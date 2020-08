Järven pinnan korkeus ajoi kuntalaiset kahteen leiriin Evijärvellä – pikkukunnan päätöksentekokin meni solmuun

Evijärven mataluus haittaa järven virkistyskäyttöä, korkeampi vedenpinta maanviljlystä järven ympärillä. Eteläpohjalaisjärven säännöstelystä on muodostunut kiista kunnan sisällä.

Kiista Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Evijärven veden korkeudesta on kärjistynyt tänä kesänä, kun järven virkistyskäyttöä ovat haitanneet runsaat sinileväkukinnot.

Järven pintaa on esitetty nostettavaksi 10 senttimetrillä. Esityksellä on laaja ranta-asukkaiden tuki, mutta se ei ole saanut taakseen Evijärven kunnanvaltuuston keskustalaista enemmistöä.

Kuntalaisia kahteen leiriin jakava riitely juontaa juurensa kahden vuoden taakse.

Kunnan aloitteesta työryhmä ja selvitys

Keväällä 2018 järven pinta laskettiin sille tasolle, millä sen kuului säännöstelyluvan mukaan olla.

Pintaa oli pidetty pidemmän aikaa joitain senttimetrejä luvan sallimaa tasoa ylempänä kunnan kanssa tehdyllä sopimuksella.

Vedenpinnan laskeminen luvanmukaiselle tasolle muutti kuitenkin tilannetta järven rannoilla niin, että osa kuntalaisista huolestui.

He ottivat yhteyttä kuntaan, kunta lähestyi ELY-keskusta ja kesällä 2018 kokoontui ensimmäisen kerran kunnan, ELY-keskuksen ja osakaskuntien yhteinen Evijärven säännöstelyn suunnittelun työryhmä.

Työryhmän tavoite oli ratkaista Evijärven vedenpinnan oikea taso.

– Sitä väännettiin puolitoista vuotta ja saatiin tehtyä esitys aluehallintovirastolle, joka päättää säännöstelyluvista. Esitys oli yksimielisesti, että säännöstelyrajoja nostetaan 10 sentillä, sanoo työryhmässä ollut kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Markus Kattilakoski.

Kattilakosken mukaan säännöstelyn suunnittelun työryhmässä oletettiin, että asian käsittely kunnanvaltuustossa olisi läpihuutojuttu.

Toisin kävi.

Näyttää siltä, että sitä pitkitetään ja pitkitetään. Lasse Vertanen

Nyt Kattilakoski ja sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Vertanen syyttävät valtuuston keskustaryhmää viivyttelystä ja piilottelusta ryhmäpäätöksen takana.

Helmikuussa 2020, kun Evijärven kunnanvaltuusto käsitteli asiaa, se asettui säännöstelytyöryhmän esitystä vastaan. Työryhmän esitys hävisi äänin 12–5.

Keskustavaltaisessa valtuustossa keskustaryhmän äänet ratkaisivat.

– Keskusta ilmoitti ryhmäpäätöksenään yksinkertaisella enemmistöllä, että ei hyväksy esitystä, Vertanen sanoo.

Pyyntö kutsua valtuusto koolle

Nyt elokuussa kuusi evijärveläistä kunnanvaltuutettua lähestyi kuntaa pyynnöllä kutsua koolle ylimääräinen kunnanvaltuuston kokous käsittelemään Evijärven pinnan korkeutta.

Pyyntö on päivätty 10. elokuuta. Allekirjoittajina ovat kokoomuksen, sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton valtuutetut, myös Markus Kattilakoski ja Lasse Vertanen.

Kutsua valtuuston kokoukseen ei ole vielä tullut.

– Jostain syystä viivästyy tämä valtuuston kokous. Kun neljäsosa valtuutetuista pyytää valtuustoa koolle, valmistelut on tehtävä kiireellisenä. Nyt on parisen viikkoa mennyt, mutta ei ole tapahtunut mitään, Kattilakoski sanoo.

– Näyttää siltä, että sitä pitkitetään ja pitkitetään, Vertanen toteaa.

Kattilakosken mukaan järven pinnan korkeudesta on muotoutunut keskustan, kokoomuksen ja sosialidemokraattien välinen valtakiista.

– Jostain syystä on vaikea saada yhteyttä keskustan valtuustoryhmään, ja he vetäytyivät ryhmäpäätöksen taakse, Kattilakoski sanoo.

Esteellisyyksiä ja pelko valituksista

Evijärven kunnan keskustavaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski kiistää, että kyseessä olisi keskustalaisten tahallinen asian viivyttäminen.

