Törkeistä lasten raiskauksista tuomitun läsnäolo neuvolakurssilla sai opiskelijat kapinaan – mies nosti syrjintäsyytteen yliopiston dekaaneja vastaan

Erittäin vakavista, pieniin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu mies kokee joutuneensa syrjityksi opinnoissaan Tampereen yliopistolla. Mies on nostanut syytteet Tampereen yliopiston vararehtoria sekä opiskeluyksikkönsä aiempaa johtajaa vastaan, koska ei saanut osallistua muiden opiskelijoiden kanssa opinnäyteseminaareihin.

Vuonna 1961 syntynyt mies tuomittiin vuonna 2009 niin sanotun Muuramen pedofiiliringin päätekijänä 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Rangaistus tuli kahdesta törkeästä raiskauksesta, kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sen yrityksestä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Nuorin uhreista oli 3-vuotias. Väkivaltaisia tekoja voi luonnehtia rikoslajissaan poikkeuksellisen raaoiksi.

Mies suoritti rangaistuksestaan puolet vankilassa ja pääsi ehdonalaiseen vapauteen lokakuussa 2013. Samana syksynä hän aloitti sosiaalitieteen opinnot Tampereen yliopistossa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Miehen opintolinjan tarkoitus oli antaa edellytykset sosiaali- ja mielenterveysalan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimiseen. Lain mukaan kyseisellä opintolinjalla opiskelua ei voi estää rikostaustan takia. Mikäli linjalta valmistunut joskus hakisi työskentelemään lasten pariin, häneltä vaadittaisiin rikostaustaote. Se paljastaisi työnantajalle hänen rikostaustansa.

Tuomionsa jälkeen mies vaihtoi nimensä, mutta hänen taustansa paljastui yliopistolla. Miehen tausta ja käytös aiheuttivat paheksuntaa kanssaopiskelijoissa. Tilanne kärjistyi, kun mies esitteli kandidaattiseminaarissa ideapaperin tulevasta kandidaatintutkielmastaan.

Hän aikoi vertailla kulttuurista ja tieteellistä suhtautumista onanointiin eli itsetyydytykseen.

Samoihin aikoihin paljastui vanha seksuaalirikos, josta mies ei ollut jäänyt kiinni. Häntä vastaan nostettiin syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka oli tapahtunut jo vuosituhannen vaihteessa. Vaasan hovioikeus tuomitsi miehen kesällä 2015 tästä teosta vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Yliopistolla miehen opintoyksikön johtaja, dekaani Risto Kunelius sai hänet syksyllä 2014 vaihtamaan kandiaiheensa, mutta tilanne ei rauhoittunut. Kun mies oli osallistumassa neuvolatoimintaan liittyvälle kurssilla, joukko muita opiskelijoita ilmoitti lopettavansa kurssin, jos mies osallistuu sille.

Rauhoittaakseen tilannetta, yliopisto teki ratkaisun, jonka mukaan mies jatkoi opintojaan yksilöllisessä ohjauksessa, mutta ei saanut enää osallistua opinnäyteseminaareihin muiden opiskelijoiden kanssa.

Mies teki ratkaisusta tutkintapyynnön poliisille ja listasi rikoksesta epäillyiksi joukon yliopiston henkilökuntaa.

Tutkinnanjohtajan mukaan yliopistolla oli kuitenkin laaja harkintavalta opintojen järjestämisessä. Päätöksessään yliopisto oli huomioinut yksittäisen opiskelijan edun, työyhteisön yleisen edun sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden työrauhan säilyttämisen.

Tutkinnanjohtajan mielestä oli ilmeistä, ettei asiassa saataisi riittävää näyttöä rikoksesta eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaatinut esitutkinnan jatkamista. Tutkinnanjohtajan esityksestä syyttäjä teki syyskuussa 2018 päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta eli lopettamisesta.

Mies kuitenkin alkoi ajaa asiaansa itse asianomistajan syyteoikeudella ja nosti asianajansa avustuksella syytteen professori Kuneliusta vastaan. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, että syyteoikeus oli vanhentunut kahdessa vuodessa, joten syyte oli hylättävä.

Väitettä syrjinnästä oikeus ei käsitellyt lainkaan.

Mies sai asiassa jatkokäsittelyluvan ja valitti Turun hovioikeuteen. Miehen mukaan syyteoikeus ei ole vanhentunut, sillä lainvastainen asiaintila on hänen mukaansa jatkunut Kuneliuksen osalta vuoden 2016 loppuun. Asia on vireillä Turun hovioikeudessa.

Kuluvan vuoden heinäkuussa mies nosti Pirkanmaan käräjäoikeudessa uuden syytteen samassa asiassa, tällä kertaa Tampereen yliopiston vararehtoria Juha Teperiä vastaan. Teperi toimi Kuneliuksen jälkeen dekaanina sekä saman yksikön johtajana.

Asia on vireillä Pirkanmaan käräjäoikeudessa, mutta istuntopäivää sen käsittelylle ei ole asetettu.

Molemmat vastaajat kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Kunelius, Teperi ja kantajan avustaja eivät halua kommentoida keskeneräistä asiaa. Yle on lähettänyt kantajalle kommentointipyynnön suoraan sekä avustajan välityksellä, mutta tämä ei ole vastannut pyyntöihin.

Asianomistana syyteoikeus

Kenellä tahansa kansalaisella on oikeus itse nostaa syyte omassa asiassaan, mikäli lain edellytykset täyttyvät. Nykyisen lain mukaan asianomistajalla on ainoastaan toissijainen syyteoikeus.

Asianomistaja saa nostaa syytteen rikoksesta vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai jos esitutkinta on jätetty aloittamatta, lopetettu, keskeytetty tai esitutkintatoimenpiteitä on siirretty.

Tilastoja asianomistajan syyteoikeuden käyttämisestä ei ole, mutta sen käyttäminen on nykyään suhteellisen harvinaista.