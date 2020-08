Miltä näyttää alkuperäinen pim-pam-pulla tai olympialaisia varten tehty mikseri? Yli 700 Ylen käytöstä poistunutta laitetta museoidaan

Ylen käytöstä poistetun tekniikan kartoitus on valmistunut, ja kaikkiaan yli 700 esinettä eri vuosikymmeniltä päätyy seuraavaksi museoiden kokoelmiin.

Museoitavat esineet ovat filmi-, tv- ja audiokalustoa sekä erilaisia pienlaitteita, joilla on vuosikymmenten aikana tuotettu suomalaisille kuvaa ja ääntä.

Ylen maanalaisissa varastoissa muutaman kuukauden viettänyt projektitutkija Laura Salervo kävi esineet läpi, luetteloi ja kuvasi ne.

Lisäksi hän haastatteli Ylen entisiä ja nykyisiä työntekijöitä. Näin museoitavat esineet saivat ympärilleen tarinan.

– Esimerkiksi tässä on Veikko Neuvosen legendaarisiin luonto-ohjelmiin valmistettu äänitysvälineiden kantolaite, Solervo esittelee hökötystä varaston pöydällä.

Projektitutkija Laura Salervo esittelee luontotoimittaja Veikko Neuvosen selkään laitettavaa, äänityslaitteiden kantotelinettä. Teline on valmistettu Ylen omalla pajalla. Ilmari Fabritius / Yle

Neuvonen tuli tunnetuksi erityisesti Luontoilta-ohjelman juontajana, jota hän hoiti vuodesta 1975 aina vuoteen 2007 asti. Neuvosen kantoteline on valmistettu Ylen omalla pajalla, kuten moni muukin ajan työväline.

– Ennen kaikkea ei saanut kaupasta, joten paljon tehtiin Ylellä itse: ideoitiin ja rakennettiin laitteita, Salervo kertoo.

Toiseksi esimerkiksi hän nostaa Helsingin olympiakisoihin vuonna 1952 valmistuneen mikserin. Laite oli käytössä pitkään olympiakisojen jälkeenkin, ja osa Salervon haastattelemista yleläisistä oli kertonut käyttäneensä sitä.

Helsingin olympialaisiin valmistuneen mikserin nimi on 652. Numeroista 6 viittaa kanavien määrään ja 52 valmistusvuoteen. Matti Myller / Yle

Luontoillan 18. elokuuta vuonna 1984 esitetyssä jaksossa saadaan vastaus muun muassa siihen, mitä tehdä huonokuntoiselle siilinpojalle, jonka lapset ovat tuoneet kotiin sekä, miten erottaa hirvikärpäsen lintukärpäsestä?

Yksi kenties erikoisimmista museoitavista laitteista on radion väliaikamerkin, niin sanotun pim-pam-pullan, tuottanut laite.

Pim-pam-pulla alkoi soida Ylellä vuonna 1930.

Ensin pim-pam-pulla soitettiin kanteleella, mutta vuotta myöhemmin valmistui sellotaiteilija Eero Selinin suunnittelema väliaikamerkkilaite.

Tältä pim-pam-pulla kuulostaa laitteella soitettuna:

Pim-pam-pulla kuuluu yhä joka aamu Yle Radio 1:ssä. Väliaikamerkki on radion vanhimpia ohjelmanumeroita.

Tältä näyttää laite, jolla pim-pam-pulla soitettiin alkuaikoina. Pim-pam-pulla sai alkunsa, kun Ylelle haluttiin 1930-luvulla radion väliaikamerkki, jollainen oli muidenkin maiden radioyhtiöillä. Asiasta järjestettiin kilpailu, jonka voitti kansanmusiikkimies A.O. Väisäsen ehdottoma kantelesävelmä 1700-luvulta. Ilmari Fabritius / Yle

Tietokoneen soittamaksi pim-pam-pulla siirtyi vuonna 1978. Välimerkin tehtävänä oli täyttää ohjelmataukoja ja antaa lähetystekninen merkki esimerkiksi silloin, kun lähetyksessä siirryttiin yleisohjelmasta maakuntalähetykseen. Matti Myller / Yle

Esineistä noin 350 lahjoitetaan Tekniikan museolle, joka on toiminut myös museointihankkeen toteuttajana.

