Tutkimus vahvistaa ensi kertaa: koronavirus voi tarttua ihmiseen kahdesti – muutama tapaus myös Euroopassa

Tutkijat ovat saaneet ensimmäistä kertaa vahvistuksen sille, että ihminen voi saada koronaviruksen kahdesti. Hongkongin yliopiston tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 33-vuotias mies on saanut tartunnan kaksi kertaa.

Hongkongin tutkimuksen julkistamisen jälkeen uutisoitiin tiistaina, että vahvistetut tapaukset ovat löytyneet myös Alankomaista ja Belgiasta.

Hongkongin tutkijoiden mukaan 33-vuotias mies oli maalis–huhtikuussa sairaalahoidossa koronavirustaudin vuoksi. Ensimmäisellä kerralla miehellä oli kurkkukipua, yskää, kuumetta ja päänsärkyjä. Hän pääsi sairaalasta 14. huhtikuuta, kun kaksi testiä oli negatiivisia.

Toisella tartuntakerralla miehellä ei ollut oireita. 15. elokuuta hän oli palaamassa Britannian kautta Espanjasta, kun hänet testattiin uudelleen positiiviseksi Hongkongin lentokentällä. Tartuntojen välillä oli viitisen kuukautta.

Uusintatapaukset Euroopassakin

Sekä Alankomaissa että Belgiassa on raportoitu tapauksista, jotka ovat uusia tartuntoja. Asiasta kertoo muiden muassa saksalainen DW (siirryt toiseen palveluun).

Hollantilaisen vanhempi henkilö on saanut uudelleen koronavirustartunnan, kertoo yleisradioyhtiö NOS. Virologi Marion Koopmansin mukaan hänellä oli heikentynyt immuunijärjestelmä.

Belgiassa puolestaan sairastuneella oli vain lieviä oireita. Virologi Marc Van Ranstin mukaan "se ei ole hyvä uutinen".

Sekä Hollannin että Belgian tapauksissa on vahvistettu, että virustartuntojen geneettinen perimä on toisistaan poikkeava eli tartunta on uusi, kuten oli myös Hongkongissa.

Virusten perimässä eroja

Hongkongissa sairastuneen miehen ensimmäisen sairastumiskerran viruksen perimä oli tallennettu, joten tutkijat selvittivät viruksen perimän myös toisella tartuntakerralla. Vertailussa ilmeni, että viruksissa oli huomattavia eroja.

– Tämä tapaus todistaa, että ainakaan jotkut potilaat eivät saa elämänmittaista immuniteettia, sanoo tutkimuksessa mukana ollut Hongkongin yliopiston mikrobiologi Kelvin To Science-tiedelehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Nyt tutkitussa tapauksessa Hongkongin yliopiston tutkijat löysivät kaikkiaan 24 eroavaisuutta ensimmäisen ja toisen koronaviruksen geeniperimässä.

Ensimmäiset näytteet muistuttavat virustyyppiä, joka on lähimpänä Yhdysvalloissa ja Englannissa keväällä levinnyttä virustyyppiä. Toiset näytteet olivat puolestaan heinä–elokuussa Sveitsissä ja Englannissa kerättyjä näytteitä lähempänä.

Auttavatko rokotteet?

– Tutkimuksemme todistaa, että SARS-CoV-2 saattaa pysyä ihmisissä, kuten muutkin flunssiin yhdistetyt koronavirukset, siinäkin tapauksessa että potilaat ovat saaneet vastustuskykyä luonnollisten tartuntojen tai rokotteiden avulla, tutkijat kirjoittivat tutkimuksessaan.

Mitä tämä löydös sitten tarkoittaa, on kuitenkin yhä epäselvää. Sciencen mukaan tutkijat vetävät tutkimuksessaan sen johtopäätöksen, että koronavirukselle olisi mahdotonta saada joukkoimmuniteettiä. Heidän mukaansa myöskään rokotteet eivät toisi elämänmittaista suojaa koronavirukselle.

Toiset tutkijat kuitenkin toppuuttelevat. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Columbian yliopiston virologi Angela Rasmussen sanoo Sciencelle, että on vielä liian aikaista vetää johtopäätöksiä niin rokotteista kuin joukkoimmuniteetistakaan.

Rasmussenin mukaan kyseessä on saattanut olla harvinainen reaktio, jossa sairastunut ei olisi kehittänyt hyvää immuniteettia ensimmäisen tartunnan jälkeen.

Lisätutkimus on tarpeen

Jotkut tutkijat huomauttavat myös, että vaikka tartunta tulikin uudemman kerran, ensimmäinen kerta näyttää suojanneen potilasta oireiden saamiselta. Toisaalta se, että tartunta oli oireeton ja löytyi testauksessa sattumalta, aiheuttaa huolen uusien tartuntojen leviämisessä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijat rauhoittelevat ja muistuttavat, että kyseessä on yksi tapaus kaikkiaan 24 miljoonasta tunnetusta koronavirustartunnasta.

– Mielestäni on erittäin tärkeää asettaa tämä kontekstiinsa, sanoi WHO:n Maria Van Kerkhove CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Hollantilaisen virologin Koopmansin mukaan ei ole yllättävää, että uusia tartuntoja ilmenee, eikä se hermostuta häntä.

– Meidän täytyy selvittää, tapahtuuko sitä usein, Koopmans sanoo.

Hongkongin tutkimus julkaistaan Clinical Infectious Diseases -lehdessä, minkä jälkeen tutkijat pääsevät tutustumaan aineistoon kokonaisuudessaan.

Jo aiemmin on kerrottu useista tapauksista, joissa potilaat ovat antaneet positiivisen koronanäytteen ensimmäisen sairastumisen jälkeen. Noissa tapauksissa ei kuitenkaan ole ollut täyttä tieteellistä varmuutta siitä, että kyseessä olisi ollut täysin uusi tartunta. Osa on saattanut olla myös testausvirheitä.

Joka tapauksessa lisää tutkimusta tarvitaan. Tutkijoiden on selvitettävä esimerkiksi, miten usein uusia tartuntoja tapahtuu ja ovatko oireet lievempiä tai tartunnat kokonaan oireettomia niissä tapauksissa. Oleellista on myös, tartuttavatko uuden tartunnan saaneet henkilöt muita ihmisiä.

Turvavälit tarpeen

Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että jo koronan sairastaneidenkin pitäisi muistaa turvavälit ja muut suojautumiskeinot.

– Ihmisten ei pitäisi olettaa, että sen jälkeen kun he ovat saaneet tartunnan, heillä on eliniän kestävä immuniteetti, Kevin To sanoo.

To kuitenkin korostaa, että tutkimustulokset eivät ole millään muotoa paniikin aihe.

