Kausityövoiman laittomasta maahantuonnista aloitettu esitutkinta Itä-Suomessa – Rajavartiolaitos tehostaa marjanpoimijoiden valvontaa

Rajavartiolaitos ja poliisi tehostavat kausityövoiman valvontaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi eilen, että Suomeen on tuotu useita ryhmiä ulkomaalaisia marjanpoimijoita harhaanjohtavilla tiedoilla. Maahantulon jälkeen heidät on kuitenkin jätetty oman onnensa nojaan tai viety marjayrittäjän leiriin. TEM on ollut asiasta yhteydessä Rajavartiolaitokseen.

Rajavartiolaitos tarkistaa jatkossa marjanpoimijoiden kutsut rajalla. Kutsujen ja toimeksiantojen paikkansapitävyys tarkistetaan aiempaa tarkemmin marjayrittäjiltä, kerrotaan Rajavartiolaitoksen viestinnästä.

TEM on myös tehnyt rikosilmoituksen marjanpoimijoiden maahantuonnista Oulun poliisilaitokselle. Oulun poliisilaitokselta ei vahvistettu tiistaina, että tutkintaa olisi aloitettu.

Neljän intialaispoimijan tapaus aloitti selvityksen

Työ- ja elinkeinoministeriö alkoi selvittää marjanpoimijoiden hyväksikäyttöä, kun neljän intialaistaustaisen poimijan tapaus oli ollut esillä mediassa.

Yle kertoi sunnuntaina, ettei poimijoilla ollut kirjallista työsopimusta kenenkään kanssa. He majoittuivat Lapissa sijaitsevaan mökkiin, missä he tekivät paikallisen yrittäjän kanssa suullisen sopimuksen poiminnasta.

Yrittäjän mukaan hänellä ei etukäteen ollut tietoa poimijoiden saapumisesta.

Itä-Suomen poliisi aloitti esitutkinnan

Itä-Suomen poliisilaitos on puolestaan aloittanut esitutkinnan epäillystä laittoman maahantulon järjestämistä. Epäily liittyy kausityövoimaan mutta ei viikonloppuna paljastuneeseen marjanpoimijoiden tapaukseen.

– Tutkinta on käynnissä mutta en tässä vaiheessa voi kertoa tarkempia yksityiskohtia, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Pitkänen Itä-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaisryhmästä.

Pitkänen ei myöskään vahvista, ovatko epäillyt suomalaisia vai ulkomaalaisia.