Köyhä kunta meni vanhusten kukkarolle – palvelusetelin arvon lasku tuli omaisille yllätyksenä Laihialla: "Rahat loppuu"

Laihian kunta laskee palvelusetelien arvoa ikäihmisten palveluasumisessa.

Laihian perusturvalautakunnan kesäkuussa tekemä päätös voi tarkoittaa yksittäiselle ikäihmiselle useamman sadan euron hinnankorotuksia hoivamenoihin kuukaudessa. Saman suuntaisia taloudellisia mullistuksia on tapahtunut palvelusetelien kohdalla myös muualla Suomessa.

Asiakkaan tuloista riippuen palvelusetelin arvo laskee uudessa taulukossa (siirryt toiseen palveluun) jopa yli 20 euroa vuorokaudessa.

– Olen laskenut, että äitini kuukausimenot palvelutalossa kasvavat päätöksen myötä yli 600 euroa. Ei äidillä ole sellaiseen varaa, asian arkaluontoisuuden vuoksi nimettömänä pysyvä omainen kertoo.

Omaisia riipii myös Pihlajalinnan kolmen kuukauden irtisanomisaika, joka saattaa vaikeuttaa asukkaiden muuttamista halvempaan palveluun.

– Pitäisi jäädä maksujen jälkeen 150 euroa käyttörahaa ja äidillä on jo nyt joka kuukausi miinuksella 250 euroa. Korotuksen jälkeen ollaan 850 euroa miinuksella. Rahat loppuu, omainen toteaa.

Päätös palvelusetelien arvojen laskemisesta piti tulla voimaan alunperin jo 1. syyskuuta. Asukkaille ja omaisille asiasta ei ole vielä kuitenkaan asianmukaisesti tiedotettu.

– Meille ei ole tiedotettu mitään, vaan sain tiedon sattumalta netistä. Mistä saamme nyt rahat kattamaan äidin asumisen? Miten yllättäen tullut erotus katetaan? omainen kysyy.

Muutokset eivät tule voimaan vielä syyskuussa

Laihian kunnan perusturvajohtaja Hannu Happonen rauhoittelee asukkaita ja omaisia, että muutokset eivät tule vielä syyskuussa voimaan.

– Emme ole vielä tiedottaneet asukkaille eikä omaisille palvelusetelien hintamuutoksista. Hoidamme tiedottamisen mahdollisimman pian ja siitä menee vielä kohtuullinen aika, että muutokset tulevat voimaan. Eli syyskuun alussa ei tule vielä tapahtumaan mitään.

Happonen sanoo, että asiassa edetään nyt hätiköimättä suuntaan taikka toiseen.

– Ensi viikolla lähetämme kirjeet asukkaille ja pyydämme heiltä tulotietoja, jotta pääsemme laskemaan uusia palvelusetelien arvoja jokaiselle. Syyskuussa emme siis ole vielä valmiita. Ehdottomasti kuitenkin tämän vuoden puolella muutos tulee voimaan. Pyrimme päätöksen mukaisesti mahdollisimman hyvin toimimaan, tiedottamaan asiallisesti ja myös antamaan asukkaille ja omaisille aikaa.

Laihian perusturvajohtaja Hannu Happonen sanoo, että palvelusetelin arvon tarkastelu oli nyt ajankohtaista. Jarkko Heikkinen

Happonen kertoo, että päätös arvojen muutoksista on ollut nähtävillä Laihian verkkosivuilla kesäkuun puolivälin jälkeen. Se löytyy Laihian perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjasta: kunnanhallitus edellyttää talouden tasapainottamiseksi asumispalveluiden palvelusetelin arvon tarkastelua. Vuosittainen säästötavoite on arviolta 150 000–200 000 euroa.

– Päätöksestä ei tullut valituksia. Päätös on lainvoimainen. Meille ei ole tullut liiemmin yhteydenottojakaan asian tiimoilta.

Tosin Happosen tietojen mukaan aluehallintoviranomainen on tehnyt selvityspyynnön Laihian palvelusetelin hinnoittelun perusteista.

Ylitarkastaja Anita Paavola Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta vahvistaa, että Avi on lähettänyt selvityspyynnön Laihian kunnalle.

– Valvonta asiasta on auki. Tähän liittyy Laihian kunnan asiakasmaksut sekä nyt myös palvelusetelit. Valvonta on tosiaan avattu, ja kun asia on auki, niin en enempää voi asiaa kommentoida. Nyt annetaan rauha selvityksen tekemiseen ja selvitystyön ajaksi, Paavola kommentoi.

