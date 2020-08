Oletko nähnyt Ruskean reiän tai Eihveli-tornin? Testaa, tunnistatko paikkakunnan pelkän liikenneympyrän perusteella

Verovaroin kustannettu julkinen taide aiheuttaa usein suuria tunteita. Etenkin, jos teos ei hivele paikkakuntalaisten kollektiivistä silmää. Silloin taiteilijat ja päättäjät saavat kuulla kunniansa Facebook-ryhmissä ja lehtien yleisönosastoilla.

Kiertoliittymä eli tuttavallisemmin liikenneympyrä on hyvin yleinen julkisen taideteoksen näyttämö. Liikenneympyrätaidetta on hyvin monenlaista, sanoo projektipäällikkö Anna Rikkinen muotoilun toimialajärjestö Ornamosta.

– On ammattilaisten tekemää taidetta, johon on käytetty budjettia ja mietitty ajatuksella, miten teos sopii kaupungin imagoon ja brändiin. Sitten on liikenneympyröitä, joihin on vaan laitettu jotain.

Rikkisen mukaan onnistunut liikenneympyrätaide jää ohiajajan mieleen ja toimii sisäänohjaavana maamerkkinä kunnalle tai kaupungille. Teoksen rooli sisäänheittotyökaluna korostuu paikkakuntalaisten puheissa.

– Teos voi luoda kaupungista mielikuvaa, että onpa täällä kivaa, pysähdytäänpä tänne. Sitten se vaikuttaa siihen, miten paikalliset puhuvat omasta kaupungistaan. Mitä he kertovat muille?

Etenkin nyt koronan aikaan lähiympäristön merkitys on noussut tärkeämmäksi, Anna Rikkinen uskoo. Hänen mielestään muotoilun ja taiteen osuuden pitäisi olla suurempi kaupunkisuunnittelussa.

– Isompi näkymä on se, millaista elinympäristöä me suunnittelemme. Jos kuntakeskuksissa tai kaupungeissa luonnon määrä vähenee, pitää tarjota muita paikkoja, joissa levähtää ja viettää aikaa.

Liikenneympyrätaiteella viitataan usein paikallishistoriaan. Rikkinen mainitsee teoksen valtavasta tikkataulusta, joka on rakennettu kiertoliittymään lähelle entistä tikkataulutehdasta. Teoksen sijainnin saat selville tekemällä alla olevan visan.

– Teoksesta tulee olo, että voin taas olla lapsi. Julkisessa taiteessa alkaa olla enemmän inhimillisyyttä, Rikkinen sanoo.

Kinkkinen visa: missä nämä liikenneympyrät sijaitsevat?

Mitä ajattelet julkisesta taiteesta? Aiheesta voi keskustella maanantaihin kello 23:een asti.

