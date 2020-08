Melania Trump esiintyi puoluekokouksessa lähes sovinnon äänenä ja puhui koronastakin: “En halua hyökätä toista puolta vastaan”

Yhdysvaltain presidentin vaimo Melania Trump sanoo toivovansa Yhdysvaltojen yhdistyvän vaikeuksien selättämiseksi. Trumpin puhe päätti republikaanien puoluekokouksen toisen päivän.

– Haluan todeta, että kaikki on muuttunut maaliskuun jälkeen, kun näkymätön vihollinen on pyyhkinyt maamme yli. Syvin myötätuntoni on niiden puolella, jotka ovat menettäneet läheisiään. Rukoilen niiden puolesta, jotka ovat sairastuneet. Ette ole yksin, Melania Trump sanoi.

Yhdysvaltalaismediassa on ihmetelty, kuinka vähän koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista on aiemmin puoluekokouksessa puhuttu. Sen sijaan puoluekokouksessa on pidetty palopuheita istuvan presidentin puolesta ja demokraattipuoluetta vastaan.

Melania Trump käytti sovittelevamman puheenvuoron.

– En halua hyökätä toista puolta vastaan. Se vain jakaa maata syvemmin, Trump totesi puheessaan.

Melania Trump syntynyt 1970 Sloveniassa

aloitti mallintyöt 16-vuotiaana

muutti Yhdysvaltoihin 1996

avioitui Donald Trumpin kanssa 2005

sai Yhdysvaltojen kansalaisuuden 2006

pariskunnalla yksi yhteinen lapsi, nyt 14-vuotias Barron Trump

Hän viittasi myös Yhdysvalloissa levottomuuksia nostaneisiin rotukysymyksiin ja sanoi toivovansa, että amerikkalaiset katsoisivat asioita kaikista näkökulmista ja tulisivat yhteen, eivätkä “olettaisi asioita ihonvärin takia”.

Presidentti Trumpilla on tapana suomia rajusti median toimintaa, ja siinä Melania Trump vaikutti olevan samoilla linjoilla, joskin hän ilmaisi näkemyksensä loivemmin. Hän puhui “toisen puolen negatiivisista ja valheellisista mediahyökkäyksistä”.

Puheita Valkoisesta talosta ja Jerusalemista

Melania Trump piti puheensa Valkoisen talon puutarhassa, joka toimii yleensä Yhdysvaltain presidentin merkittävien tiedotustilaisuuksien näyttämönä. Presidentti Trump on muutenkin käyttänyt presidenttien aiemmasta käytännöstä poiketen virka-asuntoaan puoluekokousta varten.

Poikkeuksellinen oli myös ulkoministeri Mike Pompeon esiintyminen. Lähi-idässä parhaillaan vieraileva Pompeo kehui videoyhteyden kautta Jerusalemissa Trumpin ulko- ja turvallisuuspoliittisia saavutuksia. New York Times -lehden mukaan Pompeo on 75 vuoteen ensimmäinen ulkoministeri, joka esiintyy puoluepoliittisessa kokouksessa.

Trumpin perhepiiri näkyvästi esillä

Republikaanien puoluekokous järjestetään periaatteessa Pohjois-Carolinan Charlottessa, mutta puheet pidetään suurimmaksi osaksi etäyhteyksin. Tiistaina kokouksessa puhuivat Trumpin lapsista Eric ja Tiffany Trump. Jo maanantaina lavalla nähtiin presidentin vanhin poika Don jr. ja tämän tyttöystävä Kimberly Guilfoyle.

Keskiviikon pääpuhuja on varapresidentti Mike Pence, mutta puhujalistalla on ainakin vielä myös sunnuntaina yllättäen erostaan ilmoittanut Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway.

Torstaina vuorossa on Trumpin lähimpiin neuvonantajiin kuuluva Ivanka-tytär sekä varmasti kokouksen odotetuin puhe, jolla Donald Trump ottaa presidenttiehdokkuuden vastaan.

Lähteet: AP, Reuters