Monikulttuurinen Varissuon lähiö sai oman koronatestipisteen Turussa – tietoa viruksesta pitää levittää mahdollisimman monella kielellä

Varissuon näytteenottopiste Majanummen toimitilassa on avoinna arkisin kello 10–13. Piste palvelee alueen asukkaita ilman ajanvarausta. Pontus Nyqvist / Yle

Lähiössä on todettu koronatartunnat sekä koulussa että päiväkodissa. Testiin pääsee ilman ajanvarausta.

Vaikuttavan näköisiin suojapukuihin pukeutuneet Tykslabin työntekijät ottavat koronavirusnäytteitä Varissuon Majanummen toimitilan edessä Hintsankujalla. Näytteenottoon jonotetaan turvavälit huomioiden ulkona. Myös näytteet otetaan ulkona, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

– Tämä tehostaa toimintaa huomattavasti, sillä ulkona pystytään ottamaan tunnissa suurempi määrä näytteitä kuin sisätiloissa. Siksi pyrimme ulkoratkaisuihin aina, kun se vain on mahdollista.

Näytteenotosta Varissuolla vastaa Tykslabin henkilökunta. Näytteenottoon jonotetaan ulkona ja myös näytteet otetaan ulkona. Pontus Nyqvist / Yle

Varissuon vaikeutunut koronavirustilanne vaikutti siihen, että Turku avasi uuden matalan kynnyksen näytteenottopisteen nopealla aikataululla. Viereisen Hintsankujan päiväkodin lapsella todettiin viime kuussa koronavirustartunta. Myös Turun normaalikoulun lukiossa on todettu yksi tartunta.

Yhteensä Turussa oli tiistaihin mennessä todettu 273 koronatartuntaa. koko Varsinais-Suomen tartuntamäärä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 470. Maakunta on tilastoissa toisena Helsingin ja Uudenmaan perässä.

Näytteenottoon voi saapua ilman ajanvarausta. Paikalla on lähihoitaja, joka tarvittaessa kirjoittaa lähetteen. Ainakin tällä hetkellä vastauksen saamiseen menee useampi päivä.

– Otettu näyte lähtee Tyksiin kliinisen mikrobiologian laboratorioon, jossa se analysoidaan. Vastaus tulee potilastietojärjestelmäämme sähköisenä. Testatun henkilön kanssa sovitaan etukäteen, miten hän haluaa tiedon testituloksestaan.

Tietoa pitää saada levitettyä mahdollisimman monella kielellä

Varissuon terveysaseman alueella asuu hyvin monikulttuurista väkeä ja kaikki eivät välttämättä pysty asioimaan puhelimessa suomeksi.

– Meidän onkin hyvin tärkeää tietää se, haluaako asiakas tiedon esimerkiksi tekstiviestillä. Jos testitulos kuitenkin on positiivinen ja koronatartunta on tosiasia, otamme aina yhteyttä puhelimitse. Siitä alkaa eristyksestä sopiminen ja aletaan jäljittää tartuntaa.

Jutta Peltoniemen mukaan Turun kaupungin tartunnanjäljittäjähoitajilla on käytössään kaikki mahdolliset tulkkipalvelut. SPR:n Varsinais-Suomen piiri on pyydetty apuun levittämään koronatietoa mahdollisimman monella kielellä. Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen kertoo, että eri kielisiä tietolehtisiä on valmistettu viikonloppuna hiki hatussa.

– Olemme saaneet valmiiksi tiedotteet vietnamiksi, venäjäksi, albaniaksi, somaliksi, bosniaksi, viroksi, ranskaksi ja englanniksi. Jatkossa on tarkoituksena, että näytteenottopisteessä päivystäisi lehtisten jakajia tietoa ojentamassa.

Ylilääkäri Jutta Peltoniemen mukaan uusia testauspisteitä perustetaan niille alueille, joilla testaukseen pääseminen on koettu hankalaksi. Pontus Nyqvist / Yle

Näytteenottopisteen avajaispäivänä ei SPR:n väkeä vielä paikalla ollut, koska Virtasen mukaan vapaaehtoisia on vaikea saada paikalle arkisin keskellä päivää. Tiedon jakaminen Varissuolla on kuitenkin hyvin tärkeää.

– Tietoutta pitää saada tasapuolisesti kaikille kaupunkilaisille. Suurin tiedon tarve on heillä, joita Suomen media ja viranomaistiedottaminen eivät muuten tavoita. Jos et osaa suomea, ruotsia tai englantia, et välttämättä ole kuullut, mitä esimerkiksi tarkoittaa vapaaehtoinen karanteeni.

Ensimmäisenä päivänä rauhallista

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri korostaa, että uusi näytteenottopiste on alueen asukkaille helpommin saavutettavissa kuin Mäntymäen piste Turun keskustan kupeessa. Mäntymäkeen meno vaatii auton, Varissuon pisteeseen voi tulla kävellen.

– Kokeilemme erilaisia malleja ja palveluita. Koronapalvelut, kuten koronaneuvontapuhelin ovat olleet todella kysyttyjä ja ylikuormitettuja. Strategiamme mukaan testitulos pitäisi saada parissa päivässä ja se vaatii jatkuvasti uudenlaisia ratkaisuja.

Maanantaina Turun kaupungin koronaneuvontapuhelin tuuttasi varattua koko päivän. Varissuon näytteenottopiste on tarkoitettu ensisijaisesti alueen asukkaille, mutta muitakaan asiakkaita ei käännytetä pois. Peltoniemen mukaan paikalle onkin tullut myös muiden terveysasemien asiakkaita.

Peltoniemen mukaan laboratorion kannalta olisi järkevintä, että näytteenottopisteet olisivat mahdollisimman isoja. Toisaalta asiakkaiden pitää myös päästä testeihin mahdollisimman helposti. Pontus Nyqvist / Yle

Vielä ensimmäisenä päivänä Varissuon näytteenottopisteessä oli sangen rauhallista. Jonossa oli muutamia ihmisiä. Ainakin aluksi piste avautuu arkisin aamukymmeneltä ja on auki kolme tuntia. Peltoniemi uskoo, että käyttöä on pian enemmän.

– Varissuon piste on laitettu tosi nopealla aikataululla pystyyn, joten tieto ei varmastikaan ole kiirinyt vielä kovin laajalle. Osalla voi olla myös aika jo varattuna Mäntymäkeen, joten sekin varmastikin vähentää ruuhkaa Varissuolla.