Anttikosken mukaan kunnanhallituksessa on törmätty asian valmistelussa esteellisyysongelmaan, jota kunnan virkamiehet nyt selvittävät.

– Jouduimme jättämään pykälän pöydälle jääviyssyistä. Selvittelyssä ovat hallituksen varajäsenet, saadaanko sieltä hallitus päätöskelpoiseksi, Anttikoski sanoo.

Aikataulua jääviysongelman selviämiselle Anttikoski ei osaa sanoa.

Toinen asia, joka kunnanhallituksen puheenjohtajaa huolettaa, on se, että ylimääräisen valtuustonkokouksen tekemän mahdollisen päätöksen myötä asiasta tulee valituskelpoinen.

Pahimmillaan tehdystä päätöksestä syntyvä valitusprosessi jumittaisi Anttikosken mukaan koko järven tilanteen.

– Jos siitä tulee valituskelpoinen päätös ja jos siitä aletaan valittaa, miten pitkäksi prosessi venyy ennen kuin voidaan tehdä mitään.

Ympäristösihteeri: ei haittaisi, että vettä olisi enemmän

Lappajärven ja Evijärven ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola on säännöstelytyöryhmässä ja seurannut keskustelua pitkään. Savolan mukaan päätös on kunnan käsissä, ja kunnan virkamiehet ja ELY ovat nyt odottavalla kannalla. Jos kunta päätyy siihen, että pintaa ei nosteta, myöskään viranomaiset eivät ryhdy toimiin.

Savola arvioi, että kyse on myös rahasta. Pinnannostoa selvittäessä todettiin, että peltojen kuivattaminen esimerkiksi pumppaamalla tulisi kalliiksi, ja päädyttiin korvausten maksamiseen menetetystä peltoalasta. Ehdotus oli, että ELY maksaisi puolet ja kunta puolet.

– 10 sentin pinnannosto voi tuntua pieneltä, mutta näyttää nousseen nyt kynnyskysymykseksi.

Tänä kesänä Evijärvellä on ollut paljon sinilevää erityisesti matalimmilla vesillä. Savolan mukaan viime talven olosuhteet olivat otolliset levän synnylle, mutta alhainen vedenpinta vaikuttaa myös. Pohjoispuolella, missä vesi virtaa Lappajärvestä Välijokea pitkin Evijärveen, vesi on ollut puhtaampaa.

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Evijärvi on matala järvi, eikä haittaisi, että vettä olisi enemmän.

Elina Kaakinen / Yle

Toiveissa ratkaisu – nopeasti

Anttikosken mukaan syyskuun alussa Evijärvestä palaveerataan ELY-keskuksen kanssa. Hän toivoo tämän kokouksen tuovan selvitystä asiaan ja mahdollisesti kompromissinkin mahdollisuuden.

– Ratkaisun, joka olisi kaikkia tyydyttävä, Anttikoski sanoo.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja pahoittelee, että Evijärven pinnan korkeudesta on tullut vastakkainasettelutilanne myös viljelijöiden ja mökkiläisten välille.

Tämä on kaksipiippuinen homma. Aina tulee jollekin haittaa. Jari Anttikoski

Korkeampi vedenkorkeus aiheuttaa vettymishaittaa alavammille pelloille, matalampi taas järven virkistyskäytölle.

– Tämä on kaksipiippuinen homma. Aina tulee jollekin haittaa. En haluaisi asetella mitään ryhmiä vastakkain. On kunnan etu, että järvi on kunnossa ja että viljelijät pärjää.

Jari Anttikoski toivoo, että järven suhteen löydettäisiin kompromissiratkaisu. Se lienee kuitenkin selvä, että valtuuston ylimääräistä kokousta ei ehditä kutsua koolle enää ennen ELYn kanssa syyskuun alussa järjestettävää neuvottelua.

Kokousta kuitenkin valmistellaan, hän lupaa.

– Todennäköisesti se on tulossa. Pakkohan se on saada eteenpäin.

"Kenen etu"

Kokoomuksen Markus Kattilakoski ja sosiaalidemokraattien Lasse Vertanen toivovat myös ratkaisua asialle.

– Järven tila heikkenee joka päivä, Kattilakoski sanoo.

Kattilakoski ja Vertanen muistuttavat, että asiasta on kerätty myös nettiadressia. Kesäkuussa avatun adressin on allekirjoittanut noin 1150 henkilöä.

– Suuri joukko kuntalaisia kokee, että tilanne on kerta kaikkiaan kestämätön. Emme tiedä kenen etu tämä loppuviimeksi on – ei kuntalaisten, eikä huvilan, maan ja rantojen omistajien valtaosan etu, Vertanen toteaa.