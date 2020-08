Rypsi- ja rapsipellot ovat katoamassa maisemasta – öljykasvien viljelyala on vähentynyt huomattavasti

Öljykasvien viljely on työlästä, ja riskit sadon epäonnistumisesta ovat suuria.

Maanviljelijä Pekka Heiska viljelee kevätrypsiä Euran Paneliassa. Pellolla kaikki näyttää hyvältä, vaikka puintityöt saattavat onnistua vasta lokakuussa.

Heiska toivoo sadon onnistuvan, sillä hän on tehnyt pellolla jo paljon töitä. Öljykasvien viljely on vaativaa: tuholaiset ja rikkaruohot pitää ruiskuttaa jopa useaan kertaan.

– Rikkaruiskutus tehtiin yhdellä kertaa, mutta tuholaisia on ajettu kolme kertaa. Lisäksi tulee vielä pahkahomeruiskutus, Pekka Heiska luettelee.

Työhön nähden pieni palkkio

Suomessa öljykasvien viljely on vähentynyt selvästi. Rypsin ja rapsin yhteinen tuotantomäärä on lähes 80 prosenttia pienempi kuin huippuvuotena 2010. Samalla öljykasvien viljelyala on pienentynyt selvästi nykyiseen hieman alle 30 000 hehtaariin.

Yleisin syy öljykasvien viljelyn lopettamiseen on raha. Viljelijät haluaisivat työstään parempaa hintaa, sillä töitä on paljon ja riskit sadon epäonnistumisesta ovat isoja.

Rypsipelto. Ismo Pekkarinen / AOP

– Raha on tietysti se mikä määrittää kannattavuuden, sanoo asiantuntija Mari Koskela ProAgria Länsi-Suomesta.

Koskela kuitenkin lisää, että öljykasvien hinta tyydyttäisi useimpia viljelijöitä, jos sato vain saataisiin paremmin onnistumaan. Tänä vuonna rypsin ja rapsin sato on onnistumassa kohtuullisen hyvin Satakunnassa, osassa Keski-Suomea ja Kainuussa, mutta muualla sato on Pro Agrian arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun)huono tai välttävä.

– Me tarvitsemme öljykasvin, jonka sato pääasiassa onnistuisi eikä pääasiassa epäonnistuisi, Koskela sanoo.

Suurin ostaja mukana kehitystyössä

Suomen suurin öljykasvien ostaja on Avena Nordic Grain. Se haluaa ostaa kaikki tarvitsemansa öljykasvit Suomesta, mutta tarjontaa ei ole tarpeeksi ja yhtiön on turvauduttava ulkomaiseen tuotantoon.

Myös Avena haluaa löytää ratkaisun siihen, että suomalainen öljykasvisato saataisiin nykyistä varmemmin onnistumaan. Sillä on muun muassa koetoimintaa, jolla selvitetään uusien viljelymenetelmien kannattavuutta.

- Me yritämme löytää parhaat käytännöt viljelyyn, sanoo öljykasvien asiantuntija Fanni Heinonen.

Heinosen mukaan myös neuvonnan ja tiedottamisen merkitys korostuu vahvasti öljykasvien viljelyssä.

Muutos näkyy maisemassa

Toivottavaa on, että alan kehitystyö tuottaa tulosta. Muussa tapauksessa tilanne voi heikentyä entisestään ja kauniin keltaisia rypsi- ja rapsipeltoja on Suomessa yhä harvemmassa.

Parikymmentä vuotta öljykasveja Euran Paneliassa viljellyt Juha Heiska pohtii hänkin vähintään välivuoden pitämistä öljykasveista..

– Tällä rahalla ja tällä työmäärällä ei oikein innosta, Juha Heiska sanoo.

Heiska kuitenkin lisää, että tulevaan ratkaisuun vaikuttavat monet eri seikat, kuten esimerkiksi viljelykierto, joka täytyy ottaa huomioon.