Tekniikan museon johtajan Marjo Mikkolan mukaan Ylen lahjoitus on erittäin arvokas.

Lahjoitettavien esineiden määrä on poikkeuksellisen suuri – jopa suurin, mitä Mikkolan aikana museo on vastaanottanut.

Lisäksi Mikkola pitää ainutlaatuisina esineisiin liittyviä tarinoita, joita Ylen jo eläköityneet ja nykyiset työntekijät ovat kertoneet.

– Missä laitetta on käytetty, kuka on käyttänyt ja mitä sen kanssa on sattunut? Joskushan esineillä on ihan oma elämänsä. Näistä muodostuu kokonaisuus, joista museot ovat kiinnostuneet.

Vasemmalla näkyy Maihakin magnetofoni, joka oli radioreportterin käytössä 50-luvun lopulta 60-luvun alkuun. Keskellä puolestaan uudempaa nauhuritekniikkaa 2000-luvun alusta: tästä harmaasta nauhurista sai siirrettyä ääntä jo usb:n tai korttilukijan avulla. Oikealla puolestan on hieman erilainen esimerkki Ylen laitteista, sillä tämä radiolähetin ja -vastaanotin vuosituhannen alusta osoittautui flopiksi. Matti Myller / Yle

Museoon päätyvä Maihakin vanha nauhuri on jousivetoinen, ja yhdellä jousen vedolla pystyi aikoinaan nauhoittamaan vain alle 10 minuuttia. Yksi museointiprojektiin haastatelluista muistelikin, että eräällä toimittajalla oli ollut oma poika mukana veivivastaavana. Matti Myller / Yle

Tekniikan museolle lahjoitetut esineet eivät mene suoraan esille, vaan ensimmäisenä ne siirretään museon varastoon. Tulevaisuudessa Ylen käytöstä poistuneita laitteita ja vempaimia voi nähdä Tekniikan museon näyttelyissä ja tapahtumissa.

Lisäksi tarkoituksena on julkaista esineiden kuvat ja taustatiedot verkossa, jolloin ne olisivat koko ajan Ylen vanhasta tekniikasta kiinnostuneiden tutkittavana.

Myös tämä radiostudion käyttöön tarkoitettu lähetysvalolaatikko on Ylen pajan omaa tuotantoa. Lähetysvalon lisäksi laatikossa on keltainen yskänappi, jolla tarvittaessa sai äänen pois esimerkiksi juuri yskänkohtauksen iskiessä kesken lähetyksen. Matti Myller / Yle

Ylen varastoista löytyy monenlaista vempainta eri vuosikymmeniltä. Nyt yli 700 valittua esinettä siirtyy museoiden kokoelmiin. Tekniikan museon johtaja Marjo Mikkola on iloinen siitä, että Ylellä on säilynyt näin hyvin vanhaa laitteistoa. Matti Myller / Yle

Loput nyt luetteloidut esineet siirretään muihin museoihin, kuten Lahden radio- ja tv-museoon ja Tampereen Rupriikkiin.

Vastaavanlainen kartoitus käytöstä poistuneista laitteista on tarkoitus tehdä seuraavaksi Ylen varastoissa Mediapoliksessa Tampereella.

Millaisia muistoja sinulla on pim-pam-pullasta tai Luontoillasta? Mitä Ylen tekniikkaa haluaisit nähdä museossa? Voit keskustella aiheesta 28. elokuuta klo 23 asti.

Myös vanhoja kameroita on museoitavien esineiden joukossa. Nyt museoitavat esineet painottuvat 60-70-lukujen tekniikkaan, mutta mukana on myös esimerkiksi mikrofoneja 20- ja 30-luvuilta. Matti Myller / Yle

Aiheesta aiemmin:

Ylen tekniikan mielenkiintoisimmat laitteet museoidaan