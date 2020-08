Poimijoita Suomeen kuskaavien yritysten hämäräbisnekset huolettavat marja-alaa – maineen menetys voisi vaarantaa jokamiehenoikeudet

Ulkomaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuomiseen liittyvät epäselvyydet ovat saaneet marja-alan pelkäämään jokamiehenoikeuksien puolesta.

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat marjanpoiminnan myös ulkomaalaisille, mutta tähän asti marjanpoimijoita ovat tuoneet maahan pääsääntöisesti kotimaiset yritykset.

– Metsänomistajat sietävät marjankeruuta, kun sen hyöty kohdistuu kotimaahan. Asenne voi olla ihan toinen, jos ulkomaiset firmat tulevat hyödyntämään metsiä ilman, että siitä jää mitään hyötyä Suomeen, sanoo Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

Arktiset aromit ry (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) on yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluvat suurimmat suomalaiset marja- ja luonnontuotealan yritykset.

Alan toimintatapoihin on kuulunut, että poimijoille hoidetaan majoitus, opastus ja marjojen ostosta on sovittu etukäteen. Poimijoille edellytetään myös muun muassa takuupalkkaa.

Partasen mukaan jo aikaisemmilta vuosilta on kuitenkin havaintoja siitä, että joillakin ulkomaisilla firmoilla olisi kiinnostusta hyödyntää oikeutta vapaaseen marjanpoimintaan bisnesmielessä.

– Jos marjastuksessa mennään siihen suuntaan, ollaan jo vaarallisilla vesillä.Tästä koko marjankeruusta pitää herättää keskustelua ja toivon, että tulevan talven aikana mietitään vaihtoehtoja miten tätä pystyttäisiin hallitsemaan.

Aikaisempina vuosina – ennen koronaa, omatoimipoimijoita on näkynyt myymässä marjoja suoraan torilla.

Omatoimisten marjastajien taustalla ei bisneskytkyjä

Jo aiemmin Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa on liikkunut omatoimisia matkailijoita, joiden matkan tarkoitus on ollut poimia luonnonmarjoja. Marjoja on myyty yrityksille ja myös suoraan yksityisille ihmisille sekä toreilla että internetin kautta.

Toiminta on täysin jokamiehenoikeuden mukaista.

Omatoimisten kulkijoiden kohdalla ei kuitenkaan ole tehty havaintoja siitä, että heitä toisivat maahan ulkomaalaiset yritykset ansaintamielessä.

Työvoima- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomeen on tullut useita marjanpoimijoiden ryhmiä, jotka välittäjä on jättänyt oman onnensa nojaan. Mikaela Remes / Yle

Nyt on kuitenkin paljastunut, että marjanpoimintaan liittyy myös vähintäänkin harmaalla alueella liikkuvaa poimijoiden välittämistä. Lauantaina uutisotsikoihin nousi tieto neljästä intialaistaustaisesta marjanpoimijasta, jotka Suomeen saavuttuaan matkustivat omatoimisesti Pohjois-Suomeen, ja joista yhdellä oli koronatartunta.

Kun Yle selvitti asiaa tarkemmin, paljastui, että kyseiset henkilöt olivat tulleet Suomeen todennäköisesti ulkomaisen välittäjän kautta. Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapumisen jälkeen he eivät olleet enää saaneet yhteyttä välittäjään, eikä heillä ollut mitään tietoa jatkosta.

Riskibisnekset uhkaavat marja-alan mainetta

Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan maahan on tullut viimeisen viikon aikana useita ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmiä, jotka on saapumisen jälkeen jätetty oman onnensa nojaan ilman varmistettua työpaikkaa tai -sopimusta.

Ihmisiä on houkuteltu Suomeen kertomalla heille harhaanjohtavia tietoja marjanpoiminnasta, työnteosta ja elämästä Suomessa.

– Kyse on erinäisistä ihmisistä ja ihmisryhmistä, jotka ovat ottaneet tämän poimijoiden Suomeen tuonnin bisneksekseen. Eli matkanjärjestäjät ovat veloittaneet matkasta eri suuruisia summia, ja kun nämä ihmiset on tuotu Suomeen, heistä ei olla oltu kiinnostuneita lainkaan, Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen kertoi Ylelle maanantaina.

Marjanostajayritykset huolehtivat tarkkaan siitä, että puitteet ovat kunnossa ja heidän marjanpoimijoillaan on inhimilliset olosuhteet. Viranomaiset valvovat toimintaa tarkoin. Epämääräisten välittäjien kautta tulevat ryhmät voivat olla riski koko alan maineelle.

– Jos joku käyttää jotain vilppiä, niin se helposti yhdistetään asiallisesti toimiviin yrityksiin ja he saavat negatiivista julkisuutta paitsi Suomessa, pahimmassa tapauksessa myös ulkomailla. Samalla koko ala kärsii, Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen sanoo.

