lentävää henkilöstöään Suomessa pysyvästi.

Lentoyhtiö Finnair aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Se aikoo vähentää noin tuhat työpaikkaa. Lisäksi Finnair suunnittelee tekevänsä muita rakenteellisia muutoksia ja lisää lomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

– Pikaista muutosta parempaan ei koronatilanteessa valitettavasti ole näkyvissä. Tulomme ovat supistuneet merkittävästi, ja siksi meidän on yksinkertaisesti pakko sopeuttaa kulumme uutta kokoamme vastaaviksi, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.

Nyt suunniteltujen irtisanomisten lisäksi lomautusten arvioidaan jatkuvan lähes kaikilla Suomessa työskentelevillä finnairilaisilla. Lomautukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. Finnairin mukaan vastaavia toimia ollaan tekemässä myös ulkomaan yksiköissä.

Suunnitellut henkilöstövähennykset ovat osa Finnairin säästötavoitetta, jota yhtiö nosti tänään 80 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon.

Finnair ei suunnittele lentävän henkilöstön pysyviä vähennyksiä Suomessa. Yhtiö kertoo tavoitteekseen saada ydinliiketoiminta turvattua siten, että matkustamotyöntekijät ja lentäjät voivat palata vaiheittain töihin heti, kun markkinat alkavat toipua ja lentojen määrä kasvaa.

Finnairin tämän hetken suunnitelma perustuu arvioon, jonka mukaan lentoliikenne toipuu viime vuoden tasolle 2–3 vuodessa.