Voiko yksittäisen asukkaan yli 600 euron hinnankorotus kuukaudessa pitää paikkansa, perusturvajohtaja Happonen?

– Palvelusetelin arvo lasketaan jokaiselle henkilökohtaisesti. En voi ottaa vielä tässä vaiheessa yksittäiseen hinnan muutokseen kantaa.

Happonen korostaa, että palvelusetelien arvojen laskeminen on korkeampaa matematiikkaa, joka ei yhtä taulukkoa tuijottamalla täysin avaudu. Moni asia vaikuttaa palvelujen hintoihin ja eri tukisummiin.

– Kannattaa huomioida, että palvelun tuottamisen hinta on hyvin erilainen eri yksiköissä. Se voi vaihdella jopa kymmeniä eroja per vuorokausi, Happonen toteaa.

Palveluseteli myönnetään hoivakuluihin

Laihian Hyvinvointi Oy on Laihian kunnan ja Pihlajalinnan yhteisyritys, joka tuottaa Laihialla asumispalvelut. Kaikkiaan Laihialla on Happosen mukaan toistakymmentä palveluntuottajaa.

– Laihialla tuotetaan asumispalvelut palvelusetelin avulla. Tämä on ollut voimassa jo pari vuotta, Happonen selventää.

Happosen mukaan muutos palvelusetelin arvossa on suunnitelman mukainen päätös. Negatiivinen muuttoliike alkaa ajan myötä näkymään väistämättä myös palveluiden hinnassa.

– Korkeampi hoitajamitoitus tarkoitti myös sitä, että palvelujen tuottaminen on kalliimpaa. Nyt olemme sitten siirtyneet uusiin, moderneihin tiloihin, niin palvelusetelin arvoa haluttiin tarkastella uudestaan. Tämä on ihan alkuperäisen suunnitelman mukainen toimenpide.

Mihin palveluseteliä tarkalleen käytetään?

– Palveluseteli myönnetään nimenomaan hoivaan. Sen lisäksi tulee muun muassa ruoka-, lääke- ja asuinkustannuksia, joihin osaan voi esimerkiksi Kela antaa omasta puolestaan avustusta.

Jos kulujen ja tukien erotus kasvaa asiakkaalle liian isoksi, voi palveluseteliin hakea myös korotusta.

– Se on ensisijainen vaihtoehto. Jos taas asumispalvelut tuntuvat liian kalliilta, niin Kela tulee asumistuen muodossa vastaan. Viime kädessä vaihtoehtona on tietysti toimeentulotuki. Tuki voi muodostua siis monesta eri lähteestä, Happonen luettelee.

– Tulemme keskustelemaan tästä ja otamme mielellämme myös asukkaiden ja omaisten kommentteja vastaan. Mutta kyllähän tämä on myöskin kunnanhallituksen velvoittama päätös, meidän piti tarkastella kriittisesti palvelusetelin hintaa. Laihia, kuten muutkin kunnat täällä, ovat taloudellisesti hyvin tiukoilla.

Pihlajalinna on osa Laihian Hyvinvointi Oy:tä. Jarkko Heikkinen

Onko palvelusetelin hintamuutos kohtuullinen?

Kuntaliiton johtava lakimies Sami Uotinen korostaa, ettei tunne Laihian tilannetta tarkasti.

– Toimielimen pöytäkirjasta ilmenee, että siellä on otettu käyttöön Vaasan taulukko palvelusetelin arvon määräytymisestä. Ilmeisesti palvelusetelin arvo laskee aiempaan verrattuna ja omavastuu tätä kautta nousee. Omavastuuseen vaikuttavat palvelusetelin arvon lisäksi myös palveluntuottajien hinnoittelu, joka voi vaihdella, Uotinen viestittää.

Uotisen mukaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä lähtee siitä, että kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen.

Mutta millaiset raamit kohtuullisuus eri osapuolille asettaa?

– Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus.

Kuntaliiton johtava lakimies Uotinen toteaa, että Laihian tapauksessa muutos vaikuttaa suurelta.

– Omavastuun nousu vaikuttaa suurelta kyseenomaisessa tapauksessa, mutta en sitten tiedä, onko aikaisempi järjestelmä ollut kovin edullinen asiakkaan kannalta. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös asumiskustannukset hoivan kustannusten ohella, Uotinen sanoo.

