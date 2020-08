Toimittaja Johanna Vehkoon ja kaupunginvaltuutettu Junes Lokan kunnianloukkauskiistaa käsitellään hovioikeudessa

Rovaniemen hovioikeudessa käsitellään tänään toimittaja Johanna Vehkoon ja oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan välistä kunnianloukkaustapausta. Käsittely istutaan Oulussa.

Syytteen taustalla on Vehkoon vuonna 2016 julkaisema Facebook-päivitys, jossa hän luonnehti Lokkaa muun muassa rasistiksi ja natsiksi.

Vuoden 2019 huhtikuussa Vehkoo sai sakkotuomion kunnianloukkauksesta Oulun käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden mukaan arvostelu kohdistui Lokkaan henkilönä, kun Vehkoo kutsui häntä muun muassa natsipelleksi. Oikeus katsoo, että kyse ei ollut Lokan arvostelemisesta poliitikkona, vaan ihmisenä.

Vehkoo on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hän vaatii, että tuomio kumotaan ja syyte hylätään. Perustelujen mukaan Vehkoo ei ole halventanut Lokkaa. Facebook-kirjoitus on kohdistunut Lokan menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavassa julkisessa toiminnassa. Perustelujen mukaan Junes Lokka on itse julkisesti kutsunut itseään rasistiksi ja natsiksi ja esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana.

Vehkoo on aikaisemmin todennut medialle, että hän pitää Lokan tekemää rikosilmoitusta osana Lokan häneen kohdistamaansa häirintää, joka johtuu hänen työstään toimittajana. Vehkoo kirjoittaa Ylelle Valheenpaljastaja-juttusarjaa.

Tästä on kyse Toimittaja Johanna Vehkoo sai huhtikuussa 2019 sakkotuomion oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan nostamasta kunnianloukkaussyytteestä. Oulun käräjäoikeus tuomitsi Vehkoon 15 päivän päiväsakkoon. Vehkoo valitti tuomiosta hovioikeuteen.

Vehkoo julkaisi Facebook-kirjoituksen vuonna 2016, jossa hän nimitti Lokkaa muun muassa rasistiksi, natsiksi ja natsipelleksi.

Kirjoitus liittyi siihen, kun Vehkoo oli menossa esiintymään kirjakauppaan ja Lokka aikoi tulla kuvaamaan Vehkoon puheen. Vehkoon käsitys oli, että Lokka aikoo esiintyä valheellisesti toimittajana muun muassa salanimillä ja häiriköidä. Lokka itse on sanonut, että tarkoitus oli mennä normaaliin tapaan haastattelemaan Vehkoota, eikä millään tavalla väijyttää tätä. Vehkoo kertoi esitutkinnassa, että kirjoitus on julkaistu rajatulle ihmisjoukolle, ja joku on kopioinut sen ja levittänyt sitä.

Lokka on maahanmuuttovastainen kansalaisaktivisti, joka on tunnettu ja tuomittu myös omasta kielenkäytöstään.

Lue myös: Natsiksi kutsuminen on loukkaus myös poliitikkoa kohtaan – asiantuntijat arvioivat, mistä toimittajan kunnianloukkaustuomio kertoo