Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija varoittaa koronarokotteen kanssa kiirehtimisestä

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on useaan otteeseen kritisoinut julkisuudessa Yhdysvaltain hallinnon koronatoimia. Kuva otettu 30. kesäkuuta 2020.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on useaan otteeseen kritisoinut julkisuudessa Yhdysvaltain hallinnon koronatoimia. Kuva otettu 30. kesäkuuta 2020. Al Drago / EPA

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija tohtori Anthony Fauci esittää uutistoimisto Reutersin haastattelussa huolensa kiirehtimisestä koronarokotteen käyttöönoton kanssa.

Faucin kommentit viittaavat presidentti Donald Trumpin hallinnon aikeisiin ohittaa osa rokotteen testivaiheista, jotta rokote saataisiin markkinoille vielä ennen marraskuun alun Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Lue myös: Kilpajuoksu koronarokotteesta kovenee – Valmis rokote käyttöön jo loppuvuodesta?

– En haluaisi todistaa tilannetta, että rokote otetaan käyttöön hätämääräyksellä ennen kuin sen toimivuus on todistettu, Fauci kommentoi tilannetta Reutersille.

The Financial Times kertoi (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina, että Trumpin hallinto tutkii parhaillaan, voitaisiinko kehitteillä oleva Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokote ottaa käyttöön hätämääräyksellä.

Tieto Trumpin hallinnon aikeista tuli pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi veriplasman käytön koronapotilaiden hoidossa hätämääräyksellä. Voit lukea aiheesta enemmän tästä jutusta.

Trumpin pyrkimykset nähdään vaalipelinä

Trumpin toimien on arvioitu vaikuttavan positiivisesti presidentin kannatuslukuihin, arvioi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Demokraatit ovat syyttäneet presidentti Trumpia, että tämä on valmis vaarantamaan amerikkalaisten terveyden poliittisen edun nimissä.

Yhdysvalloissa on raportoitu maailman eniten koronavirustartuntoja. Johns Hopkins -yliopiston keräämien tietojen mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 5,7 miljoonaa tartuntaa. COVID-19-taudin seurauksena on kuollut maassa yli 177 000 ihmistä.

Voit lukea kaikki uutiset tulevista Yhdysvaltain presidentinvaaleista tästä.

Faucin mukaan koronarokotteen ennenaikainen käyttöönotto voisi vaarantaa yleisemminkin prosessit rokotteiden kehittämiseksi turvallisiksi ja toimiviksi.

Trump ja Fauci ovat olleet pitkään eri linjoilla koronakriisin hoidosta. Esimerkiksi elokuun alkupuolella Faucin perusteli Yhdysvaltain pahenevaa koronatilannetta, sillä että Yhdysvalloissa yhteiskunta suljettiin vain noin 50-prosenttisesti. Trumpin mukaan Faucin perustelut olivat väärät, ja Yhdysvaltain tautimäärät johtuvat laajasta testaamisesta.

Voit lukea kaikki koronauutiset täältä.

Lue myös:

Trump kiisti ja vähätteli Yhdysvaltain koronatilannetta tv-lähetyksessä – tässä neljä tarkistettua Trumpin väitettä, jotka eivät pidä paikkaansa

Trump kiisti USA:n synkän koronatilanteen televisiohaastattelussa – "Meillä on yksi matalimmista kuolleisuusluvuista"

Lähteet: Reuters