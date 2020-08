Lomamatka kuplassa tarkoittaisi koronatestiä, maskipakkoa ja paikallisten välttelyä – Eristetty matkailukokemus voi olla ainoa tapa pelastaa Lapin matkailu

Lapin matkailu työllistää noin 10 000 ihmistä ja suora matkailutulo on vuositasolla miljardi euroa. Tuleva talvi näyttää synkältä, sillä matkailutuloista on hävinnyt jo nyt vähintään puolet.

Elinkeinoa yritetään elvyttää erikseen sorvatulla pelastuspaketilla. Selvityksessä on kehitelty riskienhallintamalli, jota nimitetään Matkailijan poluksi.

Siinä ulkomaalainen matkailija saapuu turvakäytävän kautta matkailukuplaan. Matkailija on mahdollisimman paljon eristyksissä paikallisväestöstä jo saapuessaan lentokentälle. Hänet testataan joko lähtömaassa tai tulomaassa.

Hygieniaan panostetaan ohjeilla käymälöissä ja julkisilla paikoilla liikkumisessa neuvotaan. Suusuojaimia on pakko käyttää ja tiloja desinfioidaan siivouksen ohella säännöllisesti. Paikallisiin ihmisiin matkailija on kontaktissa vain vähän ja buffetissa ruoka annostellaan asiakkaalle valmiiksi.

Matkailukupla-ajattelua on jo esitelty useille ministeriöille. Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) mielestä matkailukuplalla voitaisiin pelastaa osa tulevan kauden talvimatkailusta.

– Tässä ei ole kysymys rajoitusten purkamisesta, vaan alueellisen kuplan rakentamisesta. Olemme tilanteessa, jossa pitää hallita riskejä, ja toimia järkevällä tasolla. Alueellisten viranomaisten rooli on tärkeä, Skinnari sanoo.

Matkailukupla jakaa mielipiteitä hallituspuolueissa

Matkailukupla jakaa mielipiteitä hallituspuolueiden välillä, puolueiden sisälläkin mielipiteet ovat eriäviä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on toistaiseksi suhtauduttu malliin nihkeästi.

Lappilainen kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) myöntää, että tällä hetkellä näkökannat matkailukuplan toteuttamiseksi ovat erilaiset eri ministeriöillä.

– Nyt ei poliittisiin riitoihin ole enää yhtään varaa, tilanne on sen verran kriittinen, suorastaan katastrofaalinen Lapissa, jos menetämme ensi talven ulkomaalaiset matkailijat.

Lohi on eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja. Matkailijan polku kuplassa, turvakäytävän kautta olisi hänen mukaansa tarpeeksi tehokas suojakeino koronalta.

– Uskon, että se on mahdollista. Meidän on tässä koronatilanteessa haettava tasapainoa, että huomioimme myös talouden ja ihmisten hyvinvoinnin. Jos Suomen talous tuhotaan lyhyellä aikavälillä, niin on varmaa, että tuhoamme pitkällä aikavälillä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, Lohi toteaa.

Työpaikat vaakalaudalla jo alkusyksystä

Seuraavat kaksi viikkoa ovat Lapin ensi talven osalta ratkaisevia, matkavaraukset joko pidetään tai niitä perutaan. Matkanjärjestäjät päättävät charterlennoista ennen syyskuun puoliväliä.

– Aika on erittäin vähissä. Meidän pitäisi kahden viikon sisällä saada varmuus, että niillä malleilla, joita on valmisteltu, pystytään takaamaan, että turistit Isosta-Britanniasta, Saksasta ja Ranskasta voivat joulukautena tulla Lappiin, kansanedustaja Markus Lohi sanoo.

Lappilainen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on huolissaan työpaikoista, sillä matkailu on nopeimmin kasvanut toimiala Suomessa ja työllistää lappilaisia tuhansittain.

– Matkailuyrittäjät eivät pysty lainojaan lyhentämään ja konkurssiaalto on edessä, jos matkailua ei tässä kohtaa pystytä nostamaan jaloilleen.

Kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan mukaan ministereille esitellään vielä tällä viikolla Matkailijan polkua. Hän vetoaa puolueensa pääministeriin.

– Toivon, että tähän suhtaudutaan avoimin mielin ja oikeastaan vetoankin pääministeri Marinin hallitukseen, että tämä pystyttäisiin rakentamaan, Ojala-Niemelä sanoo.

Miljarditulo vajoaa murto-osaan

Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäisen mukaan on nähtävissä, että Lapin miljardiluokan matkailutulo on vajoamassa ja yltää korkeintaan 400–500 miljoonaan euroon, eikä Finnairin tiistainen yt-ilmoitus ainakaan helpota tilannetta.

– Raha ei liiku, luottamusta matkanjärjestäjiltä maailmalta ei oikein ole, useisiin Lapin matkailun työryhmiin osallistunut Kärkkäinen sanoo.

Lapin kauppakamari ja Lapin matkailuelinkeinoliitto julkaisivat aiemmin tänään kyselyn, johon haastateltiin yli 260 lappilaista matkailualan yrittäjää. Kyselyn mukaan yli puolet maakunnan matkailuyrittäjistä joutuu lopettamaan toimintansa, jos ulkomaalaiset matkailijat eivät saavu Lappiin ensi talvena.

Lapin matkailua uhkaa konkurssi ilman ulkomaalaisia – matkailuyritysten toive on, että lentoliikenne avataan hallitusti mahdollisimman pian