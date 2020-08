Ilmailualan unionin puheenjohtaja Finnairin tilanteesta: "Vähemmästäkin on yt-neuvotteluita aloitettu, henkilökohtaisesti se on kaikille hankala tilanne"

Finnair on tänään kertonut aloittavansa yt-neuvottelut koronan ja matkustusrajoitusten vuoksi. Yhtiö aikoo vähentää arviolta 1000 työpaikkaa.

Lue lisää: Yle seuraa: Finnair vähentää arviolta 1 000 työpaikkaa

Yt-neuvottelut eivät tulleet yllätyksenä työntekijöille, sanoo Ilmailualan unionin hallituksen puheenjohtaja Juhani Haapasaari. Matkustusrajoitusten vuoksi matkustajamäärät ovat olleet alhaisia, ja yt-neuvotteluita on osattu odottaa, Haapasaari sanoo.

– Vähemmästäkin on yt-neuvotteluita aloitettu. Henkilökohtaisesti se on kaikille hankala tilanne, mietitään omaa toimeentuloa ja työpaikkaa.

Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoi aiemmin Ylelle, että yt-neuvotteluissa käsitellään myös lomautusten jatkumista ja laajentumista. Lomautustarpeet koskevat kaikkia Finnairin työntekijöitä, eli myös lentäjiä ja matkustamohenkilökuntaa, jotka eivät Tallqvistin mukaan ole irtisanomissuunnitelmien piirissä.

– Tämä koskee Finnairissa kaikkia osastoja. Joka puolella työ on tällä hetkellä vähentynyt. Sikäli luku on ihan mietitty yhtiössä, Haapasaari kommentoi vähentämistarvetta.

Haapasaaren mukaan on mahdollista, että liittojen välillä käydään neuvotteluita, jotta mahdollisimman monta työpaikkaa pystyttäisiin säilyttämään.

– Tämä koskee muitakin yhtiöitä kuin Finnairia. Saattaa olla, että käydään neuvotteluja liittojen välillä, että onko sieltä löydettävissä ratkaisuja, joilla työpaikkoja pystyttäisiin säilyttämään ja pääsemään koronan yli. Kokonaisuus täytyy katsoa, mitä olisi tehtävissä työehtojen puolella.

Haapasaaren mukaan Finnairissa on käyty myös säästöneuvotteluja, joissa on yritetty hakea tilanteeseen ratkaisuja ja edelleen on pyrkimys, että työpaikkoja saadaan säilytettyä mahdollisimman hyvin.

– Sikäli ehkä olisi hyvä katsoa vielä ne säästöneuvottelut loppuun. Jonkinlaista työsuhdeturvaa kuitenkin haetaan vastapainoksi, jos säästöjä tehtäisiin.

Haapasaari huomauttaa, että ajat ovat poikkeukselliset, ja siksi olisi tärkeää katsoa myös tulevaisuuteen.

– Toivotaan, että mahdollisimman moni työpaikka säilyy, ja päästää jotenkin tämän vaikean ajan yli.

Finnairin pääluottamusmiehet eivät halunneet vielä tiistai-iltapäivänä kommentoida asiaa Ylelle.