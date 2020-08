Kävelikö AVI juuri ministeriön ohjeen yli? Kokoontumisrajoitukset tiukkenevat sittenkin, vaikka STM halusi pitää ne ennallaan

Tällä viikolla nähtiin eriskummallinen tapahtumasarja, joka päättyi Suomessa harvinaiseen lopputulokseen: Aluehallintovirastot (AVI) asettuivat poikkiteloin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeen kanssa.

Asia koski yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Eli sitä, millä edellytyksillä Suomessa voi kokoontua näinä koronaepidemian aikoina.

Kysyimme asiaan kommentit STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta sekä AVIn ylijohtaja Marko Pukkiselta.

Aluksi tiivistys siitä, mistä asiassa on kyse.

STM tekee pilkkuvirheen, jolla on suuret seuraukset

Maanantaina uutiset kertoivat syyskuussa tiukentuvista kokoontumisrajoituksista.

AVIn päätöksen mukaan yli 50 hengen tapahtumia saisi jatkossa järjestää sillä edellytyksellä, jos tapahtumassa voidaan noudattaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuusohjeita (siirryt toiseen palveluun), kuten 1–2 metrin turvavälejä.

Tällä hetkellä edellytys koskee yli 500 hengen tapahtumia.

Yli 50 hengen tapahtumia ei siis missään vaiheessa oltu kieltämässä. Ainoastaan niiden edellytyksiä päätettiin tiukentaa. Tällä hetkellä pientenkin tapahtumien järjestäjiä suositellaan noudattamaan turvaohjeita, mutta sitä ei niiltä vaadita.

Tiukennus on kuitenkin merkittävä. Edellytys taata turvavälit saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tapahtumajärjestäjä ei voi myydä 300 hengen saliin sataakaan lippua.

Se tekee etenkin musiikkikeikkojen kaltaisten sisätilatapahtumien järjestämisestä entistä vaikeampaa, joissakin tapauksissa taloudellisesti kannattamatonta.

Sitten ilmeni, että tiukennuksen taustalla on pilkkuvirhe.

Päätöksen taustalla oli STM:n aluehallintoviranomaiselle antama ohjeistus. (siirryt toiseen palveluun)

Ohjekirjeestä puuttui yksi nolla.

STM:n näkemyksen mukaan kokoontumisrajoituksia ei siis olisi tarpeen tiukentaa koskemaan 50 hengen tilaisuuksia, vaan rajoitukset voisi pitää entisellään, eli yli 500 hengen tilaisuuksissa.

Kun pilkkuvirhe huomattiin, STM ohjeisti AVIa tekemään uuden päätöksen (siirryt toiseen palveluun), joka olisi STM:n linjan mukainen.

Tänään keskiviikkona AVI kuitenkin kertoi, että maanantainen päätös pysyy. Yli 50 hengen yleisötilaisuuksiin tulee siis ne rajoitukset, joista maanantaina tiedotettiin.

AVI siis pitää linjan, joka on ristiriidassa STM:n ohjeen kanssa.

STM:n kansliapäällikkö: AVI tekee päätöksensä itsenäisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila pitää erikoisena sitä, että kaikki aluehallintovirastot ovat poikenneet kansallisesta menettelystä.

– STM:ssä arvioimme, että syyskuun osalta olisi voitu jatkaa vastaavasti kuin elokuussa. AVIt ovat alueillaan tulkinneet tautitilanteen vakavammaksi kuin STM kansallisesti. He ovat harkinneet, että näin on. Ja että näin on jokaisen AVIn kohdalla.

Varhilan mielestä ei ole ongelma sinänsä, että AVI tiukentaa kokoontumisrajoituksia, vaikka STM ohjeistaa toisin. Aluehallintovirastoja ei ole sidottu noudattamaan ministeriön ohjeita, Varhila muistuttaa.

– AVIlla on aina mahdollisuus tehdä tiukempia tai löyhempiä määrityksiä toimialueilleen. He eivät ole STM:n johdon alaisuudessa, vaan itsenäisiä päätöksentekijöitä.

AVIn päätöksen taustalla oli kuitenkin STM:n ohje, joka osoittautui virheelliseksi.

Onko mahdollista, että tiukennuksia rajoituksiin ei olisi tullut, jos STM:n alkuperäisessä ohjeessa ei olisi ollut virhettä?

– Sitä pitää kysyä AVIlta, mitkä ovat olleet edellytykset päätöksen laadintaan, Varhila sanoo.

AVIn ylijohtaja: "Olisimme tehneet päätöksen joka tapauksessa"

Kysyimme asiaa AVIn ylijohtaja Marko Pukkiselta.

Jos virheellistä ohjeistusta ei olisi tullut, olisiko kokoontumisrajoituksiin tehty tiukennusta?

– Uskon, että olisimme tehneet päätöksen joka tapauksessa. STM:n ohjauksella on suuri merkitys arvioinnissamme, mutta kokonaistilanteita on arvioimassa iso joukko ihmisiä. Ennen kaikkea THL:n info epidemian leviämisestä vaikutti tilanteen kokonaisarvioon.

STM:n pilkkuvirheen paljastuminen ja sitä seurannut ministeriön uusi ohjeistus tarkoitti kuitenkin sitä, että AVIn piti arvioida tilanne uudestaan.

– Olemme konsultoineet AVIn ylilääkäreitä, jotka ovat tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Totesimme, että ei ole syytä lähteä muuttamaan päätöstä.

Pukkinen ei näe STM:n ja AVIn näkemysten välillä suurta ristiriitaa.

– Se on tulkintaero, onko ihmisten välisten etäisyyksien pitäminen velvoittavaa, vai onko pelkkä suositusten noudattaminen riittävä tapa epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Asian aiheuttama huomio ja hämmennys johtuu osin väärinymmärryksistä, Pukkinen arvelee.

– Joku nosti tikunnokkaan, että kaikki yli 50 ihmisen tilaisuudet kielletään, vaikka ne sallitaan jatkossakin kunhan noudatetaan THL:n turvaohjeita. Vaikuttaa siltä, että tämä AVIn tiedote alkoi elää mediassa omaa elämäänsä.

Pukkinen kuitenkin tiedostaa, että päätöksellä on mahdollisesti merkittäviä seurauksia tapahtumajärjestäjille.

Toisaalta juuri se on tarkoituskin, Pukkinen sanoo.

– Tähänhän rajoitustoimilla pyritään, että tilaan, johon voi ottaa 150 asiakasta, ei tungettaisi 150 asiakasta. Eli velvoitetaan harventamaan sitä massaa.

Joku saattaisi arvella, että päätös pitää maanantaina ilmoitettu linja olisi tapa säilyttää AVIn uskottavuus itsenäisenä päätöksentekijänä. Miten kommentoitte tätä?

– Tuo ei saa olla se näkökulma, millä päätöksien sisältöä muutetaan. Jos päätöksen perusteena olisi esimerkiksi väärä informaatio (epidemiatilanteesta), asiaa voitaisiin joutua tarkastelemaan uudestaan.

