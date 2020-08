Rovaniemi sai uuden suurmyymälän – Minimanin toimitusjohtaja: "Korona ei juuri vaikuta liiketoimintaan"

Rovaniemen toiseksi suurin ja tiettävästi myös Lapin toiseksi suurin kauppa Minimani avattiin keskiviikkona aamupäivällä. Avajaiset keräsivät runsaasti väkeä koronatilanteesta huolimatta.

Myymälä valmistui ajallaan ja investointi pysyi budjetissa. Juha Mäntykenttä / Yle

Minimani Yhtiöt Oy investoivat uuteen myymälään tontteineen noin 25 miljoonaa euroa. Yhtiöiden mukaan rakentaminen on pysynyt budjetissa ja aikataulussa.

Myymälä työllistää noin 60 ihmistä. Kun mukaan lasketaan myymälän tiloissa olevat muut palvelut, työpaikkojen määrä nousee yhteensä lähes sataan.

Kun myymälän rakentaminen alkoi, koronaviruksesta ei ollut vielä mitään tietoa. Nyt virus haittaa edelleen elämää monella tavalla. Tästä huolimatta Minimani Yhtiöiden toimitusjohtaja Heikki Tynjälä sanoo, ettei korona haittaa uuden myymälän alkutaivalta.

Minimani Yhtiöiden toimitusjohtaja Heikki Tynjälä, Rovaniemen myymälän johtaja Harri Kalla ja tuoretiskiä pitävä ravintolayrittäjä Kami Abdeh. Juha Mäntykenttä / Yle

– En usko, että sillä on suuria vaikutuksia meidän toimintaan. Meillä on kuitenkin iso liike, jossa on turvallista asioida ja voimme pitää etäisyydet. Päivittäistavara- ja ruokakauppa on jopa kasvanut tänä vuonna, joten tämäntyyppiseen liiketoimintaan koronalla ei ole juuri vaikutusta.

Tynjälä huomauttaa, että tämän hetken tietojen valossa korona ei leviä kaupoissa.

– Kaupassa kohtaamiset ovat hyvin lyhytaikaisia. Pyrimme pitämään etäisyyksiä ja toivotaan, että myös asiakkaat pitävät niitä.

Kaksi kaupunginjohtajaa leikkasi nauhan

Tilaisuudessa nähtiin harvinainen näky, kun peräti kaksi kaupunginjohtajaa eli** Esko Lotvonen** ja Ulla-Kirsikka Vainio olivat yhdessä leikkaamassa nauhan avajaisissa. Lotvonen jää virallisesti eläkkeelle ensi kuussa. Vainio aloitti virkaatekevänä kaupunginjohtajana viime toukokuussa.

Ensimmäiset jonottivat hyvissä ajoin ovien takana myymälän avautumista. Juha Mäntykenttä / Yle

Esko Lotvonen pitää Minimanin investointia Lampelan alueen veturina.

– Minimanin myymälä edesauttaa Lampelan alueen kehitystä liiketoiminnan ja asumisen keskittymänä, Lotvonen sanoi avajaisissa.

Minimani-ketjulla on myymälät Rovaniemen lisäksi Jyväskylässä, Kokkolassa, Lempäälässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Ketjun liikevaihto oli viime vuonna 117 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä noin 400 työntekijää. Liikevaihdolla mitattuna Minimani on Suomen 500:n suurimman yrityksen joukossa.

Lue lisää:

Minimani sai rakennusluvan Rovaniemellä – perustusten teko voi alkaa heti

Minimani aikoo avata Rovaniemellä vuonna 2020 – hypermarket maksaa jopa 30 miljoonaa euroa

Tuhansia kuormia maata liikkuu Minimanin työmaalla Rovaniemellä

Lapin toiseksi suurin kauppa nousee Rovaniemelle

Rovaniemen Minimaniin omavarainen energiajärjestelmä – myymälää ei kytketä kaukolämpöverkkoon