Odotettu venereitti toi heti mukanaan vaarallisen ilmiön – veneilijät kaahaavat "kauhistuttavalla nopeudella" pitkin kapeaa kanavaa

Veneilijät ovat ruuhkauttaneet reilu kolme viikkoa sitten avatun Kimolan kanavan.

Kyseessä on poikkeuksellinen kanava. Edelliset sulkukanavat on rakennettu Suomeen viimeksi 20 vuotta sitten, joten elokuun alussa nähty Kimolan kanavan käyttöönotto oli Suomen oloissa erikoinen tapaus.

Keskiviikkona aamulla ennen kello kymmentä Kimolan kanavassa on kuitenkin rauhallista, eikä veneitä näy.

Kimolan kanavan sulkumestari Jarmo Savolainen kertoo, että alueella on ollut reilun kolmen viikon aikana yli 450 sulutusta. Veneitä on ollut kolmin- tai nelinkertainen määrä sulutuksiin nähden. Se tarkoittaa 1500–2000 venekuntaa.

Kouvolan kaupungin teettämän esiselvityksen mukaan tavallisen veneilykauden aikana Kimolan kanavasulun odotetaan ohittavan tuhat venekuntaa. Tämä tavoite on siis ylittynyt jo kolmessa viikossa.

– Kaksi ensimmäistä viikonloppua olivat niin ruuhkaisia, että siellä joutui jonottamaan. Oli pitkiä odotusaikoja, Savolainen kertoo.

Ruuhkat ovat aiheuttaneet myös lieveilmiön – kaahailun vesillä.

Kimolan kanavan erikoisuus on 70 metriä pitkä tunneli. Antro Valo / Yle

Liikennevirhemaksuja ja yleisöpalautetta

Viime viikolla vene kaatui Kimolan kanavalla ja kaksi joutui veden varaan. Poliisi selvittää parhaillaan, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta.

Poliisin tietoon ei ole tullut muita onnettomuuksia. Vanhemman konstaapelin Atte Lipiäisen mukaan poliisi on kuitenkin joutunut antamaan liikennevirhemaksuja Kimolan kanavan kautta tuleville veneilijöille. Ne ovat johtuneet muun muassa pelastusliivien tai sammuttimen puutteesta ja ylinopeudesta. Pyhäjärven puolella on annettu noin kymmenen sakkoa.

Puheet moninkertaisista nopeudenylityksistä ovat tulleet poliisin tietoon yleisöpalautteen kautta. Alueen nopeusrajoitus on yhdeksän kilometriä tunnissa.

– Meillä on tullut tosi paljon valvontapyyntöjä veneilyyn liittyen. On tullut ilmoituksia ylinopeuksista ja muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Myös Kaakkois-Suomen vanhemman konstaapelin Janne Kyrönviidan mukaan yleisöpalautetta on tullut paljon. Sekä Kyrönviita että Lipiäinen ovat olleet valvomassa vesiliikennettä alueella.

– Suurin osa vesilläkulkijoista noudattaa asetettuja rajoituksia ja noudattaa myös muita säädöksiä esimerkiksi varusteisiin liittyen, Kyrönviita sanoo.

Silti vaaratilanteitakin on toisinaan ollut.

– Silloin nopeudet ovat kauhistuttavia, veneilijä tulee kuin salama. Kuten maantieliikenteessäkin, myös vesillä liikuttaessa huomattava ylinopeus tai tilannenopeus edistää vaaratilanteeseen muodostumista ja vie pelivaran vähiin ellei jopa olemattomaksi.

Kyrönviidan mukaan kanava-alue on kapea ja väistötilanteessa tila voi yksinkertaisesti loppua kesken erityisesti, kun alue on paikoitellen ollut jopa ruuhkainen. Kanavalla liikkuu myös ammattiliikenteessä olevia, matkustajia kuljettavia isohkoja risteilyaluksia, jotka vaativat oman tilansa.

Veneilijä Kari Mikkolalle (vasemmalla) ja Jouko Sipilälle (oikealla) Kimolan kanava on tullut tutuksi. Tanja Kröger / Yle

Poliisi aikoo jatkaa valvomista alueella mahdollisuuksiensa mukaan. Viime viikonlopun valvonta ei paljastanut yhtään kaaharia. Poliisille ei tullut alueelle myöskään yhtään hälytystehtävää tai muita ilmoituksia alueella tapahtuneista onnettomuuksista.

Epäselvät liikennemerkit

Liikennesäännöt ovat osoittautuneet paikoin epäselviksi.

Vuolenkosken kesäasukas Kari Mikkola on havainnut, että kaikki eivät ymmärrä liikennemerkkejä. Yksi niistä on aallokonaiheuttamiskielto. Se aiheuttaa hankaluuksia varsinkin vierasveneilijöille, jotka kulkevat kartalle merkityn reitin mukaan.

– Pyydysmerkit ovat pahoja, kun niitä laitetaan reitille. Vierasveneilijä noudattaa reittiä ja joutuu laskemaan nopeutta. Sitten tulee aaltoja ja tällaisia ongelmia, Kari Mikkola sanoo.

Poliisin mukaan myös ohjeita ja merkkejä pitäisi alueella selkeyttää.

– Sulkutoimintaan on myös toivottu selkeämpiä rautalankaohjeita heille, jotka tulevat tänne ensimmäistä kertaa, vanhempi konstaapeli Atte Lipiäinen sanoo.

Kaakkois-Suomen poliisin vanhempi konstaapeli Atte Lipiäinen kertoo, että poliisi valvoo alueella aina kun on mahdollista myös jatkossa. Pyry Sarkiola / Yle

Vuolenkoskella asuva Jouko Sipilä ei koe, että alueella olisi erityistä kaahailua. Hänen mielestään on selvää, että joku ajaa kovempaa ja joku hiljempaa veneilijöiden määrän lisääntyessä.

– Nyt kun kaikki eivät ole tottuneet aaltoihin ja vauhtiin, niin he kokevat sen kaahailuksi. Siellä, missä nopeusrajoituksia ei ole laitettu, ei pidä ihmisten myöskään olettaa, että siellä putkuteltaisiin, Jouko Sipilä toteaa.

Kimolan kanavan sulkumestari Jarmo Savolainen toivoo, että ihmiset olisivat kärsivällisempiä ruuhka-aikoina.

– Veneilijällä olisi syytä olla malttia ruuhka-aikana. Netissä on ohjeet. Olemme havainneet sellaista, että sinne vain tullaan katsomatta ohjeita.

Lisämerkkejä alueelle kaahailun vuoksi

Liikenne on ollut ensimmäisten viikkojen aikana lähes jatkuvaa eikä enempää juuri mahdu. Näin kuvailee Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen.

– Osasimme odottaa, että siellä veneilijöitä jonkun verran on, mutta määrä on yllättänyt. Määrä on tietysti aiheuttanut sen, että siellä on tullut aika pitkiä odotusaikoja. Sinne sulkuun ei määräänsä enempää kerralla mahdu, kertoo Väyläviraston Harri Liikanen.

Mika Moksu/YLE

Liikasen mukaan Väylävirastollekin on tullut palautetta nopeusrajoitusten noudattamattomuudesta.

Kimolan kanavalla liikennöidään ainakin lokakuuhun saakka. Kaahailun vuoksi Väylävirasto ja Kouvolan kaupunki valmistelevat nopeusrajoitusmerkkien lisäämistä kanavalle viimeistään ensi keväänä.

– Niiden määrä on tarkoitus ainakin tuplata.

